Lubmin

Es ist eine Geschichte, die viel über den Menschen Gerold Jürgens erzählt. Sie spielt Anfang der 1990er-Jahre. Gerade ist das Kernkraftwerk (KKW) in Lubmin stillgelegt worden, damals größter Arbeitgeber der Region. Tausende Menschen in und um Greifswald sind dabei, ihren Job zu verlieren, von großen Zukunftsängsten geplagt.

In der allgemeinen Unruhe entschließt sich der Kaufmannssohn aus Hanshagen, damals Ende 30 und Chef des Bauhofes im Kernkraftwerk, eine eigene Baufirma zu gründen und den Sprung in die freie Wirtschaft zu wagen. Und er denkt dabei an seine Kollegen, nimmt 70 Leute mit in seinen neuen Betrieb, den er in Lubmin gründet, die Iso-Rüstbau GmbH.

Anzeige

Er hat an sie geglaubt, sie weitergebildet, auf Lehrgänge geschickt und immer weiterbeschäftigt. Viele sind heute noch in der Firma, manche haben bei Jürgens bis zum Schluss ihrer Berufslaufbahn gearbeitet und sind vor einiger Zeit in Rente gegangen: „Ich wusste, dass wir im KKW gutes Personal hatten, und ich habe die Chancen gesehen, die uns allen die neue Zeit brachte“, sagt der Chef nun gut 30 Jahre später in seinem Büro, das immer noch besten Blick auf den alten Atomstandort Lubmin bietet.

„Ich denke, viele Menschen werden gratulieren“

An diesem Freitag wird Gerold Jürgens 70 Jahre alt. „Ich denke, viele Menschen werden sich darüber freuen und gratulieren, selbst wenn es ja wegen Corona noch keine Party gibt. Denn Gerold war damals ein Fels in der Brandung für etliche Leute, und das ist er immer noch“, meint der Greifswalder Jens Feißel, der einst eine in der Region bekannte Firma für Angel-Tourismus mit aufgebaut hat. Beim Unternehmerverband arbeitet er jetzt eng mit dem Jubilar zusammen. Feißel ist Geschäftsführer, Jürgens der Präsident – auch das seit nunmehr 25 Jahren.

Es ist viel passiert in dieser Zeit. Gerold Jürgens ist heute als Inhaber an neun Firmen in Vorpommern beteiligt, er hat sie nach und nach mit aufgebaut. Sie beschäftigen sich mit Hochbau, Instandhaltung, Gerüstbau, Trockenbau, auch eine Sicherheitsfirma ist dabei. Die Keimzelle ist Iso-Rüstbau geblieben, die für ihre Kunden „schlüsselfertiges Bauen“ anbietet.

Insgesamt 700 Mitarbeiter beschäftigt Jürgens. Er hat inzwischen beste Kontakte in die Politik. Wenn in Vorpommern ein großes Projekt geplant wird, ist der Mann, der das Unternehmer-Gen von seinem Vater und Lebensmittelladenbesitzer Ernst Jürgens erbte, meistens dabei – mindestens als Berater.

Hat beste Verbindungen in die Landespolitik: Gerold Jürgens im Gespräch mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beim Sommerfest der Unimedizin Greifswald im Jahr 2017. Quelle: Peter Binder

Hat er mit diesen Dimensionen gerechnet, als er vor 30 Jahren loslegte? „Natürlich nicht. Wir haben alles Stück für Stück gemacht!“ Und was war das Erfolgsgeheimnis? „Wir hatten sehr gute Seniorberater aus dem Westen, als wir nach der Wende anfingen. Sie haben uns beigebracht, wie Unternehmer zu denken“, erinnert sich der heutige Präsident seiner Zunft: „Wenn wir als Ossis noch Angst hatten, einen Kredit von 100 000 Mark aufzunehmen, haben sie gesagt: ‚Nimm 7,5 Millionen auf!‘ Und das war im Nachhinein richtig.“

Immer starke Partner mit ins Boot geholt

Eine Strategie, die Jürgens aufgrund seines eigenen Charakters stets verfolgte, war bei jeder Gründung starke Geschäftspartner mit ins Boot zu holen: „Das war enorm wichtig. So kann man sich gegenseitig stützen, auch in Krisen“, hat der gebürtige Greifswalder gelernt. Er habe manche gute Männer trotz super Ideen mit ihren Firmen scheitern gesehen, weil sie in schlechten Zeiten allein gewesen seien. Ihm selbst blieb das erspart.

Gerold Jürgens (3. v. r.) ist ein Team-Player, Projekte startet er gern mit starken Partnern: Hier ist er im Bild mit dem erfolgreichen Box-Trainer Ulli Wegner (Mitte) und (v. l.) mit Kranverleiher Werner Haase, den Fischhändlern Hartmut und André Domke, dem Inhaber eines Sachverständigen-Büros Gert Hascher und Mediziner Peter Hinz beim Ball des Unternehmerverbandes Vorpommern im November 2019 in Bansin. Quelle: Alexander Loew

Anders als so mancher Topmanager hat der quirlige Mann, der mit seinen wachen Augen immer in Bewegung zu sein scheint, kein Problem damit, 70 zu werden. „Besser alt werden, als alt sein“, sagt er. Dass er bis mindestens 75 weiterarbeiten will, ist für ihn selbstverständlich.

