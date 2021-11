Greifswalder Weihnachtsmarkt: Gelten an diesem Stand keine Regeln?

Greifswald

Auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt gelten die gleichen Regeln wie überall im Land. Geimpft oder Genesen und seit Samstag auch überall mit Maske.

Um diese Regeln sicherzustellen, ist der Markt eingezäunt. Sicherheitspersonal kontrolliert an jedem der beiden Eingänge Impfausweis, Personalausweis und das Einhalten der Maskenpflicht. Doch die Veranstalter haben neben dem Hygienekonzept in weiten Teilen auch am traditionellen Aufbau des Marktes festgehalten – und dadurch Lücken ins Hygienekonzept gerissen.

Auf der Nordseite des Marktes stehen die Buden in einer Doppelreihe Rücken an Rücken. Die eine Hälfte schaut in den abgezäunten Markt, die andere Hälfte ist frei zugänglich. Keine Kontrollen, kein Sicherheitspersonal. Nur Schilder an den Buden, dass man sich bitte an die Maskenpflicht halten solle. Wie in jedem Jahr können die Gäste und flanierenden Greifswalder auch in diesem Jahr vor allem Mutzen, Langos, Pommes, Süßigkeiten oder Honig und Kerzen.

„Versteckt“ hinter dem Rathaus

Doch hinter dem Rathaus geht der Weihnachtsmarkt weiter. Kleiner als sonst. Normaler gibt es rund um den Fischerbrunnen etwas zu Essen, ein großes Zelt zum abendlichen Feiern. Geblieben ist davon ein Glögg-Stand. Hier gibts das schwedische Heißgetränk, das alkoholfrei, aber auch mit Wodka und Rum angeboten wird. Die Greifswalder lieben den Stand. 2019 wurde der Stand gemeinsam mit einem weiteren Konkurrenten ins Rennen geschickt für den großen OSTSEE-ZEITUNG-Glühweintest.

Nun hat er eine besondere Position. Denn der Glögg-Stand ist der einzige Stand in Greifswald, der Glühwein auch an Ungeimpfte verkaufen kann. Verena Peters hat in dem Stand das Sagen und über ihre Sonderposition nicht weiter nachgedacht. Wie in jedem Jahr habe sie aufgebaut, das Gesundheitsamt den Stand abgenommen und am Donnerstagvormittag waren schon die ersten Stammkunden da. Sie und alle Mitarbeitenden sind geimpft.

Alle haben Angst vor 2G plus

Auf Diskussionen hat sie keine Lust. Alle sollten sich impfen lassen, um andere zu schützen, findet sie. Sie sieht auch keine Bevorzugung oder Vorteil von dem Stand. Die Leute kämen, weil es schmeckt und nicht für den Alkohol. Angst vor neuen Regeln hat sie aber auch. „Wenn auf dem Weihnachtsmarkt 2G plus kommt oder alle abbauen, müssen gehen wir auch“, erklärt sie. Schon jetzt ist der Aufwand groß. Eine Mitarbeiterin musste sich vorsorglich isolieren, weil eine Person in ihrem Umfeld positiv getestet worden sei. „Wir müssen alle aufpassen“, findet sie.

