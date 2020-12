Greifswald

Endlich beginnt die Erschließung auf dem mehr als sechs Hektar großen Gelände am Ryck zwischen der Straße an den Wurthen und der Marienstraße. Die ersten Baufahrzeuge sind da, am 7. Dezember geht es los. Darüber informierte Klaus Boemer, der Geschäftsführer der Berliner Projektgesellschaft UTB, die das Gelände vor über einem Jahr von der Stadt erworben hat. Eigentlich sollten im Frühsommer die Bagger anrollen.

Teil des Bodens muss deponiert werden

Boemer begründete die Verzögerung mit vorher nicht bekannten Problemen im Baugrund. Böden müssten teilweise ausgetauscht und deponiert werden. Das würde Mehrkosten in siebenstelliger Höhe verursachen. Nach derzeitigem Stand führe das aber nicht zu Mietsteigerungen. Auf dem Gelände des Bebauungsplans 55 sollen später etwa 1100 Bürger wohnen. Der Hochbau soll Ende 2021 starten.

Anzeige

Lesen Sie auch: Greifswalds Wohnbauprojekt Hafenstraße ist unter den Top 50 Deutschlands

Halteverbot in der Hafenstraße

Mit Beginn der Erschließungsarbeiten gilt in der Hafenstraße ab der Straße An den Wurthen ab 8. Dezember von 7 bis 17 Uhr Halteverbot, um reibungslose Arbeiten zu gewährleisten. „Eine Zufahrt von der Marienstraße ist wegen der Sperrung in Höhe des großen Speichers nicht möglich“, begründet Boemer.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Die Sperrung war im September erfolgt, weil immer wieder Teile herabstürzten und somit Gefahr für Menschen bestand. Das Berliner Petruswerk als Eigentümer des Speichers ließ einen Tunnel errichten, damit Fußgänger und Radler passieren können.

Noch keine Abrissgenehmigung für Speicher Marienstraße

„Wir haben sofort einen Abrissantrag gestellt“, informiert Petruswerk-Geschäftsführer Douglas Fernando. „Aber bis heute liegt keine Genehmigung vor, dabei haben wir schon eine Firma gewonnen und würden gleich beginnen.“ Warum der Abrissantrag noch nicht genehmigt ist, dazu wollte sich Stadtsprecherin Andrea Reimann nicht äußern. Denn es handele sich um ein privates Vorhaben.

An der Hafenstraße, zwischen Ryck und Altem Friedhof, entsteht ein neues Wohngebiet in Greifswald. Schon lange dauern die Planungen an. Quelle: Sybille Marx

Apartmenthaus umstritten

Für den Speicher gab es in der Vergangenheit schon zwei Mal Abrissgenehmigungen. In beiden Fällen lief die gesetzte Frist allerdings ab.

Anstelle des Speichers will das Petruswerk ein achtgeschossiges Apartmenthaus bauen. Das Gelände gehört wie das Grundstück des früheren Möbelwerks an der Marienstraße zum B-Plan 55a, auf dem auch Wohnungen und ein Hotel entstehen sollen. Zu dem Ende 2019 vorgelegten und öffentlich ausgelegten Entwurf gab es viele Einwände, insbesondere zur Höhe des Apartmenthauses.

Lesen Sie auch

Von Eckhard Oberdörfer