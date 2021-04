Greifswalder Unimedizin: Aufwand bei Corona-Verdachtsfällen genauso hoch wie bei Infizierten

Greifswald

In der Greifswalder Unimedizin werden aktuell 37 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt. 16 von ihnen werden intensivmedizinisch versorgt, wie Pressesprecher Christian Arns mitteilt. Zudem liegen 27 Verdachtsfälle in der Klinik. Hier sei der Aufwand hinsichtlich Isolation und Schutz genauso groß wie bei den nachweislich infizierten Patienten, so Arns weiter.

Aktuell stehen insgesamt sechs Intensivbetten zur Verfügung. Diese Betten seien aber nicht deshalb frei sind, weil sie niemand benötigt, sondern weil planbare und verschiebbare Operationen bewusst ausgesetzt wurden, um diese Kapazitäten zu schaffen, erklärt Arns.

Fast 90 000 PCR-Abstriche, davon 3722 positiv

Nach wie vor gilt in medizinischen Einrichtung ein Besuchsverbot. In einzelnen Härtefällen seien Ausnahmen möglich. Insgesamt wurden 396 Corona-Patienten als genesen entlassen. 77 Corona-Patienten sind in der Unimedizin verstorben.

Am Dienstag wurden insgesamt 397 Abstriche für PCR-Tests genommen, davon 207 am Abstrichzentrum vor dem Hauptgebäude der Unimedizin. Nachdem zwei Drittel noch am Abend ausgewertet wurden, wurden 21 positive Testergebnisse festgestellt. Seit Beginn der Pandemie wurden an der Unimedizin 88 093 Abstriche für PCR-Tests genommen, davon waren 3722 positiv. Darunter finden sich jedoch eine Reihe von Folgetests derselben Personen.

Von OZ