Greifswalder Verein will Mehrfamilienhaus in der Gützkower Straße kaufen 

Bezahlbarer Wohnraum steht seit einigen Jahren auf der politischen Agenda der Hansestadt. Nun soll beim Verkauf von städtischen Mehrfamilienhäusern in Sanierungsgebieten wie in der Innenstadt oder in der Fleischervorstadt die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum ein wichtiges Kriterium sein.

Auf der aktuellen Verkaufsliste der Stadt steht auch das Mehrfamilienhaus in der Gützkower Straße 59. Der Greifswalder Verein Lit will dieses Objekt erwerben, um ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit öffentlichen Räumen zu realisieren, aber auch um langfristig günstige Mieten in der Fleischervorstadt zu garantieren.

„Unser Ziel ist es, das Haus auf lange Sicht dem Spekulationsmarkt zu entziehen...“

Bis zum 21. Juli müssen die derzeit zwölf Mitglieder zwischen 20 und 40 Jahren ein Konzept mit entsprechendem Finanzierungsnachweis bei der Stadt einreichen. Das Versprechen: Die Netto-Kaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter solle nicht überschritten werden. „Unser Ziel ist es, das Haus auf lange Sicht dem Spekulationsmarkt zu entziehen, um günstigen Wohnraum zu schaffen“, erklärt Nele Kusserow von Lit.

Zudem soll eine Wohnung zu einem öffentlichen Raum für Veranstaltungen oder Seminare mit Gästebad und kleiner Küche umgewandelt werden. „Die Idee dahinter ist, eine lebendige Nachbarschaft in der Fleischervorstadt und Räume für Initiativen zu schaffen“, fügt Vereinsmitglied Julie Ament hinzu. Auf einzelne Wohnungseinheiten will der Verein dann verzichten.

Fester Verkaufspreis liegt bei 118 000 Euro

Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, die im Winter veröffentlicht wurde, nehme die soziale Spaltung in der Hansestadt zu. „In Greifswald gibt es Stadtteile, in den das Wohnen sehr teuer ist. In der Fleischervorstadt leben eher Leute mit hohem Einkommen“, sagt Ament. Den Plan der Stadt, dieses Szenario aufzubrechen, sehen die Vereinsmitglieder bisher nicht. „ Gentrifizierung muss auf die Tagesordnung“, so Ament weiter.

Aktuell verfügt das Mehrfamilienhaus in der Gützkower Straße 59 über insgesamt neun Wohnungen. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der feststehende Verkaufspreis für das Mehrfamilienhaus, das über sechs Wohnungen im Haupthaus und über drei Wohnungen im Nebenaufgang verfügt und derzeit nur noch teils bewohnt ist, liegt bei 118 000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Sanierung. Der Verein rechnet mit mindestens 500 000 Euro. Trotz der immensen Ausgaben für die Instandsetzung sei das Haus durch die Größe und Lage ein attraktiver Standort für das Vorhaben des Vereins, erklärt die 29-Jährige Ament.

Um zu verhindern, dass das Haus zum Spekulationsobjekt wird, will der Verein Teil der nicht kommerziell organisierten Beteiligungsgesellschaft Mietshäuser Syndikat werden. Dazu würde der Verein eine GmbH gründen. Gemeinsam mit dem Mietshäuser Syndikat hätten beide dann ein Vetorecht beim Hausverkauf oder bei Umnutzungen. Ähnlich ist es auch beim Kultur- und Initiativenhaus Stralsunder Straße (Straze).

Direktkredite von Privatpersonen mit niedrigen Zinsen

Doch wie will der Verein das Projekt finanzieren? Einen Teil des Eigenkapitals konnten die Mitglieder des Vereins bereits selbst aufbringen. „Wir versuchen nun über Freunde und Bekannte, aber auch über Leute, die wir noch nicht kennen und die unser Projekt unterstützen möchten, Direktkredite zu erhalten“, erklärt Christian Henrichs, ebenfalls Vereinsmitglied.

Demnach können Privatpersonen dem Verein Geld leihen. Die Laufzeit des Direktkredites sei flexibel. Weil die Zinsen, die zwischen 0,1 und 1,5 Prozent liegen, niedriger sind als bei einer Bank, können die Vereinsmitglieder die Mieten künftig gering halten. Nach der vereinbarten Laufzeit würde der Verein über die Mieteinnahmen die Kredite zuzüglich Zinsen zurückzahlen.

„Unser größtes Interesse und unsere Motivation ist es, dass das Haus bestehen bleibt. Bei dem Projekt sieht man, was mit dem Geld passiert. Es ist flexibel und transparent“, sagt Nele Kusserow. Dabei seien bereits kleinere Beträge sehr hilfreich, um das Projekt zu realisieren, fügt Julie Ament an. Zudem sollen die Leute, die in dem Haus wohnen, aber nicht zum Verein gehören, auch weiterhin dort leben können. Die einzigen Interessenten sind die Vereinsmitglieder für das Objekt in der Gützkower Straße 59 nicht. Ob sie den Zuschlag für den Verkauf des Hauses bekommen, erfahren sie Ende August. Mehr Informationen über den Verein Lit auf www.wohnprojekt-lit.de

Von Christin Lachmann