Mehrmals pro Woche Golf und 8000 Schritte täglich

Eine besondere Energie habe ihn schon immer ausgezeichnet, sagen enge Weggefährten. Neben seinen Firmen investierte er – vornehmlich in Greifswald – in ältere Häuser und sanierte sie, so dass er inzwischen zu den größten privaten Immobilienbesitzern der Stadt gehört. Er gründete 2010 den Fußballclub Pommern Greifswald mit, der in der Oberliga spielte und später zum Greifswalder SC fusionierte. Er fungierte als Präsident und förderte den Nachwuchs. Er selbst spielt leidenschaftlich Golf, mehrmals die Woche. Täglich geht er mindestens 8000 Schritte.

Liebt den Golfsport und hat ein gutes Handicap von 20: Gerold Jürgens (l.) mit Handball-Weltmeister Erhard Wunderlich auf dem Golfplatz Korswandt/Usedom während eines Turniers im Jahr 2012. Quelle: OZ-Archiv

Viel Erfolg bringt auch Neider. Manche sehen ihn als Musterkapitalisten. Als Jürgens kürzlich vorschlug, Teile der Insel Usedom zu untertunneln, um dem Urlauberverkehrschaos im Sommer Herr zu werden, attestierten Kritiker fehlendes Herz für die Natur.

„Wer Gerold Jürgens kennt, weiß, dass das nicht stimmt“, sagt Jens Feißel. Natürlich habe der Unternehmerpräsident sehr viel Vermögen aufgebaut, wovon er persönlich profitiere. „Aber durch sein Engagement geht es auch Hunderten anderen Menschen in der Region besser“, unterstreicht Feißel.

Sympathie für neue Umweltstiftung

Jürgens liebt die Umgebung, in der er lebt und aufwuchs, besonders die Insel Usedom, wo er neben Greifswald einen zweiten Wohnsitz unterhält. Er unterstützt auch die zuletzt viel diskutierte Idee der Landesregierung, eine neue Umweltstiftung aufzubauen – zunächst für die Umsetzung der Gaspipeline Nord Stream 2: „Die Stiftung kann aber darüber hinaus auch für uns als Unternehmer eine Heimat sein. Ich habe jedenfalls große Lust, mich dort einzubringen. Wir würden gern Projekte vorantreiben, die Klimaschutz mit Wirtschaftskompetenz verbinden.“ Es gehe ihm grundsätzlich darum, dass die Gemeinschaft Vorhaben realisieren könne, die den Menschen Arbeitsplätze und Wohlstand brächten, gleichzeitig aber maximale Rücksicht auf die Natur nähmen.

„Er ist geerdet, qualifiziert, wortwitzig, dynamisch und ehrbar“

Dr. Stefan Rudolph hat als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium viele Projekte des „Geburtstagskindes“ verfolgt. Der CDU-Politiker sagt: „ Gerold Jürgens ist ein aufrichtiges Spiegelbild seiner vorpommerschen Heimat; geerdet, qualifiziert, zielorientiert, wortwitzig, dynamisch und ehrbar. Gerold Jürgens liebt seine Familie, führt seine Unternehmen und dient seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Mehr lesen:

Dem so Gelobten ist es auch wichtig, Erfahrungen an junge Gründer weiterzugeben: „Bei guten Ideen bin ich sofort bereit zu unterstützen.“ Grundsätzlich rät er dem Nachwuchs beim Sprung in die Selbstständigkeit, einen bereits etablierten Mittelständler als Partner zu suchen, der etwas Ähnliches mache und dessen administrative Infrastruktur er anfangs mitnutzen könne.

„Wenn Frauen bei uns eine Zukunft haben, bleiben auch die Männer“

Jürgens macht sich viele Gedanken, wie seine Heimat insgesamt wirtschaftlich vorankommen kann. Ein Rezept für ihn: „Die Frauen beruflich stärker fördern. Denn wenn sie hier eine Zukunft haben, dann bleiben sie – und mit ihnen auch die Männer“, sagt der Wirtschaftsfachmann. Er will aber keine Quote, die Firmen einenge, sondern lieber einen „Positivanreiz“: „Die Regierung sollte jedem Betrieb für die Neueinstellung von Frauen in den ersten drei Jahren eine Lohnkostenförderung von 70 Prozent gewähren. Dann werden die Frauen mit der Zeit in der Wirtschaft eine immer größere Rolle spielen können“, ist er überzeugt.

Und was erhofft er sich selbst zum 70. Geburtstag? Privat Zeit mit seinen beiden Kindern, vier Enkeln und Lebensgefährtin Kerstin, beruflich weitere spannende Projekte: Derzeit plant er, eine Firma zur Reparatur von Kompressoren aus Schleswig-Holstein zu übernehmen. Und insgesamt wünscht er sich „in Bewegung zu bleiben“. Das, darauf deutet alles hin, dürfte ihm noch lange gelingen.

Von Alexander Loew