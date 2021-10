Greifswald

Die Nachricht trifft den Greifswalder Tierpark wie ein Schlag: 51 Vögel mussten am Freitag eingeschläfert werden, nachdem am Tag zuvor das Vogelgrippevirus in der Einrichtung nachgewiesen wurde. Zunächst hatten sich drei Störche und zwei Gänse aus dem Tierpark mit der hochansteckenden Variante H5N1 infiziert und starben.

„Alle Gänse, Enten, Schwäne und unser letztes Nandu-Weibchen, mit dem wir den Bestand noch mal erhöhen wollten, wurden nun eingeschläfert“, sagt Cheftierpfleger Frank Tetzlaff. Bei den Störchen, Kranichen, den Hühnern und den Wellensittichen wurde bislang keine Infektion festgestellt.

Mitarbeiter des Veterinäramtes hatten am Donnerstag Proben entnommen und nach Rostock ins Labor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) verschickt. So konnte das Virus nachgewiesen werden. Im Tierpark wurden die Vögel in Ställe und Käfige gebracht. Nun mussten auch Vögel getötet werden, die mit den Infizierten in einer Stall-Einheit isoliert worden waren, obwohl sie keine Symptome oder Auffälligkeiten aufwiesen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Weitere Proben werden in den nächsten Tagen genommen

Doch die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Es ist möglich, dass sich weitere Vögel mit der Geflügelpest infiziert haben könnten. Deshalb werden in den nächsten Tagen weitere Proben genommen. Der Tierpark bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

Für die Mitarbeiter ist es ein Schock: „Wir pflegen die Tiere mit dem Ansatz, sie so lange wie möglich zu behalten. Jeder hat hier seine Zöglinge. Die Mitarbeiter haben jahrelang mit ihnen gearbeitet. Man baut natürlich eine Verbindung zu den Tieren auf. Wenn die ,Schutzbefohlenen’ dann eingeschläfert werden müssen, ist es besonders traurig“, macht Tetzlaff deutlich.

Cheftierpfleger: „Von Ruhe kann erst mal nicht die Rede sein“

Das Infektionsgeschehen sei jedoch so groß, dass es keine andere Möglichkeit gab, als die Tiere einzuschläfern, fügt der Cheftierpfleger hinzu: „Das Veterinäramt hat sehr weitsichtig gehandelt und sich die Situation erst einmal genau angeschaut. Aber es blieb keine andere Wahl.“ Dass es den Tierpark so hart trifft, damit hatte er jedoch nicht gerechnet.

„Das Problem ist, dass wir erst am Anfang des Winters stehen. Die Vogelgrippe geht partiell aber noch bis in den April hinein. Von Ruhe kann also erst einmal keine Rede sein“, fügt Tetzlaff hinzu. Ein Teil der Mitarbeiter, etwa die Gärtner, wurden erst einmal nach Hause geschickt. Für die restlichen beginnen nun enorm wichtige Arbeiten. Die leeren Stallungen müssen komplett entseucht und desinfiziert werden.

Trotz der Ereignisse wolle man nun nach vorne blicken, sagt der Cheftierpfleger. „Ändern können wir die jetzige Situation nun mal nicht. Wir müssen aber schauen, ob wir in Zukunft noch diese Anzahl an Wassergeflügel-Arten halten wollen. Der normale Besucher sieht im ersten Augenblick eine Ente und nicht, um welche Art es sich handelt.“

Daher gebe es nun die Überlegung, künftig Stockenten im Tierpark zu beheimaten, damit der Verlust nicht so groß ausfällt, sollte es wieder zu einem Ausbruch der Vogelgrippe kommen, so Frank Tetzlaff. Bislang verfügte der Tierpark über 48 Vogelarten mit etwa 360 Tieren. Zuletzt wurde im März 2017 die Vogelgrippe im Tierpark festgestellt, nachdem sich ein Pfau mit dem Virus infizierte und gestorben war. Weitere Tiere steckten sich damals jedoch glücklicherweise nicht an. Die Einrichtung blieb dennoch für zwei Wochen geschlossen.

Ausbreitung der Vogelgrippe derzeit besonders hoch

Häufig schleppen Wildtiere die Vogelgrippe ein. Die Übertragungen laufen über die Ausscheidungen infizierter Tiere. Die Ausbreitung wird in Deutschland derzeit als besonders hoch eingestuft. Vor allem Gewässer wie Hofteiche gelten derzeit als Infektionsquellen. In seltenen Fällen kann sich die Geflügelpest auch auf Säugetiere und Menschen übertragen. Die meisten der an H5N1 erkrankten Personen hatten laut dem Robert-Koch-Institut im Vorfeld engen Kontakt zu erkranktem oder verendetem Geflügel. Jedoch müssen Menschen sehr große Virusmengen aufnehmen, eher sie sich infizieren.

Aufgrund des Ausbruches im Greifswalder Tierpark und weil das Virus zudem auch in Proben von einem auf der Insel Koos aufgefundenen Seeadler nachgewiesen worden war, weist der Landkreis darauf hin, dass Geflügelzüchter nun besonders achtsam sein sollen. Das heißt: Vor dem Stalleintritt die Schuhe wechseln, die Tiere nicht draußen füttern und wenn möglich Schlachtgeflügel vorsichtshalber zeitnah wirtschaftlich verwerten, damit sich die Bestände nicht in der Zwischenzeit infizieren.

Im Februar dieses Jahres brach die Vogelgrippe im Tierpark Grimmen aus. Auch dort mussten Dutzende Tiere, darunter ebenfalls Enten und Gänse, eingeschläfert werden. Der Ausbruch der Vogelgrippe in Greifswald ist der erste bekannte Fall in diesem Herbst in Mecklenburg-Vorpommern.

