Olaf und Andrea Hahn ziehen sich aus der Fleischerei in Greifswald zurück, die fast 60 Jahre in Familienhand war. Den Grundstein legte der Vater im Jahr 1964. Der Noch-Firmenchef blickt zurück auf seinen Berufswechsel zur Wendezeit, die Höhepunkte seiner Laufbahn und sagt, wie es mit dem Laden in der Innenstadt weitergeht.