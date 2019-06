Greifswald

Schon wieder hat es das Wahllokal im Betreuten Wohnen am Ernst-Thälmann-Ring in die „Schlagzeilen“ gebracht. Bei den letzten OB-Wahlen sorgte die „Fußmatten-Affäre“ für deutschlandweites Aufsehen. Wegen der zeitweise eingeschränkten Zugänglichkeit und des nur sehr knappen Sieges von Stefan Fassbinder (Grüne) gegen Jörg Hochheim (CDU) kam es zum Gerichtsprozess. Die Fußmatte befindet sich nun im Pommerschen Landesmuseum. Nach einer Niederlage in erster Instanz hatte Hochheim auf Revision verzichtet.

Hausmeister leisteten schnelle Hilfe

Möglicherweise wird dieses Exponat durch einen abgebrochenen Türknauf ergänzt. Solch ein Teil hatte eine Rentnerin bei der Bürgerschaftswahl in eben diesem Haus unabsichtlich abgebrochen. Damit war das Haus einseitig dicht, berichtete die Leiterin des Wahlbüros Eveline Janzen, bei der öffentlichen Prüfung der Wahlergebnisse durch den Wahlausschuss im Stadthaus. Aber die erfahrene Greifswalder Mannschaft reagierte schnell. „Zum Glück gibt es zwei Eingänge“, erzählte Ganzen. Anders als bei der Fußmatte wurde der Vorfall sofort bekannt, die Wahlberechtigten zum offenen Eingang umgeleitet. „Die Hausmeister haben die Tür dann repariert.“

Volle Urnen mussten getauscht werden

Es war nicht der einzige Vorfall am Wahltag. Trotz vorheriger Kontrolle waren Wahlurnen kaputt, einige Wahlhelfer erschienen nicht und in zwei Fällen waren die Urnen wegen der Riesen-Wahlzettel der Europäischen Union schon fast voll und in einem Wahllokal erschienen über zehn alkoholisierte Bürger. Letztere haben die Wahlen aber nicht gestört und auch in allen anderen Fällen von Problemen konnte rasch geholfen werden. In einem Fall war ein Wahlvorstand nicht ganz auf der Höhe der Zeit, sodass einer blinden Frau der Zugang mit ihrem Mann als Helfer verwehrt wurde. Sie fuhren dann zum Rathaus, das Team von Eveline Janzen erklärte die Lage, entschuldigte sich und die Frau hat dann sogar noch ein zweites Mal ihr Wahllokal besucht. Insgesamt hat aber alles geklappt und nach Korrektur kleiner Fehler hat der Wahlausschuss das Ergebnis einstimmig für gültig erklärt.

Eckhard Oberdörfer