Greifswalder Unisportplatz wird neu gestaltet – Eröffnung im Wintersemester

Gute Nachrichten für alle Greifswalder Sportfreunde. Seit Anfang April laufen die Bauarbeiten auf dem 1994 nach dem pommerschen Turnvater Heinrich Range (1829 bis 1894) benannten Platz an der Hans-Fallada-Straße. Range wirkte seit 1861 in Greifswald und sorgte hier unter anderem für den Bau der ersten Turnhalle Pommerns.

Platz ist seit vier Jahren gesperrt

„Unser Ziel ist es, die Anlage bis Anfang Oktober fertigzustellen“, informiert Jan Meßerschmidt, der Sprecher der Hochschule. Der Bau selbst wird durch das in Greifswald ansässige Staatliche Amt für Bau und Liegenschaften (SBL) ausgeführt.

Vor vier Jahren, im Mai 2016, wurde der Platz wegen Unfallgefahr gesperrt. Das hatte sich seit Jahren abgezeichnet, aber es war nie Geld für die längst überfällige Sanierung da, die vor zwei Jahren begann. Damals ging eine Schätzung davon aus, dass diese eine Million Euro kosten würde. Im Herbst 2018 wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Die Reste der in der DDR viel genutzten Leichtathletikanlagen für Kugelstoßen, Weitsprung und Speerwurf wurden seinerzeit zurückgebaut. Sogar Stabhochsprung war früher möglich.

Zweiter Bauabschnitt um ein Jahr verschoben

Alte Geräteschuppen wurden im ersten Bauabschnitt abgerissen, ein neues Abwassersystem gebaut und ein neuer Zaun aufgestellt. Letzterer soll verhindern, dass Hunde hier „ihr Geschäft“ erledigen.

2019 sollten der zweite Bauabschitt beginnen und zum Wintersemester 2019/20 beendet sein. Weil aber die Angebote der Baufirmen so deutlich über den geplanten rund 350.000 Euro für die Investition lagen, erfolgte eine Neuausschreibung.

Beachvolleyball und Beachsoccer

Lkw haben an der Falladastraße große Mengen Sand angefahren. Der Rangeplatz wird modernen Sport-Bedürfnissen angepasst. Vor 100 Jahren dachte noch niemand, dass Beachvolleyball einmal so populär wie heutzutage sein wird. Nun wurden als allererstes die Beachvolleyballfelder mit Sand gefüllt, informiert Meßerschmidt. Auch Beachsoccer kann künftig an der Falldastraße gespielt werden.

„Außerdem wird der Rasen des Fußballplatzes neu gestaltet“, informiert Meßerschmidt weiter. Der ist derzeit extrem holprig und bekommt nicht nur frisches Gras. Be- und Entwässerung werden neu verlegt. Ein unterirdisch verlegtes Netz aus Kunststoff soll verhindern, dass Maulwürfe wieder für einen holprigen Rasen sorgen.

Platz war vor 30 Jahren einer der modernsten im Nordosten

Darüber hinaus erhält die Laufbahn einen neuen Belag. Die alte, aus den 1970er Jahren stammende Tartanbahn war zuletzt bei Nässe extrem rutschig und noch dazu wellig. Sie war an einer DDR-Hochschule einmalig, der Hersteller wollte sie testen. Der seinerzeit komplett ungestaltete Platz gehörte in den 1980er Jahren zu den modernsten im Nordosten.

Bei der überfälligen Neugestaltung entsteht ferner eine Multifunktions-Tartanfläche für Basketball, Fußball und Handball. Damit künftig keine Bälle auf Nachbargrundstücken oder im Tierpark landen, werden Fangnetze aufgebaut.

Von Eckhard Oberdörfer