Greifswald

Homeschooling und trotz Lockerungen noch kein Ende: Karl Fischer* ist als Vater von fünf Kindern, davon vier im schulpflichtigen Alter, am Rande der nervlichen Belastungsgrenze. Seit Wochen steht Distanzlernen auf dem Stundenplan seiner Schützlinge, was jeder ganz unterschiedlich wuppt. Die Eltern unterstützen so gut es geht. Doch die Situation bleibt aus ihrer Sicht misslich. „Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn die Schulen endlich wie andere auch Videounterricht anbieten würden, der unseren Kindern deutlich mehr Struktur böte“, sagt er.

Ein direkter Austausch mit Lehrern und Mitschülern – sei es bei einem morgendlichen Briefing oder wenigstens zwei festen Onlineterminen pro Woche – würde den Kindern das Lernen wesentlich erleichtern und sie besser motivieren. „Alle Welt befindet sich in Videokonferenzen, jeder chattet und skypt in der Arbeitswelt. Nur im Bildungsbereich soll das angeblich aus Datenschutzgründen nicht möglich sein. Das ist juristisch gar nicht haltbar“, sagt der promovierte Jurist.

Alles gleich seit Frühjahr 2020?

Deshalb suchte Fischer in den vergangenen Wochen mehrfach den Kontakt zu den Schulen seiner Kinder – das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums und die Regionale Schule „Ernst Moritz Arndt“. Er schrieb viele E-Mails, auch ans Staatliche Schulamt und an das Bildungsministerium MV. Bislang ohne Erfolg. „Das ist enttäuschend. Aus unserer Sicht hat sich seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 nichts geändert“, ärgert sich der Vater. Zumal es viele Schulen gebe, an denen Videounterricht zum Alltag gehöre.

Claudia Sümnig und Steffen Qual vom Greifswalder Jahngymnasium verdeutlichen, welche vielfältigen Möglichkeiten das Lernmanagementsystem „itslearning“ bietet – auch schon ohne Videofunktion. Quelle: Petra Hase

Am Jahngymnasium indes ist das noch Zukunftsmusik, weil die Voraussetzungen laut Schulleitungsmitglied Steffen Qual fehlen. Zwar habe das Land MV im Herbst angekündigt, den öffentlichen Schulträgern ein landesweites Videokonferenzsystem kostenlos zur Verfügung zu stellen. Letzte Informationen aus dem Bildungsministerium lauteten am 18. Februar, dass es voraussichtlich in der zweiten Märzwoche losgehen werde. „Aber bislang haben wir das System nicht“, sagt der Lehrer für Sport und Geschichte.

Jahngymnasium wartet auf Videotool

Zudem hält Steffen Qual das Videotool nicht für ein Allheilmittel im Distanzlernen. „Es sollte künftig auch nur dort zum Einsatz gelangen, wo es didaktisch sinnvoll ist, um einen Lernfortschritt bei Schülern zu erreichen, wo es zugleich technisch möglich ist und keine datenschutzrechtlichen Probleme entstehen“, ist er überzeugt. Die Meinung des Vaters, am Jahngymnasium habe sich seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 nichts am Lernen geändert, kann Qual nicht so stehen lassen. Denn mit dem Lernmanagementsystem „itslearning“ gebe es mittlerweile eine Fülle von Möglichkeiten, einen kurzen Draht zu Schülern zu halten.

„Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde uns die Lernplattform zur Verfügung gestellt. Dann hat es drei Monate gedauert, um alle 650 Schüler und 60 Kollegen in das System zu bringen“, sagt Qual. Ein Kraftakt, aber es sei vergleichsweise schnell gelungen. „Seit der Woche vor Weihnachten arbeiten wir nun auch ständig damit. Und das ist für alle Beteiligten weitaus mehr als nur Aufgaben und Lösungen hin- und herzuschicken“, betont er.

