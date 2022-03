Greifswalder Unimedizin erhält PCR-Vollautomaten 

Greifswald

Aktuell wertet die Unimedizin Greifswald (UMG) täglich bis zu 970 PCR-Tests aus. Um noch schneller zu belastbaren Ergebnissen zu kommen, hat die Medizinische Mikrobiologie der Unimedizin jetzt einen neuen, hochmodernen Vollautomaten in Betrieb genommen. Wie ihr Direktor, Prof. Karsten Becker, sagt, erlaubt der neue Automat ein kontinuierliches Beladen mit den im Labor ankommenden Proben. So können testabhängig mehrere Hundert Proben zusätzlich pro Tag untersucht werden. Die Kosten von gut einer Viertelmillion Euro für das Gerät und den Aufbau wird das Land tragen.

Vollautomat wurde in der vergangenen Woche geliefert

„Wir sind Wissenschaftsministerin Bettina Martin und Gesundheitsministerin Stefanie Drese außerordentlich dankbar, dass sie sich für die schnelle Beschaffung dieses Geräts und dessen Finanzierung aus dem Landeshaushalt eingesetzt haben. Das ist für die Betroffenen, aber auch für viele medizinische Einrichtungen der Region eine enorme Verbesserung“, sagt Prof. Uwe Reuter, Vorstandsvorsitzender der UMG. Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen und der starken Belastung aller Krankenhäuser seien schnelle und zuverlässige Testergebnisse nun besonders wichtig.

Der „Panther Fusion“ – so der Name des Vollautomaten – wurde vergangene Woche an die UMG geliefert und dort von Firmentechnikern zusammengebaut. Es folgten Einweisung und Training der Mitarbeiter, die Anbindung an die IT der Unimedizin sowie Probeläufe im Rahmen des Qualitätsmanagements. Der Vollautomat verbessert die diagnostischen Möglichkeiten des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie auch jenseits der Pandemie: Bis zu 32 verschiedene Tests für unterschiedliche Erreger können parallel bearbeitet werden.

