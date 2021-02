Greifswald

Die Fertigstellung des neuen Geistes- und sozialwissenschaftlichen Campus der Universität Greifswald ist auf der Zielgeraden. Ende des Jahres wird das letzte und zugleich älteste Gebäude des früheren Medizinerkomplexes in der Loefflerstraße fertiggestellt. Der Grundstein für das alte Universitätskrankenhaus wurde zur 400-Jahr-Feier der Hochschule 1856 gelegt.

Der Glanz der historischen Fassade ist bereits wieder sichtbar. Der 1908 angebaute Balkon bekommt gerade eine Verschönerungskur. „Die Übergabe des Baus ist im Dezember vorgesehen“, sagt Andreas Aufdermauer, der Leiter des zuständigen Greifswalder Staatsbetriebs für Bau und Liegenschaften. Allein für das alte Unikrankenhaus wurden zuletzt etwa 16 Millionen Euro Baukosten genannt.

Bauarbeiten für Campus Loefflerstraße begannen 2013

In das Gebäude werden später die in der Domstraße 20 ansässigen Juristen einziehen. Noch kann man den Campus mit der neuen Bibliothek, der neuen Mensa, dem neuen Hörsaalgebäude und der für die Philosophische Fakultät hergerichteten früheren Chirurgischen Klinik, nur über die Hunnenstraße erreichen. „Der Zugang über die Loefflerstraße wird nach der Fertigstellung der Außenanlagen möglich sein“, so Aufdermauer.

Schicksal der Alten Pharmakologie weiter unklar

Die Fertigstellung des Campus Loefflerstraße verzögert sich damit um etwa ein Jahr, ein Grund ist die Corona-Pandemie. Die ersten Bauarbeiten begannen 2013. Nach wie vor unklar ist die Zukunft der seit fast zehn Jahren leer stehenden Alten Pharmakologie, eines Gebäudes mit sehr hohem Denkmalwert. „Es gibt keinen neuen Stand“, so Unisprecher Jan Meßerschmidt.

Das frühere Institut für Pharmakologie Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Idee eines Einzugs des Studierendenwerks und der früher in Karlsburg ansässigen Physiologen wurde nicht verwirklicht, auch wegen der Kosten. Eine Sanierung wird eine zweistellige Millionensumme kosten.

Nicht nur die Corona-Pandemie, auch Baukostensteigerungen und die vollen Auftragsbücher oft nur weniger geeigneter Firmen, und Ausschreibungen, für die niemand bietet, machen eine Verlängerung der Bauzeiten gegenwärtig gewissermaßen zum Normalzustand.

Sorge um Pflanzen der historischen Gewächshäuser

Problematischer als die Verzögerung an der Loefflerstraße ist indes der Zeitverzug bei den 1884 bis 1886 gebauten Gewächshäusern in der Münterstraße. Sie sind wie der Dom und die Marienkirche Denkmale von nationaler Bedeutung. Die ähnlich wie der Eiffelturm konstruierten Gewächshäuser waren 2014 wegen statischer Probleme für den Besucherverkehr geschlossen.

Ein Großteil der Pflanzen wurde vor Beginn der Sanierungsarbeiten 2019 zur Firma Grönfinger nach Rostock, andere in Gebäude auf dem Gelände gebracht. „Der Zustand, der von uns zunehmend schwerer im Wartestand zu haltenden Kulturen bereitet mir Sorge“, sagt Peter König, der Kustos des Botanischen Gartens.

Andreas Aufdermauer geht aktuell von einer Fertigstellung der Gewächshäuser im Mai aus, eigentlich sollte es Ende 2020 so weit sein. „Die fünfmonatige Verzögerung wird durch die Corona-Pandemie und die denkmalpflegerische Sorgfalt verursacht“, begründet er. „Wir haben ein original Vierflügelfenster gefunden, das als Vorlage für weitere Fenster insbesondere im Anbau an das Gewächshaus diente.“

Der historische Giebel der Gewächshäuser wurde rekonstruiert und die Schornsteine wieder aufgemauert Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Ich sehe den Fertigstellungstermin im Mai noch nicht“, so Peter König. „Selbst wenn, haben wir derzeit keinen belastbaren Zeitplan für den Beginn der Bepflanzung. Auch ist das neue Substrat noch nicht eingebracht.“

Geld für Sanierung der Gewächshäuser reicht nicht

Für die denkmalgerechte Sanierung werden Bundes-, Uni-, Stiftungsmittel und eine Vielzahl von Spenden verwendet. Die bisher zur Verfügung stehenden etwa vier Millionen Euro würden nicht reichen, informiert der SBL-Chef. Darum würden Anträge für zusätzliche Mittel gestellt.

Das Institut für Mathematik und Informatik Quelle: Eckhard Oberdörfer

Institut für Mathematik und Informatik bekommt mehr Platz

Zu den laufenden Bauprojekten gehören ferner am Campus Beitzplatz die Herrichtung dreier weiterer Stockwerke inklusive Aufzuganbau eines sogenannten Würfelhauses der 1980er-Jahre für das Institut für Mathematik und Informatik sowie das neue Rechenzentrum an der Pappelallee, das im März übergeben werden soll.

