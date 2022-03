Greifswalder Tunnel ist für Radfahrer kreuzgefährlich – ist er als Schulweg geeignet?

Greifswald

„Radfahrer abbremsen!“, steht auf einem Schild unterhalb des Verkehrszeichens „Achtung Gefahrenstelle“. Trotzdem pesen junge Männer auf schnellen Rädern mit einem Affentempo die Schräge hinunter, um sich gekonnt in die Kurve zu legen und den Tunnel unter den Bahnschienen zügig zu passieren.

Es die kürzeste Verbindung von der Fleischervorstadt in die Stadtrandsiedlung. Im Minutentakt durchqueren Radfahrer in normalen Stunden die Unterführung in Verlängerung der Scharnhorststraße. Doch zu Stoßzeiten herrscht permanent Gegenverkehr. Und ab und an knallt es dabei gewaltig.

Fuß und Arm gebrochen

Erich Fritsche kann davon ein Lied singen: „Der Tunnel ist kreuzgefährlich. Mit dem Knick kann man ihn nicht einsehen. Meine Frau hat sich bei einem Unfall schon ein Fußgelenk und einen Arm gebrochen. Sie ist mit einer jungen Frau kollidiert, lag anschließend im Krankenhaus“, berichtet der 81-jährige Greifswalder.

Die Einfahrt in den Tunnel von der Osnabrücker Straße aus hat keinen Verkehrsspiegel. Quelle: Petra Hase

Zwar sei mittlerweile alles verheilt, doch die Angst fahre quasi bei ihnen beiden immer mit, sofern sie den Tunnel nutzen. „Das ist häufig der Fall, da wir einen Garten auf der anderen Seite haben“, erzählt der Rentner. Nun las er in der OSTSEE-ZEITUNG von den Plänen der Stadt, an der Osnabrücker Straße eine Schule für über 700 Kinder zu errichten und die Verkehrssituation dort dementsprechend anzupassen. „Nur über den gefährlichen Tunnel verliert niemand ein Wort. Dort passieren laufend Unfälle. Sollen die Kinder etwa diesen Gefahren ausgesetzt werden“, fragt Erich Fritsche besorgt.

Polizei: Bislang kein Unfallschwerpunkt

Fakt ist: In den letzten elf Jahren wurden im Fußgänger- und Radfahrtunnel zwischen Scharnhorststraße und Osnabrücker Straße laut Polizeisprecher Ben Tuschy sieben Unfälle mit neun verletzten Personen registriert. Von einem Unfallschwerpunkt könne aus polizeilicher Sicht daher nicht gesprochen werden. „An allen sieben Unfällen waren ausschließlich Radfahrer beteiligt. Häufigste Unfallursache ist an dieser Stelle, dass die Radfahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen, zu weit links fahren und dann miteinander kollidieren“, sagt der Kommissar.

Allerdings sei der Tunnel tatsächlich mit einem gewissen Risiko behaftet: „Wenn es zu einer Kollision zwischen Radfahrern kommt, verletzten sich diese in der Regel auch“, sagt er. Tuschy räumt aber auch ein: „Es ist durchaus möglich, dass sich dort weitere Unfälle mit Sachschäden an Fahrrädern ereignet haben, diese allerdings der Polizei nicht gemeldet wurden.“

Unter den Gleisen ist es übersichtlich. Quelle: Petra Hase

Bei einer kleinen Umfrage am Tunnel bestätigt sich das Bild, das Erich Fritsche zeichnet: Zehn von zwölf Radfahrern nutzen den Tunnel mit einem mulmigen Gefühl. „Ich passiere ihn jeden Tag zweimal. Viele Leute fahren mit voller Wucht durch die Kurve, obwohl sie im Spiegel sehen können, dass jemand von vorn kommt“, sagt Steffi Wiechmann. Die 40-jährige Mutter von drei Kindern, die mit einem Lastenrad und ihrer zweijährigen Tochter darin unterwegs war, erlitt noch keinen Unfall. Doch gefährliche Situationen habe auch sie bereits erlebt.

Tunnel in Grimmer Straße ist besser

Ähnliches berichtet Siegfried Ulrich, der ebenfalls täglich die Unterführung auf dem Weg zu seinem Garten im Westteil der Stadt nutzt. „Der Tunnel ist gefährlich“, bestätigt der 64-Jährige die Aussage anderer. Er selbst sei bereits Unfallzeuge gewesen: „Es war wohl im vorigen Jahr, als hier ein Mann mit einem Kind zusammenkrachte. Das Kind hatte keine Schuld, der Mann war auf seinem Rad zu schnell unterwegs. Ich half ihm noch auf, ein Krankenwagen musste kommen“, schildert Ulrich.

Viele Radfahrer fahren auf dem Fußgängerstreifen. Quelle: Petra Hase

Er habe schon öfter riskante Situationen erlebt. Das Bauwerk sei einfach schlecht konzipiert. „Der Tunnel unter der Bahn in Höhe Grimmer Straße ist wesentlich besser. Dort gibt es keine Kurven“, sagt er.

Prophylaktisch klingeln

„Es stimmt. Man muss höllisch aufpassen“, bestätigt Steffen Ahmels von der Greifswalder Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) die Gefahrenlage im Tunnel an der Scharnhorststraße. „Manche klingeln prophylaktisch. Wichtig ist hier wie überall: Gegenseitige Rücksichtnahme“, appelliert er an die Radler und offenbart: „Ich fahre dort auch zügig durch. Insofern wäre ich gegen eine Lösung des Problems mit Pollern. Wir wollen doch den Radverkehr fördern“, sagt er und fügt hinzu: „Radfahrer werden häufig genug mit Barrieren ausgebremst. Als wären sie unmündig“, kritisiert er. Zudem seien Poller eine weitere Unfallquelle.

Das sieht die Stadt ähnlich: „Die Montage von Pollern oder Geländern wird kritisch gesehen, da dadurch das Unfallpotenzial weiter erhöht wird und die vorhandenen Verkehrsflächen weiter eingeengt werden“, heißt es auf OZ-Anfrage aus dem Rathaus. Dort ist bekannt, dass die Tunnelanlage „von einigen Nutzern als problematisch angesehen wird.“ Als Reaktion darauf seien in der Vergangenheit die genannten Verkehrszeichen und ein Verkehrsspiegel aufgestellt worden. Dies soll die Nutzer zur erhöhten Aufmerksamkeit veranlassen. Weitere Maßnahmen zur Unfallverhütung können nicht vorgenommen werden, so die Stadt.

Von Petra Hase