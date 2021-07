Greifswalder Wohnungsgenossenschaft erzielt sattes Plus

Greifswald

Jede Krise birgt auch immer eine Chance. Mit diesem oft zitierten Spruch beschreibt die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald (WGG) ihr Jubiläumsjahr 2020. Eigentlich wollte das Traditionsunternehmen mit Pauken und Trompeten seinen 125. Geburtstag feiern. Doch Corona cancelte alle Pläne.

Jetzt, nachdem der druckfrische Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vorliegt, feiert die älteste Genossenschaft Mecklenburg-Vorpommerns aber dennoch – quasi gedanklich. Denn die WGG konnte das von der Pandemie geprägte Jahr 2020 „mit einem sehr guten Ergebnis und vielen hinzugewonnenen positiven Erfahrungen abschließen“, urteilen die Vorstände Jan Schneidewind, Klaas Schäfer und Jörn Roth unisono.

Ausdruck dessen ist unter anderem ein Jahresüberschuss von rund 2,4 Millionen Euro, der laut Klaas Schäfer im langjährigen Mittel liege. „Dieses Geld wird auch wieder 1:1 in unsere Wohnungsbestände fließen“, versichert er und fügt hinzu: „Denn wir haben laut Satzung eine Instandhaltungsverpflichtung.“ Der Vorstand werte es als großen Erfolg, dass es 2020 keine Erhöhung der Bestandsmieten gab und dennoch ein so gutes Ergebnis erzielt worden sei. Dass sich die durchschnittliche Miete im vorigen Jahr trotzdem um sechs Cent je Quadratmeter auf nunmehr 5,18 Euro/m² erhöhte, hänge mit Neuvermietungen von Wohnungen oder der gesetzlich möglichen Modernisierungsumlage zusammen. „Und auch 2021 wird es bei uns keine Bestandsmietenerhöhung geben“, betont Klaas Schäfer.

Durchschnittsmiete geringer als bei WVG

Wie sich das weiter gestaltet, bleibt abzuwarten. Steigende Kosten bei Neubau, Instandhaltung und Modernisierung, Strom und Gas, Verwaltung ... Für die WGG ein Spagat, wolle sie doch auch in Zukunft auf sozial verträgliche Mieten setzen. Das schafft sie zumindest besser als das kommunale Wohnungsunternehmen: Die WVG kassiert von den Greifswaldern vergleichsweise mehr Geld, dort liegt die Durchschnittsmiete bei 5,41 Euro/m² – also 23 Cent höher. Von flächendeckenden Mieterhöhungen sieht aber auch die WVG laut Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit in diesem Jahr ab. Und weiter zum Vergleich: Den Jahresüberschuss 2020 bezifferte die WVG mit 8,7 Millionen Euro, was prompt die Kritik des Mietervereins hervorrief. Davon drückt die städtische Tochter 3,4 Millionen Euro an die Hansestadt ab. Eine Verpflichtung, der sich die eigenständige Genossenschaft nicht beugen muss.

Digitalisierung weit fortgeschritten

Bei der WGG zeigt sich der Vorstand zufrieden, im vorigen Jahr trotz erschwerter Bedingungen Baumaßnahmen mit einem Volumen von rund 17 Millionen Euro getätigt zu haben. Die Projekte seien wie geplant und reibungslos verlaufen. „Auch wenn manches nicht einfach war, so liegt doch ein spannendes Jahr hinter uns. Denn wir konnten vieles anschieben“, urteilt Klaas Schäfer. Dabei sei der WGG zupassgekommen, dass die Digitalisierung der Genossenschaft bereits vor 2020 ihren Anfang nahm. Weil in mehreren Bereichen digitale Tools installiert worden waren, habe es beispielsweise bei der Beauftragung und Abrechnung von Handwerkern, Wohnungsübergaben oder Vermietungen keine Probleme wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen gegeben. „Wir waren flexibler als je zuvor, was sich auch auf den Zusammenhalt der Mitarbeiter positiv auswirkte“, wertschätzt der Vorstand. Eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat zum mobilen Arbeiten habe zur Folge, dass auch heute noch Beschäftigte freiwillig im Homeoffice arbeiten. „Bei allem Stress, den es sicherlich gibt, haben wir mittlerweile einen ganz geringen Krankenstand, das heißt, er ist deutlich zurückgegangen“, sagt Schäfer.

Rund 19 Millionen Euro fließen in Bauprojekte

Gute Aussichten für künftige Herausforderungen: Die Genossenschaft will in diesem Jahr rund 19 Millionen Euro investieren und kündigte mit den Baumaßnahmen in der Koitenhäger Landstraße auch schon erste Projekte für 2022 an. Wofür letztlich Geld ausgegeben wird, entscheidet die Vertreterversammlung als höchstes Organ der WGG. Sie tagt in diesem Jahr am 29. Juli, um Vorstand und Aufsichtsrat zu entlasten, den jüngsten Geschäftsbericht zu beschließen und festzulegen, wohin der Jahresüberschuss fließt.

Für Andreas Breitner, Vorstand und Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, ist die WGG damit ein Vorzeigeunternehmen. Im Gegensatz zu anderen Wohnungsunternehmen gelinge es ihr hervorragend, „seit Generationen das bezahlbare Wohnen in Greifswald zu sichern“. Damit habe sie sich in der Stadt unentbehrlich gemacht. „Wer über 125 Jahre den Stürmen der Geschichte getrotzt hat, hat mindestens weitere 125 Jahre verdient“, so Breitner.

