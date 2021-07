Greifswalder Volleyball-Legende wird 80 Jahre alt

Greifswald

Ein Leben im Zeichen des Volleyballs. Einer der bekanntesten und wichtigsten Volleyballer in Greifswald und ganz Mecklenburg-Vorpommern wird heute 80 Jahre alt: Uwe Wurster. Er galt als einer der besten Angreifer an der Ostseeküste. Trotzdem war bei einem seiner Erfolge auch die Deckenhalle Schuld.

Wurster wurde während des zweiten Weltkriegs in Greifswald geboren. Zum Volleyball kam er erst spät. 1956, mit 15 Jahren auf der Penne, dem heutigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium. Auch seine beiden Brüder spielten in den 60er Jahren aktiv Volleyball mit Wurster, sogar bei internationalen Turnieren. Der Diplom-Physiker blieb auch nach dem Studium für die Arbeit in der Region, fand Jobs in Stralsund, Rostock und dem KKW Lubmin.

Frühes Talent und Verbundenheit zur Heimat

Wurster konnte früh auf sich aufmerksam machen. 1959 gewann er in der Jugend bei den Oberschul- und Bezirksmeisterschaften und anschließend die Goldmedaille gemeinsam mit der Bezirksauswahl Rostock beim Turn- und Sportfest in Leipzig. Schon damals soll die Presse von ihm als überragenden Angreifer geschrieben haben. Ein Bild, das sich mit der Zeit verfestigte. Trotzdem zog es den gebürtigen Greifswalder nicht nach Schwerin oder Leipzig, wo er in den Volleyballhochburgen der DDR sein Glück hätte versuchen können. Stattdessen heiratete er und gründete am Bodden seine Familie.

Auch die sportlichen Erfolgen jagten sich Jahr für Jahr: 1965 gastierten die frischgebackenen Sieger des Europapokals der Landesmeister vom SC Leipzig, um gegen die HSG Wissenschaft Greifswald zu spielen. Verstecken musste sich das Greifswalder Team damals nicht. Immerhin galt Wurster schon damals als einer der besten Angreifer an der Küste, spielte in der DDR-Oberliga, der damals höchsten Spielklasse und zählte zu den Top 10 Mannschaften in Ostdeutschland. Uwe Wursters Bruder Horst war mit dabei. Beide konnten den Leipzigern immerhin einen Satz abringen – ein riesiger Erfolg für die Brüder, an den sich noch heute gerne erinnert wird. Auch wenn vor allem die Deckenhöhe Schuld war. In der überfüllten Sporthalle in der Falladastraße war die Decke wesentlich niedriger, als die Leipziger es gewohnt waren. Sie spielten damals lange, sichere und hohe Bälle, die in Greifswald aber immer an der Decke und damit im Aus endeten. Erst nach dem verlorenen Satz konnte der Trainer reagieren – Leipzig gewann am Ende doch.

Große Erfolge im Seniorenbereich

Mit 40 Jahren hängte Wurster seine aktive Karriere an den Nagel und wechselte – in diesem Alter im Volleyball durchaus üblich – zu den Senioren. Hier kamen die großen Erfolge. Ab 1981 bis 1990 war Wurster Teil der erfolgreichsten DDR-Senioren-Mannschaft. Dreimal gewannen sie das größte Volkssport-Turnier, sechsmal eine Medaille bei den Meisterschaften, drei davon sogar in Gold. Auch die Wende tat den Erfolgen der Senioren keinen Abbruch. Zwischen 1991 und 2009 schrieb sich Wurster 17 Endrundenteilnahmen bei den deutschen Meisterschaften, ebenso viele Landesmeistertitel und 13 Norddeutsche Meistertitel in die sportliche Vita.

Der wohl größte Erfolg kam jedoch 2011, als Uwe Wurster mit dem SC Bestensee/ Königswusterhausen an den Senioren-Weltspielen teilnehmen durfte. Sie fanden in St. Georg, im US- Bundesstaat Utah statt. Am Ende reichte es für einen fünften Platz und die längste Reise. Denn als DDR-Sportler der ersten Stunde musste sich Wurster auch das sportliche Reisen erst erarbeiten. Sein Bruder erinnert sich: Erst die Tschechoslowakei, dann Polen, Bulgarien, irgendwann das ganze sozialistische Ausland. Einmal durften die Volleyballer sogar die Partneruniversität der Greifswalder Hochschule in Lund besuchen – ein denkwürdiger Moment.

Eine Stütze neben dem Platz

Natürlich kann ein Volleyballer, dessen Brüder, Frauen und Kinder auch die Angaben über das Netz schmettern, nicht nach der aktiven Karriere das Schweißband für immer an den Nagel hängen. Wurster war auch neben dem Platz wichtig für den Sport. Während er selbst noch die Bälle über das Netz schmetterte, betreute er Jugendteams und führte auch sie zu nationalen Erfolgen. Im jungen Mecklenburg-Vorpommern baute er nach der Wende den Landesverband mit auf, den er lange im Vorstand begleitete. Gedankt wurde ihm das jahrzehntelange Engagement unter anderem mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter das silberne Lorbeerblatt des Deutschen Sportbundes Mecklenburg-Vorpommern.

Von Philipp Schulz