Greifswald

Am 26. Mai finden in Greifswald Kommunalwahlen statt, das heißt die Mitglieder für die Bürgerschaft der Hansestadt, werden neu gewählt. 184 Kandidaten von elf Parteien und Wählerbündnissen stellen sich zur Wahl, auch Grit Wuschek geht als Einzelbewerberin auf der Liste 12 ins Rennen. Doch wie stehen die Parteien zu bestimmten Themen, wie etwa Verkehr oder Umwelt? Neben unseren Themenseiten zur Bürgerschaftswahl gibt es für die Greifswalder am 21. Mai auch die Gelegenheit den Abgeordneten direkt auf den Zahn zu fühlen. In bewährter Manier lädt die OSTSEE-ZEITUNG um 18 Uhr zum Wahlforum ins Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus in der Langen Straße 49/51. Nach ersten Fragerunden durch die Moderatoren Alexander Loew (Geschäftsführender Redakteur Ostsee-Zeitung) und Anne Ziebarth (Stellv. Leiterin Redaktion Greifswald) können die Zuhörer selbst zum Mikro greifen und die politischen Kandidaten über Ziele und Ideen befragen. Mit dabei sind unter anderem Yvonne Görs (Linke), Heiko Jaap (Kompetenz für Vorpommern), Andreas Kerath ( SPD), Alexander Krüger (Grüne), Gregor Kochhan von der Alternativen Liste und Nikolaus Kramer ( AfD). Der Eintritt ist frei.

Anne Ziebarth