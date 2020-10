Greifswalder Verein sagt alle Konzerte und Musikabende wegen Corona ab

Greifswald

Geschäftsschließung wegen der Corona-Krise – klingt nach Infektionsfall oder Zwangsmaßnahme. Doch im Fall von BT Events ist es eine deutliche Reaktion auf die verschärfte Infektionslage in Mecklenburg-Vorpommern. Die BT Lounge, die Veranstaltungsagentur BT Events und das „Haus der Kultur“ in der Brandteichstraße 22 stellen bis auf weiteres den Löwenanteil ihrer Veranstaltungen ein.

„Wir führen keine musikalischen Veranstaltungen mehr durch, weil die Lage uns das nicht mehr erlaubt und weil wir damit auch unsere Mitarbeiter und deren Familien schützen wollen“, sagt Tobias Lembke, Eventplaner bei BT Events. Erst am Donnerstag hatten die Bar „Husch Eck“ und der Club „Rosa“ für einen Abend geschlossen, um auf die Missachtung der Corona-Regeln durch Gäste aufmerksam zu machen.

„Kein Tanz mehr seit März“

Problem sei, dass Gäste ausgehungert nach Tanzen seien und deswegen das Verständnis für das Verbot streckenweise fehle, so Lembke. Gäste würden praktisch darum betteln, tanzen zu dürfen, und wollten nicht nur ein Bier trinken, wenn sie den Club besuchen. Die Durchsetzung des Verbots würde zwar gelingen, gleichzeitig aber auch immer wieder zu Diskussionen führen.

„Diesen Schritt zu gehen, fällt uns natürlich schwer. Seit März gibt es keinen Tanz mehr. Die Leute widersprechen teilweise, wenn sie auf die Maskenpflicht hingewiesen werden und behaupten, dass Corona nicht so gefährlich ist oder dass es das gar nicht gebe“, beschreibt Lembke.

Erhalten bleibt seit Montag nur ein Barabend pro Woche, der jeden Mittwoch um 19 Uhr im Haus der Kultur ohne Musik stattfindet, sowie ein Puppentheater am 8.11. und ein Deko- und Kreativmarkt am 21.11. unter strengen Auflagen. Von deren Einhaltung hänge ab, ob und wie weitere Kinder- und Familienprogramme aufgelegt werden. „Auf solchen Veranstaltungen halten sich die Leute eher an die Vorgaben“, sagt Lembke.

Kuba verzichtet auf musikalische Veranstaltungen

Die finanziellen Einbußen seien hart. Bis zum Ende des Jahres könne man die anfallenden Kosten stemmen, doch wie es danach weitergeht, wisse niemand. „Es braucht schnell ein zweites Hilfspaket des Landes, das der Veranstaltungsbranche Kosten finanziert“, plädiert Lembke.

Verhandlungen im Schweriner Wirtschaftsministerium (v.l.): Lars Schwarz (Präsident Dehoga MV) , Dr. Stefan Rudolph (Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit MV) , Tobias Lembke (BT Events) und Rene Haupt (Melody Event). Quelle: BT Events

Die Sorge wegen der Corona-Lage teilen auch andere Veranstalter und Barbesitzer der Stadt, doch ihre Türen bleiben geöffnet. Der Kulturbahnhof in Greifswald lege überhaupt keine Veranstaltungen mit Musik mehr auf, weil das den Gästen wenig bringe, sagt Geschäftsführerin Lisa Krause. Das Restaurant mit Mittagstisch und die Raumvermietung für Konferenzen liefen weiter und gut, auch Hochzeiten werden gebucht. „Wir haben keine Probleme mit der Einhaltung der Maskenpflicht. Bei Tischreservierungen fragen die Leute sogar nach, ob denn auch der Mindestabstand zum nächsten Tisch gesichert ist.“

Dehoga-Präsident: Chance vertan

Von einem „Maskenverweigerer“ pro Abend spricht Michael Hosang, Betreiber der Bar „Ravic“. Wer keine Mund-Nase-Bedeckung tragen wolle, müsse die Bar verlassen. An ähnliche Proteste wie im „Husch Eck“ und dem „Rosa“ hätte er bisher nicht gedacht und plane keine ähnlichen Aktionen für das „Ravic“. „Das muss jeder Laden für sich selbst entscheiden.“

Solange es möglich sei, mache er weiter. Auch dann, wenn die Einschränkungen härter würden in dem Fall, dass die Corona-Ampel der Landesregierung auf „rot“ springt – dann ist ein Ausschankverbot für Alkohol ab 23 Uhr vorgesehen, wenn sich binnen einer Woche mehr als 50 von 100 000 Einwohnern mit dem Coronavirus infizieren. Die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald betrug 25,3 laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand 23.10., 16.20 Uhr).

Ministerium stellt neues Hilfsprogramm vor

Lars Schwarz, Präsident des Gaststätten- und Hotelverbandes MV ( Dehoga), könne nachvollziehen, dass Unternehmer Veranstaltungen streichen, wenn sie wegen des Tanzverbots kaum Gäste locken können oder wegen gestiegener Kosten für Sicherheitspersonal und Hygienekonzepte kaum Gewinne generieren. Die Veranstaltungsbranche hätte die Chance bekommen sollen, mit Hygienekonzepten unter Beweis zu stellen, dass Tanzveranstaltungen unter sicheren Bedingungen möglich sind.

Bilder aus Vor-Corona-Zeiten: eine Party im "Haus der Kultur". Quelle: BT Events

Der strauchelnden Branche müsse nun finanziell geholfen werden. „Dafür soll es ein Hilfspaket auch für die Veranstalter im Land geben, mit dem das Land Liveveranstaltungen bezuschusst“, kündigt Schwarz an. Demnach sollen 60 Prozent der anfallenden Kosten übernommen werden, aber maximal 5000 Euro pro Event und maximal 15 000 Euro pro Monat.

Wirtschaftsminister Harry Glawe werde das „Winter-Stabilisierungsprogramm für die heimische Wirtschaft“ mit weiteren umfangreichen Instrumenten am kommenden Mittwoch in Schwerin vorstellen, teilte das Ministerium mit.

