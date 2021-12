Greifswald

Händler und Schausteller bleiben noch bis zum vierten Advent, dem 19. Dezember, mit ihren Buden auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt. Damit wird der Adventsmarkt zwei Tage früher geschlossen als ursprünglich geplant. Eine komplette Schließung des Marktes ist damit nach derzeitigem Kenntnisstand aber vom Tisch. Das bestätigt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

Die Öffnungszeiten werden ab dem 7. Dezember verändert auf die Zeiten von 12 bis 20 Uhr von Sonntag bis Donnerstag. Am Freitag und Samstag hat der Markt von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Bisher war der Markt von 10 bzw. 11 Uhr offen und schloss um 22 Uhr. So haben die Händler geringere Kosten und können einen Teil des Umsatzausfalles abfedern. Damit umsatzschwache Tage wegfallen, wird der Markt bereits am Sonntag, dem vierten Advent, enden.

Händler wollen Markt offen halten

„Uns ist wichtig, dass wir die Entscheidungen im Konsens mit den Händlern treffen. Die beschlossenen Änderungen entsprechen ihren Vorstellungen“, sagt Fassbinder. Die Einhaltung der Hygieneregeln sei bisher ohne Probleme gelaufen, die Besucher verhielten sich besonnen. Deswegen sei auch die Stadt dafür, den Weihnachtsmarkt offen zu halten. Die Lage werde jeden Tag neu bewertet.

Die Händler hatten kritisiert, dass die Umsätze ausbleiben und wünschten sich von der Politik klare Ansagen, ob es weitergeht oder nicht. Manche Händler wollten ganz abbauen, weil der Umsatz fehlte. Laut Angaben der Stadtverwaltung hat die Rostock Großmarkt GmbH, die den Markt umsetzt, nun eine Umfrage bei allen Schaustellenden durchgeführt – sie wünschen sich demnach, dass der Weihnachtsmarkt geöffnet bleibt.

Testzentrum am Fischmarkt ist in Planung

Wer den Markt besuchen will, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen, negativen Test vorzeigen – die 2G plus Regel gilt seit dem vergangenen Mittwoch. In der Folge waren die Besucherzahlen nach dem Start ohne Testnachweis massiv gesunken.

Für den Einlass bekommen Besucher einen Stempel, den sie beim Sicherheitspersonal an den Eingängen vorzeigen. Bisher standen für das Stempeln zwei Container auf dem Fischmarkt bereit und Besucher mussten erst dorthin, um dann auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Nun solle es laut Stadtverwaltung den Stempel direkt an den Eingängen zum Weihnachtsmarkt geben.

„Am Fischmarkt ist ein Testzentrum im Aufbau, für das ein Betreiber gefunden ist“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Wann es seinen Betrieb aufnehmen kann, stehe jedoch noch nicht fest. Die Stadt habe bereits ihre Zustimmung gegeben und den Platz zur Verfügung gestellt.

Händler zeichnen düsteres Bild

Die Stimmung an den Buden ist am Montag dennoch bedrückt. „Es ist eine Katastrophe“, sagt ein Mitarbeiter an einem Stand, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Zwar seien am Wochenende mehr Menschen als unter der Woche auf dem Markt gewesen. Aber das seien häufig Familien, die die Fahrgeschäfte nutzen, aber selten die Imbissbuden und Glühweinstände.

Die Stände an der Außenseite hätten zudem den Vorteil, dass sie Lángos, Mutzen und Glühwein verkaufen dürfen, ohne einen Test zu verlangen. Weil die Buden außerhalb des eingezäunten Marktgeländes liegen, gilt für sie wie für den Einzelhandel 2G ohne Testnachweis, bestätigt die Stadt. „Von den vielen Menschen in der Einkaufsmeile am Wochenende profitieren hier auf dem Markt also nicht alle“, kritisiert der Mitarbeiter.

