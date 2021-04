Greifswalder Unimedizin eröffnet weiteres Corona-Schnelltestzentrum

Greifswald

Auf dem Greifswalder Fischmarkt wird derzeit ein weiteres Schnelltestzentrum aufgebaut. Bereits am Freitag wird es eröffnen. Das teilt die Unimedizin auf OZ-Nachfrage mit. „Die Politik hatte angekündigt, dass vorrangig Apotheken solche Schnelltestzentren betreiben sollen. Weil das bislang noch nicht so richtig gut läuft und die Nachfrage in der Bevölkerung enorm groß ist, hat sich die Unimedizin entschlossen, in die Bresche zu springen und ein weiteres Schnelltestzentrum zu betreiben“, sagt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin Greifswald.

60 zusätzliche Schnelltests pro Tag

Es wird auf dem Fischmarkt eine Teststrecke geben. Täglich können bis zu 60 Personen getestet werden. Termine werden vorrangig Online vergeben. „Zusätzlich planen wir, dass Leute spontan vorbeikommen können. Wer das macht, muss sich allerdings auf Wartezeiten einstellen“, sagt Arns.

Die Unimedizin betreibt bereits das Schnelltestzentrum in der Alten Mensa am Schießwall mit zwei Teststrecken. Die Nachfrage ist dort seit der Eröffnung am 24. März so groß, dass die Kapazitäten mehrfach erweitert wurden von ursprünglich 60 auf mittlerweile 370 Tests am Tag. Minütlich kann ein Test durchgeführt werden.

Während das Testzentrum in der Alten Mensa von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist, wird das auf dem Fischmarkt von 14 bis 19 Uhr Termine vergeben.

Nachfrage nach Tests ist groß

Die Nachfrage bei den Greifswaldern ist groß und auch der Unmut. OZ-Leserin Renate Moderow beklagt die bisher nicht ausreichenden Testmöglichkeiten. „Meine Bekannte war gestern die Testmöglichkeiten im Elisenpark erkunden. Der Andrang war groß und bei Wind und Schneeregen möchte sie sich, da sie auch weit über 70 Jahre ist, nicht anstellen. Man wird zum Impfen und zu Schnelltests gedrängt, hat aber keine Möglichkeiten, seine Impf- und Testwilligkeit unter Beweis zu stellen“, so die Rentnerin.

Kein Friseurbesuch ohne Schnelltest

Das Problem verschärft sich, da mittlerweile für etliche Dienstleistungen ein Schnelltest erforderlich ist. Wer zum Friseur oder zur Kosmetik möchte, wer ein Museum besuchen möchte oder eine Fahrstunde in der Fahrschule nehmen, muss einen negativen Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Freitags testet auch das DRK in Greifswald

Kleinere Testkapazitäten schafft das Deutsche Rote Kreuz in Lubmin und Greifswald. In der DRK-Geschäftsstelle (Spiegelsdorfer Wende Haus 5) können künftig freitags von 9 bis 15 Uhr Schnelltests durchgeführt werden. Bei zwei Teststrecken und einer Zehn-Minuten-Taktung können an einem Öffnungstag bis zu 72 Schnelltests angeboten werden. Los geht es an diesem Freitag (Termine unter Telefon 03834/854271, Montag bis Freitrag, 9 bis 15 Uhr).

Erstes Testzentrum in Lubmin

Bereits seit Dienstag werden Schnelltests, ebenfalls bis zu 72 Stück am Tag, in der Lubminer Begegnungsstätte des Altersgerechten Wohnens des DRK (Hafenstraße 14 b) Termine gemacht. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr (Termine telefonisch unter 038354/349867, Montag bis Freitag, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr).

Von Katharina Degrassi