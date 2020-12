Greifswald

Vor zehn Jahren, am ersten Weihnachtsfeiertag 2010, brannte das frühere Haus des Umsonstladens und des Tattoo-, Secondhand- und Mittelalterladens in der Wolgaster Straße 2 ab. Eine 79-Jährige, in deren Wohnung das Feuer ausbrach, wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Die Betreiber des Tattoo- und Mittelaltershops, Bedong und seine Lebensgefährtin Nadja Block, konnten wenig retten. Ruß und Löschwasser zerstörten Verkaufs-Kleider und Einrichtungsgegenstände. Der Betreiberverein des Umsonstladens kam etwas besser davon.

Bedong vom Tattoo- und Piercing-Studio "All you need is crazy" Quelle: Veronika Uhl

Per Schild Käufer gesucht

Das nahe der Europakreuzung gelegene Gebäude war seitdem eine Ruine. Per Schild am Haus wurde es zum Verkauf angeboten, um das Grundstück neu zu bebauen. Nach der Aufschrift zu urteilen würde in der Folge statt des Zweigeschossers ein weiteres großes Wohnhaus entstehen.

Am Nachmittag des 1. Dezember lag nur noch ein Schutthaufen in der nunmehrigen Baulücke. In den vergangenen Wochen wurden Fußgänger und Radfahrer auf die Straße verwiesen, um deren Sicherheit zu gewährleisten.

Der seit 2004 bestehende Umsonstladen fand drei Monate nach dem Brand eine neue Bleibe in der Wolgaster Straße 85 und feierte am 1. April 2011 die Wiedereröffnung. Der Mittelalter- und Piercingladen kehrte zunächst in die Wollweberstraße zurück.

2014 wurde der Umsonstladen zehn Jahre alt Quelle: P.Binder

Von Eckhard Oberdörfer