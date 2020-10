Greifswalder Unimedizin: Digitale Navigation macht Schluss mit Irrwegen 

Greifswald

Wo befindet sich die Chirurgie? Wo die Besuchertoilette und wo geht es am schnellsten zur Anmeldung in die Neurologie? Trotz Leitsystem und Wegweisern ist es oft nicht einfach, sich im verschachtelten Gebäudekomplex der Greifswalder Unimedizin zurechtzufinden.

Nun setzt die Klinik auf eine digitale Navigation. Diese soll Patienten und Besuchern den schnellsten Weg per Smartphone zeigen. Im kommenden Frühjahr soll die App zum Download im App- und Google-Store zur Verfügung stehen. Zudem werde auf der Uni-Homepage ebenfalls eine Navigation eingerichtet.

Genaue Route wird auf dem Smartphone angezeigt

Wie diese genau funktionieren wird, erklärt Toralf Schnell, der als Chief Digital Officer die Digitalisierung in der Uniklinik voranbringen will: So können Nutzer der App wie bei anderen digitalen Navigationssystemen vor dem Eingang Start und Ziel eingeben. Auf dem Smartphone wird dann die Route angezeigt und angegeben, wie lange man für diese benötigt. Zudem gibt es einen Sprachassistenten. Diese Funktion ist allen voran für Blinde und Sehbehinderte ein entscheidender Punkt, um sich selbstständig im Gebäude bewegen zu können.

Prof. Andreas Stahl (l.), Direktor der UMG-Augenklinik, spricht mit Bernd Uhlig über dessen Erfahrungen mit der neuen App. Quelle: Manuela Janke (UMG)

In Zusammenarbeit mit dem Greifswalder Blinden- und Sehbehindertenverein wurde die App entwickelt. Die erste Version wurde von einigen Vereinsmitgliedern bereits geprüft. Die Teststrecke belief sich auf etwa 100 Meter vom Haupteingang bis zur Augenklinik. Das Fazit fiel überwiegend positiv aus. „Die Ansage und die Bedienbarkeit der App war sehr gut“, sagt Bernd Uhlig, Vereinsvorsitzender. Lediglich eine Sache sollte noch verändert werden: „Auf dem Weg fehlt die Information, ob man die Spur hält. Die könnte per Piepton oder per Vibration erfolgen.“ Eine solche Funktion solle demnächst noch in der App vom Entwicklungsbüro hinzugefügt werden.

Sensoren sollen Funklöcher im Gebäude verhindern

„Die Erfahrungen der Betroffenen sind für die Evaluation sehr wertvoll“, sagt Prof. Andreas Stahl, Direktor der Augenklinik: „So können wir sicher sein, dass die App im Alltag wirklich funktioniert und den Menschen bestmöglich hilft.“ Profitieren würden nicht nur Sehbehinderte, wie Toralf Schnell anfügt: „Wer einen Ver­wandten besuchen möchte, den Seminarraum oder die Schlüsselausgabe sucht, ist ebenfalls froh, wenn er so schnell wie möglich den richtigen Weg findet – und anschließend ohne Umwege zum Ausgang geleitet wird.“

Während der Hochzeiten in der Pandemie sorgten Lotsen dafür, dass Patienten den kürzesten Weg nehmen, um Kontakte zu minimieren. Vorstellbar wäre, dass die App dies zukünftig übernimmt, wie Schnell anfügt. Im Gebäude selbst, in dem an einigen Stellen Funklöcher auftreten, werden spezielle Sensoren dafür sorgen, dass der Empfang zwischen Smartphone und Navigation nicht abbricht. Bevor die App auf den Markt kommt, werden die Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins einen erneuten Test mit der überarbeiteten Version vornehmen.

Von Christin Lachmann