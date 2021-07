Greifswald

Begehung der künftigen Großbaustelle in Schönwalde II. Die Blöcke der Koitenhäger Landstraße 17 bis 19 werden im kommenden Jahr umfangreich von der Wohnungsbaugesellschaft Greifswald (WGG) saniert. Da auch das Land Geld gibt und die Stadt selbst großes Interesse an den Modernisierungsmaßnahmen hat, gab es einen letzten Termin, um den Ist-Zustand zu zeigen und zu erklären, wie es wird. Gekommen waren Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) und Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU).

Im kommenden Jahr werden mehrere Aufgänge in der Koitenhäger Landstraße 17a/b bis 19a/b und Tolstoistraße 11a/b umfangreich modernisiert. „Wir wollen für alle Generationen attraktive und zukunftsfähige Wohnungen anbieten und den Wohnkomfort der gesamten Wohnanlage steigern“, sagt Aline Raether, Teamleiterin Team Bau bei der WGG. Dazu wird viel Geld in die Hand genommen. Die Gesamtkosten des Bauprojektes betragen rund 9,72 Millionen Euro. Etwas mehr als die Hälfte, genau 5 Millionen Euro, steuert das Infrastrukturministerium zum Bau bei.

Neue Grundrisse und barrierefreie Wohnungen

Die WGG hat sich für das Projekt viel vorgenommen: Die Bauarbeiten sollen im März kommenden Jahres starten. Das Ziel der WGG ist die Reduzierung der Barrieren im Bestand und die Schaffung von individuellen Grundrissen in Schönwalde II. Dabei ist der Einbau von Aufzügen der intensivste Eingriff. Die innen liegenden Aufzüge werden in insgesamt 6 von 8 Aufgängen eingebaut. Das Modernisierungsprogramm beinhaltet die Neugestaltung der Eingangsbereiche und Treppenhäuser, Erneuerung der Wohnungseingangstüren und neue Brüstungen für die Balkone.

Zudem werden die Fassaden gereinigt. In den Wohnungen selbst werden die Bäder erneuert. Die Grundrisse der Wohnungen in der Koitenhäger Landstraße 19a und b werden komplett neu gestaltet. Durch die Umbauten entstehen großzügige Grundrisslösungen. So erhofft sich die WGG eine höhere Wohnqualität.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Ziel: Jede fünfte Wohnung soll barrierefrei werden

An diesem Ziel arbeite die WGG auch beständig weiter: Aktuell gibt die Genossenschaft an, dass 1121 Wohnungen in ihrem Bestand per Fahrstuhl zu erreichen sind. Immerhin rund 15 Prozent des Gesamtbestandes. Bis 2025 will das Unternehmen aufstocken und plant in den kommenden vier Jahren, insgesamt jede fünfte Wohnung barrierefrei zu machen. Die aktuellen Bauprojekte sowie die Neubauten in der Hafenstraße und der Lise-Meitner-Straße gehören dazu.

Stadt und Land unterstützen diesen Plan. Pegel erklärt bei der Begehung der Objekte, dass bei einer Förderung, wie in diesem Fall, die Barrierefreiheit großgeschrieben werde. Von Busse betonte, dass die Stadtverwaltung sich freue, wie ernst die WGG die Entwicklung des Stadtteils nehme. Auch für die Bewohner ist gesorgt. Einige von ihnen werden wegen der Maßnahmen umziehen. Ihnen stelle die WGG Wohnungen und einen Umzugsservice bereit, betont das Unternehmen.

Von Philipp Schulz