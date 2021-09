Greifswald

Rund 520 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren an diesem Sonntag in Greifswald im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf der Bundestags- und Landtagswahlen zu gewährleisten. Die Aufgabenliste war lang: den Zugang zum Wahllokal regeln, sich den Personalausweis zeigen lassen, kontrollieren, ob die Person auf dem Wählerverzeichnis steht, die Wahlzettel austeilen, das Wahlprozedere erklären – pandemiebedingt aber auch Stifte desinfizieren und den Raum regelmäßig lüften.

Erfahrungen statt Geld als Anreiz

Eine der vielen ehrenamtlichen Helferinnen ist Daniela Flemming. Als stellvertretende Wahlvorsteherin im Wahllokal des Greifswalder Stimmbezirk 95 in Schönwalde II begann ihr Wahlhelfer-Tag bereits um kurz nach 6 Uhr, als sie im Rathaus die Wahlunterlagen abholen musste.

Flemming ist zum ersten Mal Wahlhelferin. Kontakt zu der ehrenamtlichen Arbeit hat sie bereits deutlich länger, weil ihre Mutter schon ein paar Jahre in Berlin als Wahlhelferin tätig ist. „Was sie erzählte, klang für mich einfach sehr interessant. Ich finde die Wahlen in diesem Jahr zudem besonders spannend, auch wie sie ausgehen werden. Ich wollte einfach dabei sein, um mir einen Überblick zu verschaffen, wie eine solche Wahl konkret abläuft“, sagt Flemming.

In vier Jahren möchte sie wieder als Wahlhelferin arbeiten – unabhängig von der Vergütung von 40 Euro, die alle Helfenden erhalten. Das Geld sei kein Anreiz für sie, sondern die Erfahrungen, die sie sammeln könne.

„Er wollte bewusst nicht in der Wahlkabine wählen“

Ein skurriles Erlebnis hatte die 34-Jährige an diesem Wahlsonntag bereits: „Ein Mann wollte heute bewusst nicht in der Wahlkabine wählen, weil er es eilig hatte. Er stand mitten im Raum und setzte den Stift an, um die Kreuze zu machen. Da habe ich zum Glück rechtzeitig eingegriffen und ihn an das Wahlgeheimnis erinnert.“

Eine besondere Berufsausbildung müssen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nicht mitbringen – einzige Voraussetzung: Sie müssen selbst wahlberechtigt sein. „Als Wahlvorsteher ist es dennoch gut, einen gewissen Erfahrungswert zu haben. Ich habe Jura studiert und bin deswegen geübt, mit vielen Regelungen umzugehen. Ich finde das hilfreich. Besonders wichtig ist es aber, ruhig zu arbeiten und sich der Grundprinzipien der Wahl bewusst zu sein“, so Flemming.

Vorfreude auf Stimmenauszählung

Jede Landtags- und Bundestagswahl in Deutschland muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim abgehalten werden. Wahlhelferinnen und Wahlhelfen kontrollieren deshalb die Einhaltung dieser fünf Wahlgrundsätze streng. Als Wahlvorsteherin sei Flemming zusätzlich Ansprechpartnerin für das Greifswalder Wahlbüro, falls es Nachfragen oder Auffälligkeiten gebe.

Am meisten freue sich Flemming auf das Auszählen der Stimmzettel – und natürlich auf die ersten Hochrechnungen. Diese wird sie aber erst am späten Abend verfolgen können: „Vermutlich brauchen wir bis 21, 22 Uhr, um die Stimmzettel auszuzählen – das hängt ganz von der Wahlbeteiligung ab.“

Von Leoni Gau