Übergangsregel für Kinder bis 17 Jahren endet

Fehlende Testmöglichkeiten schrecken zudem Besucher ab, sagt Georg (70). Der Greifswalder habe sich vergeblich um einen Termin im Schnelltestzentrum an der Alten Mensa bemüht, den Besuch auf dem Adventsmarkt in den vergangenen Tagen deswegen verschoben. Näher liegt bisher kein Testzentrum am Marktplatz. Wer ohne Termin kommt, muss sich auf Wartezeiten einstellen und online sind die Termine schnell vergeben (wo Sie sich testen lassen können, erfahren Sie im Infokasten).

„Ich habe nur zufällig davon erfahren, dass auch im Freizeitbad am Sonntag getestet wird. Die Chance haben wir genutzt und sind deswegen heute hier“, sagt der 70-Jährige an einem der Glühweinstände. Er und seine Begleiterin gehören zu den wenigen Gästen, die am Montagnachmittag zwischen Karussells, Glühweinbuden und Bratwurststand zu treffen sind.

Hier finden Sie in Greifswald ein Testzentrum Testzentrum Unimedizin „Alte Mensa“ Am Schießwall 1, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 11-19 Uhr und Sa. und So.: 9-17 Uhr www.medizin.uni.greifswald.de Tests mit und ohne Termin Sonderöffnungszeiten „Alte Mensa“ über die Feiertage: 24.12. 9-13 Uhr, 25.12. 9-13 Uhr, 26.12. 9-13 Uhr, 31.12. 9-13 Uhr, 01.01. geschlossen Testzentrum am Burger King Koitenhäger Landstraße 20, 17491 Greifswald Mo. bis Fr.: 8-18 Uhr, Sa. und So.: 9-18 Uhr Hinweis: Tests ohne Termin MMZ-Küchenstudio Am Koppelberg 19, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 6-17 Uhr und Sa.: 8-12 Uhr Tel. 03834 391090 Tests ohne Termin Orthopädie-Technik-Service aktiv GmbH mit mehreren Standorten Tests mit und ohne Termin Gützkower Landstraße 36-40, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 8-18 Uhr Tel. 03834 433000 Medigreif in der Pappelallee 1, 17489 Greifswald Mo., Di., Do. 8-18 Uhr und Mi., Fr.: 8-13 Uhr Tel. 03834 872475 Rigaer Straße 9, 17489 Greifswald im OEZ Mo., Di., Do. 8-18 Uhr Mi. und Fr.: 8-13 Uhr Tel. 03834 5139296 Der Sportclub An den Bäckerwiesen 5, 17489 Greifswald Mo. bis Do.: 8:30-20:30 Uhr, Fr.: 8:30-19:30 Uhr, Sa.: 9:30-13:00 Uhr und So.: 12:30-16:30 Uhr Tel. 03834 7713133 Tests mit und ohne Termin IMD Labor Greifswald Vitus-Bering-Straße 27a, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 9-17 Uhr Tel. 03834 81930 www.imd-greifswald.de Tests mit und ohne Termin Freizeitbad Greifswald Pappelallee 3-5, 17489 Greifswald Mo. bis Fr.: 10-12 Uhr und 16-18 Uhr und Sa. und So.: 9:30-16 Uhr www.corona-testzentrum-greifswald.de Schnelltestzentren der WVG Makarenkostraße 46, 17489 Greifswald Mo. bis Sa. 8:00-12:00 Uhr, Mo. bis Fr. 13:00-18:00 Uhr und So.: 15:00-18:00 Uhr. Tests ohne Termin

Ab Donnerstag müssen Schulkinder zwischen 7 und 17 Jahren laut Angaben der Stadtverwaltung wieder einen Nachweis über ihre Testung vorlegen. Dafür soll der Schülerausweis als Nachweis reichen. Die Übergangsfrist endet dann, die den Nachwuchs bis zum Mittwoch, 8. Dezember, vom Testnachweis befreit hatte.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang zählte der Weihnachtsmarkt laut Stadtverwaltung 36.000 Gäste, weniger als in den Vorjahren. Die Händler hoffen, dass es noch einige mehr werden.

Von Christopher Gottschalk