Greifswalder Tilo Braune über Corona: „Wir stecken noch tief im Lernprozess“

Der Greifswalder Mediziner Tilo Braune ( SPD) ist ein politisches Urgestein der Wendezeit. Er gehörte im November 1989 zu den ersten Mitgliedern der SDP, war auf kommunaler, landespolitischer und als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium auf bundespolitischer Ebene aktiv.

Über 17 Jahre lang stand er an der Spitze des Tourismusverbandes Vorpommern. Auch nach seinem Ausscheiden engagiert sich der 65-Jährige als Stiftungsvorsitzender der „Initiative: Verantwortung“ sowie als Geschäftsführer der Hamburger Gesellschaft zur Förderung der Demokratie und des Völkerrechts e.V. , die sich mit ihrem jüngsten Projekt für den Aufbau einer Schule im afrikanischen Togo starkmacht. Die OZ fragte ihn: Was meinen Sie, wie wird die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft verändern?

Wie hat die Corona-Krise Ihren Alltag verändert?

Ich erlebe die Corona-Krise als eine deutliche Entschleunigung meines Arbeitsalltages. Das liegt daran, dass ich für die Hamburger Stiftung im Homeoffice bin. Auch mein Engagement für die Berliner Stiftung ist ein deutlich gelasseneres.

Sie waren als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium aktiv in der Bundespolitik, sind heute mit der Stiftung „Initiative: Verantwortung“ noch nahe dran am Atem der Berliner Republik. Wie bewerten Sie das Handeln der Bundesregierung in der Krise?

Als Mediziner kann ich der Bundesregierung nur Lob zollen. Sie lässt sich in der Corona-Krise von Experten beraten und setzt die Erkenntnisse in aktive Politik um. Hut ab vor dem Krisenmanagement der Bundeskanzlerin und ihres Kabinetts. Ich war zufällig dabei, als der Haushaltsausschuss das erste Hilfspaket von über 150 Milliarden Euro verabschiedete, und es klappt nach meiner Beobachtung offenbar ganz gut mit der Auszahlung der Hilfen. Ich finde beeindruckend, wie die Menschen mitziehen. Zudem erlebe ich in der gesellschaftlichen Entschleunigung eine bisher ungewohnte Art Freundlichkeit und Zugewandtheit bei meinen Mitmenschen, die mir so zuvor nicht aufgefallen ist.

Steigende Umfragewerte zeigen, dass die Regierungsparteien CDU und SPD offenbar an Vertrauen gewonnen haben, während die Werte der AfD deutlich sinken. Ist eine solche Krise die Chance, staatliche Institutionen zu stärken?

Ich denke schon. Eine Krise ist immer die Offensive der Exekutive. Und die Exekutive, sprich: die Bundesregierung, hat es geschafft, schnell und konsequent zu handeln und nachvollziehbar zu erklären, warum der Lockdown notwendig ist.

Wie nachhaltig ist die Zugewandtheit, von der Sie sprachen? Werden wir nach der Krise schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen?

Ich würde mir wünschen, dass die Erfahrung, die wir jetzt machen, eine Weile trägt. Ich melde aber Skepsis an. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man im Alltag gute Vorsätze schnell wieder vergisst. Es entstanden in den vergangenen Wochen viele ehrenamtliche Initiativen und Nachbarschaftshilfen. Es wäre schön, wenn die Kommunalpolitik dieses Engagement auch nach Corona weiter unterstützt. Denn dies ist für unsere Gesellschaft ein wertvolles Gut.

Die Krankenversorgung in Deutschland wurde in den vergangenen Jahren immer stärker ökonomischen Regeln unterworfen. Wie robust und leistungsfähig erweist sich eine ökonomisierte Krankenversorgung in einer Krise wie jetzt?

