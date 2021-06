Greifswalder Veranstaltungstechnik: Alles begann in einer Doppelgarage

Greifswald

Hinter ihren Mikrofonen standen schon so einige berühmte Sänger, Bands und Politiker: Seit über drei Jahrzehnten kümmern sich Guntram Steinke und Thorsten Kellner um die technische Ausstattung von Veranstaltungen jeglicher Art – ob Festivals, Konzerte, Public Viewing zur Fußball-WM oder zuletzt auch Gottesdienste. Ein Fulltime-Job, bei dem Flexibilität gefragt ist und trotz intensiver Planung nicht immer alles glatt läuft.

Die Geburtsstunde von Audio Equipment Nord, kurz AEN, begann vor 31 Jahren in dem kleinen Örtchen Heilgeisthof. Von den Anfängen zeugen heute zwei Bilder an der Wand in Steinkes Büro. Auf einem ist eine Doppelgarage zu sehen. „Thorsten hat auf der rechten Seite Kisten für die Technik gebaut, ich habe auf der linken Seite am Schreibtisch gesessen und versucht, die Technik zu verkaufen“, erinnert sich Steinke, während er das Foto anblickt.

Letzte Veranstaltung wurde kurzfristig nach Aufbau abgesagt

31 Jahre später kümmert sich das Unternehmen um mehrere Hundert Veranstaltungen pro Jahr und beschäftigt fünf Angestellte sowie einen Auszubildenden. Die Hochphase der Branche ist von Mai bis September, in denen die Mitarbeiter regelmäßig vor allem an den Wochenenden unterwegs sind. Vor Corona war jeden Tag mindestens eine, an den Wochenende sogar zwei oder drei „Mucken“, wie Steinke Veranstaltungen betitelt.

Die letzte größere für AEN war das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ am Strand von Usedom, das am ersten März-Wochenende vergangenen Jahres stattfinden sollte: „Wir haben alles aufgebaut, alles stand. Dann wurde die Veranstaltung kurzfristig abgesagt. So richtig etwas Großes ist bis heute nicht gekommen.“

Die Corona-Krise und das damit einhergehenden Verbot von Veranstaltungen hat AEN durch die finanzielle Unterstützung von Bund und Land gut überstanden, berichtet Steinke. Einsparungen mussten dennoch vorgenommen werden. Die Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit, die Lkw, die auf dem Hof stehen, wurden zwischenzeitlich abgemeldet.

Geschäftspartner Thorsten Kellner hier am Mischpult bei einer Veranstaltung. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Die kleineren Veranstaltungen sind unser Tagesgeschäft“

Erste Lichtblicke gab es zwischendurch trotzdem. Im Oktober richtete AEN die bundesweite Aktion „3. Oktober – Deutschland singt“ vor dem Greifswalder Dom aus. In den vergangenen Wochen stellte das Unternehmen Equipment für die Greifswalder Bürgerschaft und andere politische Zusammenkünfte in der Region zur Verfügung.

Ob die Hafentage, das Peenefest Demmin, ein Biker-Treffen in Tutow oder auch ein Richtfest: Die Liste von Veranstaltungen, die AEN mit Equipment ausstattet, ist lang und variiert in der Besucherzahl: „Nicht die großen Sachen, von denen man immer gern erzählt wie der Deutsche Filmpreis oder das Immergut-Festival, sondern die kleineren Veranstaltungen sind unser Tagesgeschäft.“

Anfänge als „Diskotheken-Ausstatter“

Guntram Steinke, heute 56 Jahre alt, Vater von zwei erwachsenen Töchtern, sei eher der kaufmännische Part, erzählt er. Sein Geschäftspartner Thorsten Kellner hingegen der Mann für das technische Verständnis. Die Geschäftsbeziehung der beiden vergleicht Steinke mit einer Ehe: „Man muss sich ergänzen, sonst hätten wir das über einen so langen Zeitraum gar nicht miteinander ausgehalten.“

Der Start kurz nach der Wende und somit in Zeiten eines gesellschaftlichen Umbruchs verlief gut, sagt Steinke: „Da wir beide Disco gemacht haben, hatten wir einen guten Draht zu den Clubs und verkauften dort die Technik, die wir aus Bielefeld bekommen haben.“ Nicht nur in Greifswald auch in der Region haben die beiden in den ersten Jahren „in Diskotheken geschraubt und installiert“, wie Steinke sagt. „Wir waren quasi Diskotheken-Ausstatter.“ Einige Zeit später kamen die ersten größeren Feste samt Bühnen hinzu.

Im Jahr 1993 folgte der erste Umzug aus der Garage in den ehemaligen Konsum in Heilgeisthof: „Als wir dort 2008 eine große Halle hinsetzen wollten, sind die Einwohner wegen der Lautstärke nachts beim Be- und Entladen auf die Barrikaden gegangen.“ Daraufhin baute AEN am Greifswalder Stadtrand komplett neu.

In dieser Doppelgarage in Heilgeisthof starteten Guntram Steinke und Thorsten Kellner ihr Business. Das eingerahmte Foto hängt heute in Steinkes Büro. Quelle: Christin Lachmann

AEN richtet Quartierskonzerte in Greifswald aus

Doch egal, wie gut das Team auf ein Event vorbereitet ist, es kann immer mal etwas schiefgehen. „Zum Beispiel wenn man weit weg vom Heimatort ist, etwas Wichtiges vergessen hat und sich in Berlin auf die Suche begeben muss, um ein baugleiches Teil zu finden, das man sich ausleihen kann“, sagt Steinke. Auch technische Defekte können ein ganzes Event kurzfristig stoppen. „Wenn plötzlich Rauchzeiten durch Hitze aus dem Mischpult steigt, ist die Veranstaltung zu Ende. Das ist auch schon passiert.“

Die ersten größeren Aufträge hat sich AEN im Juli und August mit den Picknick-Konzerten im Rostocker Iga-Park gesichert, auf denen unter anderem Clueso, Olli Schulz oder Bosse auftreten werden. Zuvor kümmert sich das Unternehmen um die Umsetzung der neuen Quartierskonzertreihe der WVG, die am Freitag, 18. Juni, mit einer mobilen Bühne im Schmetterlingshof in Schönwalde II von 14 bis 15.30 Uhr startet.

Durch die Pandemie hätten Veranstaltungen, die vorher als normal betrachtet wurden, wieder eine größere Bedeutung erhalten, sagt Steinke. Nachholen könne man die Zeit zwar nicht, „aber wir können neue Dinge versuchen, um die Menschen wieder behutsam an Veranstaltungen heranzuführen.“

Von Christin Lachmann