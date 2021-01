Greifswald

Zu wenig Sonne und dennoch zu warm: Das war der Dezember aus Sicht der Greifswalder Wetterwarte. Die von ihr zwei Meter über Grund gemessene Monatsmitteltemperatur betrug 3,1 Grad Celsius.

Der kälteste Wert, minus 1,9 Grad Celsius, wurde am 4. Dezember registriert , der wärmste, 11,6 Grad Celsius, am 22. Dezember. Die Sonne schien 26,2 Stunden, was 66 Prozent des Dezember-Normalwerts sind.

Von oz