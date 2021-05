Pommern

Wale in der Ostsee haben schon im Mittelalter für großes Aufsehen bei den Menschen gesorgt. Ein Fund bei Greifswald sorgte sogar europaweit für Interesse.

Großes öffentliches Interesse erregte auch ein wahrscheinlich 1365 bei Damerow auf Usedom gestrandeter Finnwal, nahe der untergegangenen Stadt Vineta, wie es heißt. Von ihm berichtet zum Beispiel der Historiker Thomas Kantzow 1532. Dass Pommernherzog Barnim IV. im gleichen Jahr starb, war den Chronisten wichtig.

Todesboten und Auferstehungssymbole

Wale werden als Todesboten und Auferstehungssymbole angesehen. Die biblische Geschichte von Jonas, den ein Wal verschlingt und nach drei Tagen wieder ausspeit, ist die Grundlage dieser Deutung. Darstellungen von Jonas mit dem Wal gibt es in Kirchen, zum Beispiel auf dem Altar von Wieck bei Greifswald.

Das pommersche Herzoghaus ließ die Skelettteile des Damerower Wals an Kirchen und Schlösser verteilen. Knochen wurden unter anderem in Wittenberg, Brandenburg und Stettin Jahrhunderte lang ausgestellt. In der Stralsunder Nikolaikirche oder im Gang zum Rathaus verwahrte Teile gelangten ins Stralsunder Rathausmuseum. 1863 hingen sie im oberen Flur des Rathauses.

Jonas mit dem Wal auf dem Altar in Wieck Quelle: Eckhard Oberdörfer

Es ist gut möglich, dass ein Schulterblatt des Damerower Wals 1956 vom Kulturhistorischen Museum übernommen wurde und ins Meeresmuseum gelangte. Bekannt ist dazu allerdings aktuell nichts, so Sprecherin Anke Neumeister.

Der am 30. März 1545 nahe dem Kloster Eldena bei Greifswald geborgene Orca (Schwertwal, Butzkopf) erregte sogar europaweit Aufsehen. Conrad Gessner beschrieb ihn 1558 in seinem Tierbuch „Piscium & aquatilium animantium natura“. Es war die erste wissenschaftliche Beschreibung überhaupt. Die Kunde von dem Greifswalder Wal gelangte also bis nach Zürich, wo Gessner lebte.

Wal wurden Gedichte gewidmet

Im Dekanatsbuch der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald wird der Fall 1545 bezeugt: „Nicht weit vom Greifswalder Hafen wurde ein Fisch von ungeheurer Größe gefangen, dessen Bild man hier in der St. Nikolaikirche und der St. Marienkirche gemalt sieht.“ Einer der Professoren widmete dem Tier zwei Gedichte, die Aufnahme ins Dekanatsbuch fanden. Darin steht unter anderem, dass die Darstellung des Tiers absolut der Wahrheit entspreche. Die Gedichte standen auf der Kirchenwand, wurden aber bald darauf übertüncht.

Wegen Gestanks wurden die Eingeweide entfernt

Laut Bartholomäus Sastrow (1520 – 1603), der ab 1546 in Wolgast an der herzoglichen Kanzlei tätig war, tauchten 1545 sogar zwei Wale in der Dänischen Wiek auf. Aber nur einer wurde von Fischern und Bauern erschlagen, nachdem er nicht mehr ins Wasser zurückkommen konnte. Weil das Tier nach einiger Zeit stark stank, wurden die Eingeweide entfernt, das Tier nach Greifswald und dann nach Wolgast gebracht. Auch in der Petrikirche der Residenzstadt soll es laut Berichten ein Bild des Orcas gegeben haben.

Der Greifswalder Walfund beschäftigte die Menschen noch Jahrzehnte. Der pommersche Chronist Daniel Cramer bezeichnete ihn 1628 als Vorboten großen Unglücks, und verwies auf Martin Luthers Tod im Jahre 1546.

Johann von Zitzewitz (1507 – 1572), Kanzler am Herzoghof, habe den Orca farbig gezeichnet und Sebastian Münster (1488 bis 1552) geschickt, berichtet Sastrow. Dieser ist der Verfasser der berühmten Cosmographia, der ersten wissenschaftlichen Weltbeschreibung in deutscher Sprache, die 1544 erstmals erschien. Münster hat bei den Seeungeheuern einen fiktiven Wal auf einem Holzschnitt dargestellt, der einen Menschen verschlingt. Die Cosmographia war trotz des hohen Preises ein großer Verkaufserfolg und erreichte mehrere Auflagen. Die Darstellung des Kanzlers von Zitzewitz soll Gessner übrigens für sein Tierbuch genutzt haben.

Orca-Zeichnung wurde 2019 wiederentdeckt

Die Walmalerei in St. Nikolai war schon 1827 nicht mehr sichtbar. 2019 fanden Restauratoren Reste der sieben Meter langen Darstellung, die eindeutig einen Orca zeigt.

Der Direktor des Greifswalder Zoologischen Museums, Julius Münter, berichtet 1874, dass es sich bei der Malerei in der Marienkirche um eine „etwas roh gehaltene“ Darstellung der Umrisse in gelblicher Tünche handele. Dass sie noch sichtbar sei, war sein Verdienst. Er habe dem Superintendent und Marienpastor Vogt darauf hingewiesen, als die Wände des Gotteshauses geweißt werden sollten.

Die zwei dargestellten Fontänen auf dem Kopf seien Fantasiezutaten, der Rest aber Original-Schwertwal, so Münter. Die Fontänen gibt es übrigens auf einer der Münsterschen Darstellungen in der Cosmographia, vielleicht wurde der Greifswalder Wal nach diesem Vorbild nach 1545 verändert. Es ist deutschlandweit und wahrscheinlich auch europaweit einmalig, dass ein reales Exemplar in einer Kirche dargestellt wird und das Bild bis heute existiert.

Bis zur Franzosenzeit Walknochen in der Marienkirche

Friedrich Rosenthal (1780 bis 1829, seit 1820 Direktor des Zoologischen Museums) berichtete zwei Jahre vor seinem Tod, dass bis zur französischen Besetzung 1806/7 Wirbel ein Teil des Kopfes des Wals in einer Kapelle der Kirche verwahrt wurden. Die Besatzer nutzten St. Marien als Futterlager.

Ein Naturforscher habe die Knochen in ein großes vaterländisches Museum gebracht, schreibt Rosenthal. Welches, konnte Münter nicht in Erfahrung bringen. Aufbewahrungsort der Knochen dürfte die Marienkapelle sein, die gegenwärtig wiederhergestellt wird. Ihr Eingang befindet sich gegenüber der Waldarstellung in der Turmseitenhalle.

1990 wurden die Reste der Malerei von dem Stralsunder Restaurator Paul-Joachim Gürke freigelegt und ergänzt. Der Wal präsentiert sich seither prächtig in dunkler Farbe und nicht nur als Umriss als eine der Attraktionen der Kirche. Die Länge stimmt, aber das Tier ist für einen Orca zu dick. Es liegt nahe, dass Gürke das Bild nach eigenen Vorstellungen stark ergänzte und ihm die jetzige Farbigkeit verlieh.

