Greifswalder Unternehmen bildet eigene Fachkräfte aus

Zehn Mitarbeiter der manufacturing logistics & services GmbH Greifswald (ml&s) haben sich jetzt selbst das schönste Weihnachtsgeschenk bereitet: Nach dreieinhalbjähriger beruflicher Qualifizierung haben sie ihre Abschlussprüfung als Industrieelektriker für Geräte und Systeme erfolgreich abgeschlossen. Die Frauen und Männer waren bereits im Unternehmen tätig, hatten aber artfremde Berufsabschlüsse wie Maler und Lackierer, Mediengestalter oder Physiotherapeutin. Auf der Grundlage eines von der IHK Neubrandenburg mit Partnern entwickelten Projekts ließen sie sich nun berufsbegleitend für die Tätigkeit bei ml&s zu Fachkräften ausbilden. Leider haben es nicht alle geschafft, die im Februar 2017 an den Start gingen. Damals waren es 22 Personen.

„Das Greifswalder Unternehmen hat in geradezu vorbildlicher Art und Weise in die eigene Belegschaft investiert“, lobt Wolfgang Blank, Präsident der IHK Neubrandenburg. Das sei ein nachahmenswertes Beispiel auch für andere Firmen. Andreas Wegner, Leiter der Agentur für Arbeit Greifswald, empfahl Betrieben ebenfalls, „die eigene Belegschaft fit für die Arbeit von morgen zu machen“. Der Strukturwandel habe durch die Corona-Pandemie deutlich an Fahrt gewonnen. Unternehmen, die Kurzarbeit angezeigt haben, seien gut beraten, die Zeit jetzt für Weiterbildungen zu nutzen. Die Arbeitsagentur hat das Projekt bei ml&s finanziell unterstützt.

