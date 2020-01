Greifswald

Zwischen Marienstraße und der Straße An den Wurthen soll ein Modellvorhaben für bezahlbares Wohnen in einem sozial gemischten Wohngebiet verwirklicht werden. Die Stadt hat die ihr gehörenden sechs Hektar Land an die Berliner Projektentwicklungsgesellschaft UTB verkauft. Sie erschließt das Land über eine eigens dafür gegründete Gesellschaft. OZ stellt in loser Folge Akteure vor, die in diesem Gebiet tätig sind. Dazu gehört die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG). Die Antworten gibt der Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit der UTB ein?

Sie ist gut. Die UTB Greifswalder Projektentwicklungsgesellschaft besitzt aufgrund der Vielzahl ihrer innovativen Projekte am Markt Erfahrungswerte in der Projektentwicklung, von denen die WVG und die übrigen Projektpartner profitieren können.

Wie viele Wohnungen will die WVG an der Hafenstraße bauen?

Unser Gesellschaft beabsichtigt, etwa 100 Wohnungen auf ihrem Baufeld zu errichten.

Wie viel Geld will das Unternehmen investieren?

In der Planung ist für die kommenden Jahre für das Projekt im B-Plan 55 eine Investitionssumme von ca. 25,3 Millionen Euro eingestellt worden. Wie belastbar diese Zahl ist, wird sich allerdings erst im weiteren Planungsverlauf herausstellen.

Werden es ausschließlich Sozialwohnungen mit Kaltmieten von 5,50 Euro sein?

Die WVG plant, ausschließlich Wohnungen gemäß der Förderrichtlinie Wohnungsbau Sozial des Landes Mecklenburg- Vorpommern zu errichten. Bei Bewilligung der entsprechenden Fördermittel liegen die Nettokaltmieten für diese Wohnungen im ersten Förderweg bei 6,60 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich beziehungsweise im zweiten Förderweg bei 7,40 Euro. Nach derzeitiger Planung werden gleichermaßen Wohnungen im ersten und im zweiten Förderweg gebaut.

Würde die WVG nötigenfalls Wohnungen subventionieren, wenn die Baukosten unerwartet hoch sind?

Eine Subventionierung der geplanten Wohnungen ist aufgrund der in Aussicht stehenden Fördermittel und der damit einhergehenden Verpflichtungen zur Belegung der Wohnungen nicht zu erwarten.

Ist der Grundstückspreis ein Problem?

Nein, er ist bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Projektes berücksichtigt und eingeplant worden.

Können Sie schon etwas zu den Wohnungsgrößen und der Fassadengestaltung sagen?

Geplant ist eine geschlossene Bauweise, welche sich an dem Gestaltungsleitfaden sowie dem B-Plan 55 orientiert. Das Baufeld der WVG befindet sich im Planbereich B. Dort sind Klinkermauerwerk im Erdgeschoss und Edelkratzputz in den Obergeschossen vorgesehen, wobei abgestimmte Farbtöne des roten Farbspektrums genutzt werden sollen.

Die Wohnungsgrößen gibt die Förderrichtlinie des Landes vor. Für einen Ein-Personen-Haushalt sind das bis zu 45 Quadratmeter, für einen Zwei-Personen-Haushalt bis zu 60 Quadratmeter, für einen Drei-Personen-Haushalt bis zu 75 und für einen Vier-Personen-Haushalt bis zu 90 Quadratmeter Wohnfläche. Für jede weitere Person können zusätzlich bis zu 15 Quadratmeter zusätzlich geplant werden. Auch ist Barrierefreiheit der Wohnungen aufgrund der Förderrichtlinie und den aktuellen Normen vorgesehen. Das ist zukunftsweisend.

Gibt es besondere Auflagen für den Klimaschutz?

Geplant ist ein verkehrsberuhigtes Quartier, mit einem sogenannten Mobility Hub, welches über eine Straße zu erreichen ist und in dem die Fahrzeuge der Anwohner ihren Stellplatz finden sollen. Vor den Häusern werden sich lediglich Kurzzeitparkplätze zum Be- und Entladen sowie Gästestellplätze befinden. Durch diese Planung erfolgt eine energetische Aufwertung des Projektes. Zusätzlich sollen ökologische Kriterien im Umgang mit Ressourcen, Energieträgern und Baustoffen Berücksichtigung finden.

Wann sollen die Bauarbeiten beendet sein, und können sich Interessenten schon melden?

Wir gehen davon aus, dass nach entsprechender Erschließung mit dem Bau der ersten Wohngebäude bereits zum Ende des Jahres 2020 begonnen werden kann. Ab diesem Zeitpunkt werden selbstverständlich die ersten Interessenten auf Wunsch in eine Datenbank aufgenommen.

Hätte die WVG gern mehr auf dem Gelände gebaut?

Bei dem Quartier handelt es sich ohne Frage um einen attraktiven Standort für Wohnungsneubau. Unser Unternehmen hat in den nächsten Jahren bereits in unterschiedlichsten Greifswalder Stadtgebieten Neubau und Sanierung von Bestandsgebäuden in erheblichem Umfang geplant. Für die WVG kommt derzeit weiterer Neubau auf dem Gelände des B-Plan 55 nicht in Betracht.

