Greifswald

Romy Maron und Lucy-Chaleen Hatje können sich glücklich schätzen. Sie haben nach ihrem Traumberuf gegriffen und zu Beginn des Monats bei der Sparkasse Vorpommern eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen. Diese Hürde haben längst noch nicht alle Schulabgänger gemeistert. Laut der Arbeitsagentur sind bei der Berufsberatung Greifswald noch 410 junge Leute auf der Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle. Dem stehen noch 866 unbesetzte Plätze entgegen.

Gute Chancen haben dabei noch jungen Frauen und Männer, die sich für die Berufe Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Verkäufer/Verkäuferin oder Kaufmann/-frau im Einzelhandel interessieren. Auch Anlagenmechaniker/-innen, Fleischer/-innen oder Handelsfachwirte werden noch gesucht. Die Arbeitsagentur hat die Wunschberufe der Jugendlichen fest im Blick, die sich in den vergangenen Jahren kaum verändert haben.

Anzeige

Noch immer werden Verkäufer/-in, Medizinische Fachangestellte oder Kauffrau für Büromanagement als Ziel genannt. Bei den jungen Männern ist der Kfz-Mechatroniker weiter stark nachgefragt. Aufgrund der großen Nachfrage auf diese Ausbildungsplätze, rät die Agentur dazu, sich rechtzeitig nach Alternativen umzuschauen.

Weitere OZ+ Artikel

Unbekannte Berufsvielfalt

Über 100 verschiedene Ausbildungsberufe werden in unserer Region angeboten. „Welche Auswahl junge Menschen tatsächlich haben, dass wissen nur die wenigsten. Denn viele Jobs sind kaum bekannt, bieten aber super Berufschancen – auch vor der eigenen Haustür“, sagt Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald. Viele davon sind den ursprünglichen Wunschberufen dann sehr ähnlich, wie beispielsweise Baugeräteführer/-in, Gesundheitsaufseher/-in, operationstechnische Assistenten oder Präszisionswerkzeugmechaniker/-in.

Die Arbeitsagentur zeigt den Bewerbern gerne die Alternativen auf. Da die Eltern oftmals eine wesentliche Rolle bei der Berufswahl ihres Nachwuchses spielen, findet am 27. August um 17 Uhr ein Elternabend des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft in der Wirtschaftsakademie Nord in Greifswald statt. Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, sowie Unternehmerverband stellen dann Möglichkeiten am Ausbildungsmarkt vor.

Lucy-Chaleen Hatje wollte viel Praxis

Die Sparkasse Vorpommern hat ihre Auszubildenden bereits in einer Einführungswoche in das Unternehmen aufgenommen. Demnächst werden die fünf jungen Frauen und acht Männer dann die Abläufe in ihrer Filiale kennenlernen. Lucy-Chaleen Hatje die Fachhochschulreife abgeschlossen und sich dann für eine Freiwilliges Soziales Jahr entschieden. „Viele Klassenkameraden sind ins Studium gegangen, ich wollte etwas mit viel Praxis. Daher war klar, dass ich eine Ausbildung machen möchte. Das Freiwillige Soziale Jahr hat mir gezeigt, was ich nicht möchte. Ich wünsche mir auf jeden Fall den Kundenkontakt und hätte mir nicht vorstellen können, allein für mich einem Büro zu arbeiten“, sagt die 20-Jährige aus Stralsund.

Auch für Romy Maron stand der Wunschberuf Bankkauffrau relativ schnell fest. „Etwas kaufmännisches sollte es sein“, sagt die 16-Jährige. „Wir hatten in der Schule alle zwei Wochen eine Beraterin der Arbeitsagentur, die offengelegt hat, was es gibt. Dann wurden einem auch Vorschläge geschickt“, so Romy Maron aus Züssow. Viele ihrer Klassenkameraden haben pädagogische Berufe gewählt, den Schritt in die Pflege gewagt oder sich auch für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden.

Goldener Boden für das Handwerk

Aber auch das Handwerk tut mittlerweile mit Imagekampagnen alles dafür, seinen Berufen wieder mehr Attraktivität zu verleihen. „Wir haben bereits jetzt die Zahl an Ausbildungsverträgen aus dem Vorjahr erreicht“, berichtet Robert Schultz von der Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald. „Da der Start des Ausbildungsjahres aber noch nicht gelaufen ist, werden wir diese Zahlen übertreffen“, ist sich der Geschäftsführer sicher. Dabei hat sich durchaus gezeigt, dass viele Unternehmen in diesem Jahr zögerlich in die Suche nach Azubis gestartet sind. „Aber wir haben Corona getrotzt. Das Handwerk lässt sich nicht unterkriegen“, so Schultz.

Ein Gewerk scheint jedoch weiter mit den Auswirkungen zu kämpfen. „Wir haben nicht einen Ausbildungsvertrag der Friseure“, schildert Robert Schultz. Im letzten Jahr waren es mindestens zehn Azubis. Die Salons arbeiten weiter unter strikten Hygienekonzepten und können nicht mehr so viele Kunden wie gewohnt bedienen. „Aber auch die Tarifanpassung wird dazu beitragen, dass die Salons sich keine Azubis leisten können. Das Lohnniveau hat sich quasi verdoppelt“, erklärt der Kreishandwerkerschaft-Geschäftsführer.

Die Bau- und Möbeltischlerei Johannes Hecker bildet in Gützkow seit vielen Jahren verlässlich aus. „Wir haben jetzt vier neue Azubis zum Bau- und Möbeltischler aufgenommen“, sagt Freia Ringwald. Probleme bei der Suche nach Nachwuchs hat das Unternehmen, das mittlerweile 40 Kollegen umfasst nicht. „Die Bewerber kommen von allein auf uns zu. Viele machen dann ein Praktikum über eine oder zwei Wochen zum gegenseitigen Beschnuppern“, so die Tischlerei-Mitarbeiterin. An einem guten Ausbildungsstand ist das Unternehmen stets interessiert. „Für uns sind es unsere eigenen zukünftigen Mitarbeiter.“

Von Wenke Büssow-Krämer