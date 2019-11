Greifswald

Romantische Beleuchtung, ein Lampionumzug, dazu eine Feuershow und der heilige Sankt Martin, der seine Geschichte vom geteilten Mantel erzählt: Zum Martinstag am 11. November lädt der Greifswalder Tierpark zum Laternenfest ein. Von 17 bis 20 Uhr können kleine und große Besucher bei einem abendlichen Spaziergang samt Laterne durch den Park schlendern oder sich an den Feuerkörben mit Kinderpunsch oder Glühwein aufwärmen. Höhepunkt des Abends: Ab 18 Uhr präsentiert Arne Feuerschlund eine feurige Show auf der Festwiese. Lampions gibt es an auch an der Kasse. Einlass ist bis 18.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf: www.tierpark-greifswald.de

Von chl