Greifswald

Architektur, Landschaften, Kunst? Exotisch oder doch lieber mit regionalem Flair? Jedes Jahr steht man bei der Auswahl eines Wandkalenders vor der Qual der Wahl. Welche Motive sollen die eigene Wohnung oder den Arbeitsplatz in den nächsten zwölf Monaten schmücken?

Die Klassiker: Fotokalender mit Ansichten aus der Stadt

Wer sich dafür entscheidet, zu einem Kalender mit Bildern aus Greifswald zu greifen, dürfte überrascht sein, wie groß die Auswahl ist. Zahlreiche „Jahresweiser“ mit Ansichten aus der Universitäts- und Hansestadt finden sich im Netz und in den Buchhandlungen vor Ort. Darunter fallen zum Beispiel die Kalender der Greifswald Marketing GmbH und der Fotografen Oliver Reimer, André Geschweng und Uwe Kantz, die das Greifswald von heute aus den schönsten Blickwinkeln zeigen.

Historisch: Reise in die Vergangenheit mit Uwe Niebergall

Eine Reise in die Vergangenheit erlebt hingegen, wer sich für den Kalender von Uwe Niebergall entscheidet. Der Greifswalder Hobby-Historiker hat sich auf Ansichten aus längst vergangenen Zeit spezialisiert. Dafür greift Niebergall auf seine eigenen Fotoalben zurück, besorgt sich aber auch Fotografien und Postkarten auf Flohmärkten. Mit dem Kalender für 2021 hat er inzwischen die 25. Auflage mit seinen „Historischen Stadtansichten“ erreicht – also selbst ein kleines Stück Geschichte geschrieben.

Tierisch: Süße Kätzchen vom Tierschutzbund

Wer ein Herz für Tiere hat und darüber hinaus auch noch etwas Gutes tun will, wird beim Tierschutzbund Greifswald fündig. Der Verein hat einen Kalender mit Fotografien von Fundtieren erstellt, die in seine Obhut gelangt sind. Käufer unterstützen die Arbeit des Tierschutzbundes, der unter anderem freilebende Katzen, die krank oder anderweitig pflegebedürftig sind, versorgt.

Poetisch: Kalender zum Sibylla Schwarz-Jubiläum

Beim nächsten Kalenderprojekt dreht sich alles um eine der prominentesten Greifswalderinnen: Im nächsten Jahr steht der 400. Geburtstag der bedeutenden Barockdichterin Sybilla Schwarz an. Unter der Regie von Kathrin Bettin, Lehrerin am Humboldtgymnasium für Kunst und Deutsch, haben Schüler Bilder für einen Kalender gefertigt, der vom Sibylla-Schwarz-Verein herausgegeben wird.

Illustriert wurden Zitate von Sibylla Schwarz. Ein Film von Walter Baumgartner über die Dichterin diente neben den Texten als Inspiration für die jungen Leute. „Es gab am Humboldtgymnasium lange Zeit eine Tradition der Fertigung von Kalendern, die wegen Geldmangel einschlief“, erzählt Rutke. An die knüpft das Projekt nun an.

Von Alexander Kruggel