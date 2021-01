Greifswalder Wissenschaftler zu Humboldt-Scout ernannt

Greifswald

Professor Michael North vom Historischen Institut der Universität Greifswald wurde im Rahmen des Henriette Herz-Scouting-Programms der Alexander von Humboldt-Stiftung zum Humboldt-Scout ernannt. Er gehört zu insgesamt 33 Wissenschaftlern aus Deutschland, die in der ersten Auswahlrunde durch einen interdisziplinären Ausschuss der Stiftung ausgewählt wurden, teilt die Universität mit. Die Scouts können bis zu drei exzellente Nachwuchsforschende aus aller Welt für eine Förderung mit dem Humboldt-Forschungsstipendium vorschlagen. Das Programm soll den Stipendiaten die Möglichkeit eröffnen, in der wissenschaftlichen Arbeit mit Forschungseinrichtungen in Deutschland zu kooperieren.

Michael North will junge Forscher aus Brasilien , Vietnam und Frankreich für Greifswalder Universität gewinnen

„In der Vergangenheit war ich bereits Gastgeber von Humboldt- und Mercator-Fellows aus Estland und den Vereinigten Staaten, von deren Präsenz insbesondere die Greifswalder Doktorandinnen und Doktoranden profitiert haben“, sagt Michael North, der 1995 an die Universität Greifswald berufen wurde und Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Geschichte der Neuzeit ist. „Als Humboldt-Scout erhalte ich jetzt die Möglichkeit, junge vielversprechende Forscherinnen und Forscher aus Brasilien und Vietnam, aber auch aus Frankreich für unsere Universität zu gewinnen. Ihre Themen werden nicht nur die Greifswalder Forschungen zum Ostseeraum bereichern, sondern auch uns anregen, vergleichend über maritime Räume in der Welt nachzudenken,“ so der Professor weiter. North gilt als einer der erfolgreichsten und weltweit anerkannten Wissenschaftler der Universität Greifswald und hat entscheidenden Anteil daran, dass die Hansestadt heute ein internationales Zentrum der Ostseeraumforschung ist.

Anzeige

Scouting-Programm 2020 aufgelegt

Das Henriette Herz-Scouting-Programm wurde im Mai 2020 erstmals ausgeschrieben. Damit möchte die Humboldt-Stiftung jenen Nachwuchstalenten einen neuen Zugang zum Humboldt-Forschungsstipendienprogramm eröffnen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht selbst um ein Stipendium der Stiftung bewerben. Auf diese Weise sollen mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine Kooperation mit einer Forschungseinrichtung in Deutschland und dem Humboldt-Netzwerk gewonnen werden. Zudem legt das Programm den Focus auf Emanzipation. Um den Anteil der Frauen für so ein Forschungsstipendium zu erhöhen, soll der erste Vorschlag der Scouts auch einer Wissenschaftlerin gelten.

Lesen Sie auch Rektorin: Neue Lehrformate in Pandemie entwickelt

Von OZ