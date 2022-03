Greifswalder Wissenschaftler wollen Herrenhäuser im Ostseeraum retten

Greifswald

Jeder kennt eines. In Ludwigsburg steht eins. Ein Teil des Klinikums Karlsburg befindet in den Räumen von einem. In dem in Griebenow wird besonders gerne geheiratet. Die Rede ist von Herrenhäusern. Gutshäusern und Schlösser gibt es tausende in Mecklenburg-Vorpommern. Jedes größere Dorf hat oder hatte ein Herrenhaus als Zentrum des sozialen Lebens, als Mittelpunkt der Gemeinschaft und Ausdruck des Machtanspruchs von Adel und höhergestellten Gutsbesitzern.

Heute fristen die meisten von ihnen ein undankbares Dasein und sind, wenn sie nicht von privaten Investoren finanziert oder durch die öffentliche Hand als besonders Relevant eingeschätzt werden, dem langsamen Verfall preisgegeben. Wenn nicht die Zeit, dann bedroht mitunter auch eine menschliche Katastrophe, wie der Krieg in der Ukraine, die kulturell relevante Baumasse.

Dabei steckt in den Herrenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern und im gesamten Ostseeraum viel unentdeckte Geschichte. Die historische Bedeutung der Herrenhäuser kunstgeschichtlich wie soziokulturell zeigt sich bereits in der Zahl der Anlagen: geschätzt handelt es sich für den gesamten Ostseeraum um 12 000 bis 15 000 Anwesen.

Deswegen haben Land und Bund ein Projekt zu genau diesen Herrenhäusern nun mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet, um in den kommenden drei Jahren eine Umfassende Forschung zu betreiben. Dafür wurde eigens „Herrenhauszentrum im Ostseeraum“ an der Universität Greifswald gegründet.

Gutshäuser sollen mit modernster Technik untersucht werden

Insgesamt steuern Bund und Land knapp 2,4 Millionen Euro bei – etwa 90 Prozent der Gesamtkosten. Wer nun glaubt, dass einige Kunsthistoriker Fotos vor Ort machen und in Archiven nach Infos sammeln, der irrt. Die Anwesen werden mit Hilfe von luftgestützten Laserscans und Bodenradarmessungen untersucht und dokumentiert. In Zusammenarbeit mit Geologen anderer Universitäten will das Team um Prof. Kilian Heck den Gutshäusern auf die Spur kommen ohne vor Ort Schaden durch Grabungen anzurichten.

Es gehe dabei auch nicht nur um die Gebäude selbst, erklärte der Kunsthistoriker. Man wolle auch erfahren, was in den Gebäuden war, wie die Gärten aussahen und welchen Einfluss sie auf das Dorf und das ganze Erscheinungsbild der Umgebung hatten. So führten oft Alleen auf die Herrenhäuser, die es heute noch gibt. Die Anwesen waren zumeist auch Mittelpunkt des Dorfes – was heute noch an vielen Beispielen sichtbar ist.

Auch Herrenhäuser in Russland sollen untersucht werden

Auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) erklärte bei der Übergabe der Fördermittel: „„Dieses kulturelle Erbe der Herrenhäuser im Ganzen zu erfassen, zu erforschen und so für die Zukunft zu bewahren, sind ambitionierte Ziele und in dieser Form einzigartig. Ich freue mich daher umso mehr, dass ein solch bedeutendes Projekt am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald durchgeführt wird.“

In einem ersten Schritt sollen zwanzig Herrenhäuser aus dem 18. Jahrhundert erforscht werden. Alle erfassten Daten werden dann in einer neu aufzubauenden virtuellen Forschungsumgebung für jedermann verfügbar gemacht. Langfristig soll das Zentrum dauerhaft etabliert werden und sich allen Herrenhäusern im Ostseeraum widmen, die ab dem 16. Jahrhundert gebaut wurden.

„Versuchen gerade kulturelles Erbe in Ukraine zu schützen“

Doch das Projekt ist nicht nur für historisch interessierte Menschen relevant. Welchen Stellenwert gemeinsame Kultur und Forschung hat und welche Verbindungen sie über Landesgrenzen hinweg auftut, erklärt Heck selbst. In der ersten Forschungsphase sollen auch zwei Herrenhäuser untersucht werden, die sich in Russland befinden. Aktuell gebe es keinen Kontakt und eine Kontaktaufnahme ist auch nicht geplant, solange der Krieg gegen die Ukraine andauere. Trotzdem hoffe er, so bald wie möglich auch mit den russischen Kollegen zusammenarbeiten zu können.

Der Erhalt und die Erforschung der Herrenhäuser, bevor diese dem Verfall preisgegeben werden, ist wichtig für die Kunsthistoriker. Besonders in Zeiten, in dem ein Krieg in Europa tobt, bei dem Kulturgüter so schnell vernichtet werden können, wie Heck am Rande seiner Präsentation berichtet. Als erster Vorsitzender des Verbands deutscher Kunsthistoriker kennt er die aktuelle Lage in der Ukraine. In Lwiw würden gerade Kirchenfenster und Statuen mit Holz verkleidet, um sie vor Granaten und Bombensplittern zu schützen, erklärt Heck, der in regelmäßigem Kontakt mit Kollegen vor Ort stehe.

Von Philipp Schulz