Das Grundstück für das Helmholtz-Zentrum Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dass der moderne Bau etwa 12,5 Millionen Euro statt geplanter zehn Millionen Euro kostet und sich die Fertigstellung um über ein Jahr verzögerte, sorgte für unrühmliche Schlagzeilen.

Unklar ist derzeit, wann der erste Spatenstich für das neue Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung auf dem jetzigen Parkplatz hinter dem Forschungszentrum „C_FunGene“ erfolgt. „Das Land stellt zwar das Grundstück zur Verfügung“, erläutert Aufdermauer. Die Helmholtz-Gemeinschaft habe eine eigene Bauverwaltung, der SBL sei in diesem Fall nicht zuständig.

Im historischen Greifswalder Zentrum läuft immer noch die 2019 begonnene Grundsanierung der alten Unibibliothek für 2,5 Millionen Euro, die ursprünglich auch schon 2020 abgeschlossen sein sollte.

Aus der Slawistik/Baltistik wird ein Verwaltungshaus

Die früheren Häuser des Instituts für Slawistik und Baltistik Quelle: Eckhard Oberdörfer

In diesem Jahrzehnt stehen der Hochschule voraussichtlich nur etwa 80 Millionen Euro statt der 130 Millionen wie im letzten Jahr zur Verfügung. Ein aktuelles Projekt ist die denkmalgerechte Sanierung der Häuser Domstraße 9/10, in denen bis zum Umzug in die Loefflerstraße Slawistik und Baltistik residierten. Hier sollen einmal Teile der zentralen Verwaltung der Universität einziehen. „Wir erarbeiten bis Ende dieses Monats die Bauunterlagen“, informiert Stefan Aufdermauer. Wenn Finanz- und Bildungsministerium dazu ihr Okay geben, werde weiter geplant und dann gebaut.

Nutzung der Alten Physik ist noch nicht klar

Endlich gibt es auch Hoffnung für die Alte Physik im historischen Zentrum der Hochschule. Sie steht seit 2007 leer. Nur die Sternwarte konnte dank Unterstützung durch die Uni immer in diesem Haus arbeiten.

Wegen zunächst unbekannter hoher Quecksilberbelastung explodierten die Sanierungskosten für die Alte Physik geradezu. Aus der 2010 angekündigten Sanierung für 3,3 Millionen Euro wurde nichts. Ein Mehrfaches dieser Summe ist nötig.

Aber 2019 bewilligte der Bund im Dezember 7,8 Millionen Euro, dann der Senat bis zu 8,4 Millionen Euro aus dem Körperschaftsvermögen. Damit ist das für eine Sanierung nötige Geld zusammen. Aber die künftige Nutzung steht noch nicht fest. Die Hoffnung, bis 2008 mithilfe großer Spenden das Unischauhaus Planet Gryphia einzurichten, ist längst Geschichte – es fehlten genügend Spenden.

Die Alte Physik steht seit 2007 leer. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Aktuell gern einziehen möchte ein Zentrum zur Erforschung der Herrenhäuser des Ostseeraums. Der Projektleiter, der Greifswalder Kunstgeschichtsprofessor Kilian Heck, konnte im November 2019 für dieses Vorhaben 2,8 Millionen Euro beim Bund einwerben. Üblicherweise gibt das Land die gleiche Summe wie der Bund dazu, also auch 2,8 Millionen Euro. Aber die Initiative in Berlin war ohne vorherige Abstimmung mit Schwerin erfolgt.

Noch keine Zusage von Landesgeld für Herrenhauszentrum

„Es laufen Gespräche zur Kofinanzierung des Projekts zwischen Bildungs- und Finanzministerium“, informiert Stefan Bruhn, der Sprecher des Finanzministeriums. Das ist der Stand seit Monaten. Der Förderverein für Schloss Ludwigsburg hat inzwischen als Alternative die Nutzung des denkmalgeschützten Kuhstalls in Ludwigsburg angeboten.

„Es ist richtig, dass es Vorstellungen für die Belegung des Gebäudes unter anderem mit dem Herrenhauszentrum gibt“, bestätigt Jan Meßerschmidt. Was wie umsetzbar sei, werde sich letztlich erst im Verlauf der konkreten Planungen durch das vom SBL beauftragte Architekturbüro zeigen. Laut Stefan Aufdermauer gehören zu den aktuellen Vorstellungen neben dem Herrenhauszentrum, Räume für eine Fakultät sowie Ausstellungsflächen. Möglichst solle weiteres Geld aus Berlin eingeworben werden.

„Die Universität hat 2020 einen Antrag auf Fördermittel beim Bundesministerium für Kunst und Medien eingereicht“, ergänzt Unisprecher Meßerschmidt. Die Unterlagen seien vollständig.

Von Eckhard Oberdörfer