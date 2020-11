Greifswalder Uni-Förster: „Der Wolf ist bei uns längst heimisch geworden“

Vorpommern-Greifswald

Anfang Juli wurden auf der Weide am Gützkower Hasenberg zehn Lämmer von Biolandwirt Maik Barabas gerissen. Im Oktober sind ihm 13 Tiere genommen worden. „Ich habe noch keine Bestätigung, aber wie es aussieht, kann es ein Wolf gewesen sein“, sagt der Landwirt, der an die 100 Mutterschafe, 150 Mutterkühe und 200 Schweine besitzt.

Nun zieht der Nutztierhalter Konsequenzen: In der vergangenen Woche bestellte er Schutzzäune, um seine Tiere künftig besser abzusichern. Immerhin: 80 Prozent der Kosten bekomme er erstattet.

202 Nutztiere getötet, 59 verletzt

Der Landwirt ist nicht der einzige in der Region, dessen Tierbestand durch Wolfsattacken reduziert wurde. Laut Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wurden in diesem Jahr mehr Nutztiere als sonst in MV gerissen. Mit Stand 1. September 2020 haben sich bisher insgesamt 56 Rissvorfälle ereignet, bei denen 202 Nutztiere getötet und 59 verletzt wurden. Häufig handelte es sich um Schafe. Die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen seien von Wolfsattacken besonders oft betroffen.

Wolfspopulation könnte sich vergrößern

„Der Wolf ist bei uns längst heimisch geworden“, sagt Wolfgang von Diest, Leiter der Forstverwaltung der Uni Greifswald und Dezernent der Körperschaftsverwaltung. Zwar seien die Wölfe hier noch nicht in der Populationsstärke angesiedelt wie beispielsweise in der Lüneburger Heide. „Aber es ist zumindest anzunehmen, dass sich die Population vergrößert. Das merken wir an der zunehmenden Zahl an Tierverlusten bei den einzelnen Landwirten“, so von Diest weiter.

Der Diplomforstwirt erklärt, dass sich ein Wolf vor allem Regionen aussucht, in denen „er auf viel Beute trifft oder die Beute nicht flüchten kann. Wölfe haben große Reviere, sie steifen von einem Waldgebiet zum nächsten. Er wandert seiner Beute oft hinterher.“

Aktuell werden Verdachtsfälle auf Wolfrisse an das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie gemeldet. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald plant indes, eigene Fallzahlen zu erheben und steht dazu mit Wolfsbetreuern, Tierhaltern und Landwirten in Kontakt. „Wir versuchen eine eigene Kartei aufzustellen, um selbst festzuhalten, wie viele Wölfe sich nach unserem Wissen wo aufhalten“, sagt Landkreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Anfrage.

Tier und Umgebung muss klar zu erkennen sein

Ob es sich bei dem erneuten Angriff auf die Tiere von Landwirt Maik Barbaras um einen Wolf handelt, der sich möglicherweise in der Region angesiedelt hat, sei nur schwer zu beantworten, wie Sven Kowalzik vom Forstamt Jägerhof in Greifswald erklärt. Es brauche etliche Beweise, um festzustellen, ob sich ein Wolf oder gar ein Rudel tatsächlich in einer Region niedergelassen hat.

Benötigt werde neben genetischen Abgleichen bei Nutztier-Rissen auch Bildmaterial. Und genau hier liege das Problem, wie der Wolfsbetreuer sagt: Auf Fotos oder Videos müssen die Tiere klar zu erkennen sein. Zudem muss sichtbar sein, um welchen Wald oder um welches Feld es sich handelt. Zwar bekomme Kowalzik regelmäßig von Jägern Hinweise auf mögliches Wolfsvorkommen in der Region, doch oft fehle es an aussagekräftigen Beweisen.

Über die Wolfsbetreuer In Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang über 83 ehrenamtliche „Wolfsbetreuer“ geschult. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Förster, Jäger oder Naturschutzmitarbeiter, die Hinweise über das eventuelle Vorkommen der Tiere in einer Region aufnehmen. Unter den Wolfsbetreuern gibt es auch speziell ausgebildete Nutztier-Rissgutachter, die eventuell auftretende Wolfsübergriffe bewerten und dokumentieren. Mit der Koordinierung des Wolfsmonitorings in Mecklenburg-Vorpommern wurde Norman Stier von der Professur für Forstzoologie an der TU Dresden beauftragt. Zusätzlich wird seit 2008 ein aktives Monitoring durchgeführt. Hierbei kommen digitale Infrarot-Fotofallen zur Anwendung.

Schadenssumme beläuft sich auf 120 000 Euro

Dass sich die Tiere wieder vermehrt in MV ansiedeln, sorgt für viel Diskussion zwischen Tierschützern, Landwirten und politischen Parteien. Zwischen den Stühlen sitzen die Wolfsbetreuer. „ Die einen finden es toll, dass sich Wölfe wieder ansiedeln. Die Landwirte aber leben von ihren Tieren. Wenn die Hälfte der Herde platt gemacht wird, ist das ein hoher finanzieller Schaden“, sagt Sven Kowalzik. Zwar erhalten Landwirte Schadenersatz, allerdings muss durch eine DNA-Analyse festgestellt werden, ob es sich tatsächlich um einen Wolfsriss handelte.

Die vom Land beglichene Schadenssumme nach Rissvorfällen beläuft sich seit 2007 bis Mitte August 2020 auf rund 120 000 Euro an Nutztierhalter. Präventionsmaßnahmen wurden seit 2013 mit rund eine Million Euro gefördert.

Aktuell ist von elf Wolfsrudeln in MV auszugehen. Eins davon soll sich in Torgelow angesiedelt haben. Pro Wurf kommen drei bis vier Jungen zur Welt. „Irgendwann werden sie weggebissen. Sie gehen dann auf Wanderschaft und können in Torgelow starten und in Niedersachsen ankommen“, erklärt der Wolfsbetreuer. Andersherum kann das natürlich auch passieren.

Von Christin Lachmann