Reger Austausch auch mit „itslearning“

Seine Kollegin Claudia Sümnig, Lehrerin für Musik und Sport, gewinnt „itslearning“ sehr viel Gutes ab: „Die Kollegen arbeiten mithilfe der Lernplattform nach Stundenplan. Sie erteilen Arbeitsaufträge, auf die Schüler schriftlich im Chat oder per Sprachnachricht reagieren können. Der Austausch ist entweder für alle sichtbar oder nur individuell“, erzählt sie. Auf diese Weise gebe es einen regen Austausch. Zudem könnten Schüler ihr eigenes Tempo beim Lösen der Aufgaben festlegen. Manche seien fix, andere nähmen sich mehr Zeit. Viele Lehrkräfte nutzten dank Fortbildungen auch immer mehr Optionen. „Wir können Lehrvideos erstellen und hochladen, unter der Rubrik ‚Ressourcen‘ Materialien zur Verfügung stellen, Kreuzworträtsel zu Themen aufgeben oder Umfragen zu Inhalten starten oder zur Frage, was gut und was weniger gut läuft“, zeigt sich Sümnig begeistert. Trotzdem, da sind sich beide einig, warte die Schule natürlich auf das vom Land angekündigte Videokonferenzsystem.

Videochat am Humboldt längst Alltag

Das Alexander-von Humboldt-Gymnasium ist da bereits weiter: „Da wir seit zehn Jahren mit der Lernplattform ‚Moodle‘ arbeiten, konnten wir im letzten Frühjahr auch problemlos ein Videotool integrieren. Das nutzen wir seit Dezember regelmäßig“, sagt Schulleiter Ulf Burmeister. Dabei sei es Zufall gewesen, dass die Uni Greifswald mit „BigBlueButton“ dasselbe System nutze und dem Gymnasium angeboten habe, dies über ihren Server laufen zu lassen. „Das ist super, dadurch haben wir auch keine Probleme mit Rechnerkapazitäten“, würdigt Burmeister die Kooperation. Selbst wenn alle Klassen gleichzeitig Videochats abhielten, wie etwa bei der Zeugnisausgabe vor den Winterferien, stürze das System nicht ab. Er selbst nutze die Möglichkeit des virtuellen Liveunterrichts etwa jede zweite Mathestunde. Besonders die Vermittlung von neuem Unterrichtsstoff funktioniere mithilfe der fünf für die Schule neu erworbenen Dokumentenkameras sehr gut. „Aber es muss auch von der Didaktik her passen“, sagt der Mathematiklehrer.

Friedrichschule verabredet feste Zeiten

Das sehen auch die Pädagogen an der Regionalen Schule „Caspar David Friedrich“ so. Lehrerin Sylvia Buchwald etwa begrüßt ihre Schüler jeden Morgen per Video und bespricht mit ihnen den Tag und die Aufgaben. „Die Kollegen handhaben das unterschiedlich, nutzen aber alle regelmäßig die Videofunktion, verabreden mit Schülern feste Zeiten“, berichtet Anke Thurow, stellvertretende Schulleiterin. Allerdings nutzt die Friedrichschule auch nicht die vom Land zur Verfügung gestellte Lernplattform „itslearning“, sondern baut auf ein anderes System.

Monte bietet Grundschülern bereits Videotreffen an

Die Montessorischule in Trägerschaft der Aktion Sonnenschein nutzt für die Klassen 7 bis 11 seit März 2020 die Schulsoftware „EduPage“ und organisiert darüber regelmäßig Videokonferenzen. „Die Schüler sehen ihren persönlichen Stundenplan und werden zu Livestunden eingeladen. Darüber hinaus erhalten sie über die Plattform Materialien, können kommunizieren, ihre Noten und Anwesenheit einsehen“, sagt Stufenleiterin Manja Olschowski. Auch in den Klassen 4 bis 6 habe bereits „jeder Schüler ein oder mehrere Videotreffen am Tag, die jeweils 30 bis 90 Minuten dauern“, berichtet Stufenleiterin Katrin Zboralski. Selbst den Kleinsten in Stufe I (Kl. 1–3) stünde während des Distanzlernens die Möglichkeit offen, mindestens einmal pro Woche an Videotreffen teilzunehmen. Ein freiwilliges, zusätzliches Angebot, um den persönlichen Kontakt zu halten.

Das Bildungsministerium hat auf wiederholte Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG jetzt mitgeteilt, dass den staatlichen Schulen ab Mittwoch Videokonferenzen über das System „BigBlueButton“ möglich sein sollen. Laut Ministeriumssprecher Henning Lipski haben derzeit 72 Prozent der Schulen Zugangsdaten zur Lernplattform „itslearning“.

(* Name v. d. R. geändert)

Von Petra Hase