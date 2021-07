Greifswald

Die Immobilienpreise in und um Greifswald sind hoch. Das beeinflusst auch den Markt der Firmen und Selbstständigen, die in der Region arbeiten. Michael Hietkamp, Vorstandssprecher der Volksbank Vorpommern eG, und die Leiterin der Firmenkundenberatung der Bank, Christine Arnhold, im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG zu hohen Immobilienpreisen, motivierten Unternehmen und der Nachfolgethematik.

OSTSEE-ZEITUNG: Frau Arnhold, Herr Hietkamp. Sie betreuen als Genossenschaftsbank in Vorpommern vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen in der Region. Wie sind die Unternehmen aus Ihrer Sicht durch die Corona-Krise gekommen?

Michael Hietkamp: Für uns als Volks- und in der Tradition auch Raiffeisenbank sind Handwerker wie auch Landwirte hier in der Region wichtige Kunden. Das Handwerk hat im Moment richtig gut zu tun. Im Moment scheiden sich die Geister ein wenig an der Frage, ob die Auftragslage im Bau nachhaltig ist oder ob Corona für ein Planungs- und Auftragsloch gesorgt hat. Aktuell können wir die Frage noch nicht beantworten – im Moment ist die Auftragslage aber sehr gut. Problematisch sind die zu hohen Preise beim Material. Hier hoffen wir auf eine Beruhigung und möglichst eine Trendumkehr. Allgemein scheinen das aber Punkte zu sein, die die Beschäftigung nicht allzu sehr drückt.

Unterstützung für Unternehmen

Und während der Krise? Wurde weniger investiert? Gab es eine abwartende Haltung?

Michael Hietkamp: Ich glaube nicht. Wir haben eher beobachtet, dass auch Menschen andersherum gedacht haben und die Zeit, in der sie eh nicht aufmachen konnten, für Investitionen genutzt haben. Besonders in der Gastronomie war das der Fall. Das erfordert aber natürlich auch Mut und ein gewisses Kapital. Was wir allerdings nicht gesehen haben, waren Unternehmer, die nur abgewartet haben, wie die Entwicklung weitergeht.

Christine Arnhold: Unternehmen, die durch Schließungen besonders von der Corona-Krise betroffen waren, unterstützten wir mit Liquiditätshilfen der KfW oder Aussetzung von Raten für bestehende Darlehen. Hier sind vor allem Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel zu nennen. Unsere Kunden aus dem Bauhaupt- und -nebengewerbe dagegen konnten während des Lockdowns weitestgehend durcharbeiten. Deren Auftragsbücher blieben voll. Zudem nutzten manche ihre Zeit im Homeoffice, um zum Beispiel einen Handwerker mit einer längst überfälligen Reparatur zu beauftragen.

Interesse an Barrierefreiheit und altersgerechtem Wohnen steigt

Corona- und Kostensteigerung beiseite: Was ist Greifswald für ein Markt für Unternehmen? Siedelt man sich hier gerne an?

Michael Hietkamp: Absolut. Wir haben viele Zugpferde in der Region, große Arbeitgeber, besonders im Wissenschaftssektor. Zu nennen wären da das Max-Planck-Institut, der Riems, das INP und natürlich vor allem die Universität. Das sind attraktive Faktoren, die es in einer Stadt mit Greifswalds Größe normalerweise nicht zu finden gibt. Dazu kommt die attraktive Lage an der Ostsee. Aus diesen Faktoren resultiert eine besondere Nachfrage im Bereich Wohnen und Bauen und dadurch viel Arbeit für mittelständische Handwerksunternehmen. Interessanterweise beobachten wir keine besonders hohe Nachfrage mehr beim studentischen Wohnen. Stattdessen steigt das Interesse an Barrierefreiheit und altersgerechtem Wohnen deutlich.

Christine Arnhold: Wenn wir unser gesamtes Geschäftsgebiet betrachten, das ja bis Torgelow, Ueckermünde und Altentreptow reicht, dann ist Greifswald der attraktivste Standort mit der meisten Bewegung. Aber auch Anklam oder Torgelow entwickeln sich gut. Insofern leben wir in einer für Existenzgründer und Investoren – von denen manche auch aus anderen Bundesländern stammen – interessanten Region. Nicht minder wichtig sind der Erhalt und die Fortführung bestehender Unternehmen, wenn der Inhaber sich zur Ruhe setzen möchte. Einen geeigneten Nachfolger zu finden, erweist sich häufig als schwierig.

Weshalb finden Unternehmer keine Nachfolger mehr?

Christine Arnhold: Jemand, der sich in den 90ern gegründet hat, steht nun vor der Frage, wie es im Ruhestand weitergehen kann. Durch einen Verkauf seines Unternehmens möchte er die Früchte seiner Arbeit ernten und seinen Lebensabend finanzieren. Bei der Höhe des Verkaufspreises gehen dabei Vorstellungen von Verkäufer und Käufer teilweise auseinander.

Michael Hietkamp: Das ist ein Unterschied zum Immobilienmarkt. Da wird heute fast jeder Preis akzeptiert und bezahlt. Der Wert eines Unternehmens hängt von vielen Faktoren ab und kann sich nicht allein an der heute guten Auftrags- und Gewinnsituation bemessen.

Nachfolge sollte geplant werden

Oder liegt es daran, dass ein potenzieller Nachfolger kein bezahlbares Haus in und um Greifswald findet?

Michael Hietkamp: Das ist nach unserer Erfahrung kein Hinderungsgrund. Wer von München hier herziehen möchte, ist von dort ganz andere Preise gewöhnt. Es geht eher darum, die älteren Unternehmer frühzeitig für das Thema Nachfolge zu sensibilisieren. Viele setzen sich nicht gern oder zu spät damit auseinander.

Woran liegt das?

Christine Arnhold: Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist nicht immer beliebt. Ein Mitte 50-Jähriger, der das Unternehmen noch zehn Jahre aktiv zu führen plant, möchte sich vielleicht noch nicht mit der Nachfolgefrage befassen. Und nicht jedem fällt das Loslassen gleichermaßen leicht.

Michael Hietkamp: Dabei muss ich mir als Inhaber eines Unternehmens klar sein: Ich benötige ca. fünf Jahre, um einen Nachfolger für das Unternehmen aufzubauen. Ich sollte also rechtzeitig die Nachfolge planen. Nicht immer findet sich aus dem Kreis der Familie oder der Mitarbeitenden ein geeigneter Nachfolger. Dann muss ich einen Käufer von außen finden. Die Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises ist ein weiteres, komplexes Thema. Schließlich muss der Erwerber in den nächsten 15 bis 20 Jahren immer einen ausreichenden geschäftlichen Erfolg erzielen, um die Kreditraten für eine Unternehmensfinanzierung zahlen zu können.

Christine Arnhold: Zudem beobachten wir einen Wertewandel der Generation, die jetzt um die 30 Jahre alt ist. Selbstständig zu sein bedeutet häufig weniger Zeit für Familie und Hobbys. Eine Sechstagewoche ist keine Seltenheit. Gerade bei der aktuellen Fachkräftesituation kann eine Arbeit als Angestellter mit geregelten Arbeitszeiten auch finanziell ein guter Deal sein.

Von Philipp Schulz