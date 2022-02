Greifswalder Villa-Ruine in Schützenstraße abgerissen: Wer kommt für die Kosten auf? 

Greifswald

Die Ruine Schützenstraße 5 wird abgerissen. Die Bauordnungsbehörde habe das angeordnet, informiert die Stadt. Bereits seit August vergangenen Jahres ist der Wendehammer in der Schützenstraße gesperrt. Die Stadt begründete das mit der Gefahr für Passanten. Teile der Ruine der Nummer 5 drohten, auf die Straße zu stürzen. Bei einer Begutachtung hatte sich gezeigt, dass sich deren Zustand weiter verschlechtert hatte.

Die am 9. Februar durch eine beauftragte Firma begonnenen Arbeiten sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Dann wird die Schützenstraße wieder komplett für den Verkehr freigegeben und kann von allen genutzt werden. Zuletzt gab es erhebliche Einschränkungen, weil die Müllentsorgung sie aufgrund der Sperrung des Wendehammers nicht mehr befahren konnte. Anlieger mussten ihre teilweise großen Tonnen bis zur Friedrich-Loeffler-Straße bringen.

Da die Bauordnungsbehörde die Brandruine wegen der vorhandenen Gefahr beseitigen lässt, wird die Stadt nun versuchen, das Geld für die Arbeiten vom Eigentümer zu bekommen. Auch der Bauzaun am Wendehammer wurde auf ihre Kosten aufgestellt. Darüber macht die Stadt wegen eines laufenden Verfahrens keine Angaben.

Grundstück möglicherweise verkauft

Das Areal an der Schützenstraße mit der 2014 abgebrannten und schon damals leer stehenden Villa gehört zum Besitz des früheren Greifswalder Bauunternehmers Torsten Abs. Er hatte sie von seinem Vater geerbt und nutzte auch eine schon erteilte Abrissgenehmigung nicht. Möglicherweise hat Torsten Abs inzwischen das Grundstück verkauft oder verhandelt mit Interessenten.

Denn im Mai letzten Jahres wurde die Projektgesellschaft A-Quartier Management GmbH & Co. KG, als Komplementär aus der A-Quartier Management GmbH Berlin gelöscht. Als A-Quartiere werden die Flächen zwischen Hansering und Rossmühlenstraße bezeichnet. Abs gehört eine Fläche von A 12 an der Kuhstraße neben dem Hansehof und das Grundstück an der Schützenstraße 5. Er soll sich seit Jahren in Berlin aufhalten. 2019 hatte er noch einmal die Zwangsversteigerung der Villa verhindern können. Dann hörte man nichts mehr von ihm. Die Nachricht vom Abriss der Ruine machte sofort in der Greifswalder Immobilienszene die Runde, es wurde nach dem Verbleib von Abs gefragt.

Immer wieder vergebliche Zwangsversteigerungen

Eine letzte andere lukrative innerstädtische Fläche am Karl-Marx-Platz 19, auf dem einst das Kinderheim „Hertha Geffke“ stand, verkaufte er 2020 an die Mentor-Projekte GmbH. Auch hier gab es zuvor nicht erfolgreiche Zwangsversteigerungsversuche.

Einst gehörten ihm unter anderem auch Am Mühlentor 2, Markt 23/24 (Fischmarkt) und Flächen Ecke Lange Straße/Kapaunenstraße, auf der im letzten Jahr das Jacobiquartier fertiggestellt wurde. Keines seiner Häuser hat Abs vollständig saniert, belastete die Grundstücke aber mit Krediten.

Von Eckhard Oberdörfer