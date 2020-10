Greifswald

80 Wellensittiche mit leuchtendem Federkleid, 10 Nymphensittiche, 20 Diamantentäubchen, 25 Zebrafinken und auch die beiden Lappenkiebitze dürfen sich bald über weitere Artgenossen freuen: Nach einem Jahr Bauzeit in Eigenregie ist die neue rund 200 Quadratmeter großen Voliere für die 137 fliegenden Bewohner fertig.

Noch sind vor allem die Wellensittiche besonders im Außenbereich etwas zurückhaltend, doch Cheftierpfleger Frank Tetzlaff ist zuversichtlich, dass die Tiere sich schnell an die Anlage gewöhnen werden. Eine offizielle Einweihungsfeier wird es aufgrund der Corona-Regelungen nicht geben. Dennoch ist die begehbare Anlage, die auch über einen beheizbaren Innenbereich verfügt, ab Sonnabend für die Tierpark-Besucher zugänglich.

Nistkästen und Futterspender sollen folgen

Demnächst will der Cheftierpfleger auch noch einen Futterspender aufstellen, in Hoffnung, dass die Tiere den Besuchern so auch aus der Hand fressen. Zudem ist geplant, an den Siebdruckplatten, die am Eingang bereits befestigt wurden, Nistkästen anzubringen.

Bald, verrät Frank Tetzlaff, könnten weitere neue Bewohner ein neues zu Hause bekommen. Der Tierpark möchte seinen Bestand um Stinktiere erweitern.

Noch etwas zurückhaltend: Die Wellensittiche müssen sich erst einmal an die neue Anlage gewöhnen. Quelle: Christin Lachmann

Von Christin Lachmann