Wir hatten die fatale Entwicklung, dass Krankenversorgung als eine gewinnbringende Veranstaltung gesehen wurde. Krankenhäuser wurden optimiert, mit immer weniger Personal sollten immer mehr Patienten versorgt und auch noch Gewinne erzielt werden. Selbst öffentliche Krankenhäuser wurden danach bewertet. Wir erleben jetzt in der Krise, dass das ein falscher Ansatz ist. Ich hoffe, dass man die Krankenversorgung wieder so aufstellt, dass sie sich primär an den Aufgaben, also am Patienten orientiert und weniger am Profit. Die Krise hat Versäumnisse deutlich gemacht. Es fehlten Reserven an Kitteln, Masken und Desinfektionsmitteln, obwohl seit über 10 Jahren entsprechende Empfehlungen einer Regierungskommission vorlagen. Wir müssen uns auf solche Pandemien vorbereiten, denn es wird sicher nicht die letzte sein.

Was kann Deutschland noch lernen, außer seine Lager mit Schutzmaterialien zu füllen?

Wir stecken noch tief im Lernprozess, zum Beispiel bei der Frage, wie geht ein wirtschaftsstarkes Land wie Deutschland mit einem Lockdown um und welche Auswirkungen hat das langfristig. Ich denke, dass weder die Landesregierungen noch der Bund die wirtschaftlichen Ausfälle zu einhundert Prozent kompensieren können. Das wird eine interessante Diskussion – und ehrlich, ich habe darauf bislang noch keine Antwort.

Es gibt neben Corona noch viele Krisen auf der Welt: die Umweltverschmutzung, der Klimawandel, die Schere zwischen Arm und Reich. Selbst führende Industrienationen sind bisher nicht in der Lage, diese Probleme erfolgreich anzugehen. Birgt die Pandemie auch die Chance zu einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel?

Ich vernehme diese Diskussion. Ich frage mich nur, wohin es gehen sollte. Ich sehe derzeit keine echte Alternative zu unserer spätkapitalistischen Gesellschaft. Vor allem wir in Ostdeutschland haben ja gesehen, dass man auch davon profitieren kann. Mit welchem Gesellschaftssystem sollte man weitermachen, wenn das heutige das falsche ist? Dass es nicht das Optimale ist, ist klar. Die Greta-Bewegung ist richtig, weil sie Druck ausübt, die Klimaziele umzusetzen. Sie hat – und da muss man ehrlich sein – aber bislang nur die Eliten der Ersten Welt erreicht.

Die Hamburger Stiftung, der Sie als Geschäftsführer vorstehen, ist stark in der Afrika-Hilfe aktiv. Was erfahren Sie über die Corona-Lage in Afrika?

Man hat eigentlich nur belastbare Erkenntnisse aus Südafrika, wo zumindest in Städten getestet wird und Infizierte rigide isoliert werden. In anderen afrikanischen Staaten ist die Lage vermutlich ganz anders. In vielen Regionen Afrikas geht es noch immer nur ums nackte Überleben. Da spielt Corona in der Problemwahrnehmung eine untergeordnete Rolle. Dort fehlen Testmaterialien und vermutlich werden auch Informationen über das wahre Ausmaß zurückgehalten, um das zarte Pflänzchen Tourismus nicht zu gefährden. Wir planen gerade einen Schulbau im Norden Togos und wissen aktuell nicht genau, wie es weitergeht, ob Behörden und Handwerker arbeiten. Eigentlich sollte das Projekt im Mai starten.

Ein Blick nach Vorpommern. Sie waren 17 Jahre lang Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern. Wird Corona unsere Art des Reisens verändern?

Ich denke, dass Flugreisen in exotische Länder länger für viele Menschen tabu sein werden, weil sie sich latent gefährdet fühlen. Der Deutschlandtourismus wird mittelfristig keinen Schaden nehmen und sich erholen. Es wird allerdings bis dahin eine bedauerliche Anzahl von Insolvenzen geben. Für die Betroffenen ist das tragisch. Für den Touristen selbst hat das kaum Auswirkungen. Ihm ist egal, wer das Hotel betreibt. Ich hoffe, dass der Küstenvorlandtourismus hier in der vorpommerschen Region eine Kräftigung erfährt, weil es dort eben keinen Massentourismus gibt und man sich als Gast leichter von anderen distanzieren kann. Das könnte viele motivieren, gerade zu uns zu kommen. Drücken wir die Daumen und bleiben wir gesund.

Von Martina Rathke