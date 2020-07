Greifswalder Wohnungsunternehmen plant nächste Großprojekte

Greifswald

Die Geburtstagsparty mit vielen Gästen fiel ins Wasser. Die Corona-Pandemie vereitelte Sektempfang und Schulterklopfen am 1. Juli. Doch das größte Geschenk bereitete sich die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) zu ihrem 30. Firmenjubiläum sowieso selbst: Mit einem Jahresergebnis von 6,5 Millionen Euro fährt der kommunale Immobiliendienstleister wiederholt ein sattes Plus ein und beschert damit zugleich der Hansestadt als Mutter ein erfreuliches Präsent. Denn der größte Brocken der 2019 erzielten Summe, genau 4,7 Millionen Euro, fließt wie in Vorjahren als Gewinnabführung in die Stadtkasse.

Doppelt Grund für Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Arbeit der städtischen Tochter zu würdigen. „Mit einem großen, starken Partner wie der WVG kann man das Thema Wohnen in der Stadt ganz anders gestalten als mit vielen kleinen privaten Wohnungsunternehmen“, sagt er, ohne die Bedeutung letzterer schmälern zu wollen. Die WVG stelle nicht nur für rund 40 Prozent der Greifswalder Bevölkerung Wohnraum zur Verfügung, sondern sei mit 215 Mitarbeitern im Unternehmensverbund „ein großer, modern aufgestellter Arbeitgeber und dazu ein Top-Ausbildungsbetrieb“.

Investitionen liegen 2020 bei 24 Millionen Euro

Jährlich investiere die WVG Millionenbeträge nicht nur in die Sanierung und Instandsetzung bestehender Häuser, sondern ebenso in den Neubau, wertschätzt Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Mundt ( CDU) anlässlich des Betriebsjubiläums. In diesem Jahr ist es mit rund 24 Millionen Euro etwa so viel Geld wie im zurückliegenden Jahr. Dabei sei es eine Herausforderung, so Mundt, die Balance zwischen sozial verträglichen Mieten einerseits und der Gewinnerwirtschaftung andererseits zu finden. Von der Gewinnausschüttung, die in die Infrastruktur und andere Projekte fließe, profitierten letztlich viele Greifswalder.

100 Wohnungen an der Hafenstraße geplant

Während mit dem Hansehof am Ryck eines der größten Neubauvorhaben 2021 erfolgreich zu Ende geht, startet die WVG in Kürze ihr nächstes Großprojekt an der Hafenstraße. Auf dem Areal werden mehrere Investoren insgesamt rund 700 Wohnungen errichten. Die WVG schnappt sich mit etwa 100 Wohnungen davon ein großes Kuchenstück, will dort ca. 23 Millionen Euro investieren und über das Förderprogramm „Wohnungsbau sozial“ aktiv werden.

Geschichte der WVG Die Hansestadt Greifswald erhielt 1990 in Anwendung des Einigungsvertrages alle Gebäude und Gegenstände des früheren VEB Gebäudewirtschaft Greifswald. Im Juni 1991 kam es rückwirkend zum 1. Juli 1990 zur Gründung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH. Die Hansestadt ist alleinige Gesellschafterin. Zu jenem Zeitpunkt gab es 83 Mitarbeiter. 2007 gründete die WVG die Dienstleistungsgesellschaft mbH (DLG) als erste Tochter, 2009 folgte die Projektentwicklungsgesellschaft mbH (PGS) und 2017 schließlich die SoPhi GmbH als Sozial- und Pflegedienstleister. Zusammen beschäftigt die Unternehmensgruppe mittlerweile 215 Mitarbeiter.

Damit liegen die künftigen Durchschnittsmieten bei 6,60 bzw. 7,40 Euro/m2. „Wir wollen noch in diesem Jahr mit der Erschließung des Grundstücks beginnen“, sagt Klaus-Peter Adomeit, seit 1994 im Unternehmen tätig und mittlerweile zwölf Jahre Geschäftsführer. Baustart werde 2021 sein, voraussichtliche Fertigstellung dann Ende 2023. Wer einziehen möchte, benötigt einen Wohnberechtigungsschein.

Durchschnittsmiete beträgt 5,27 Euro/m2

Das trifft auch auf zwei jener drei Häuser mit insgesamt 85 Wohnungen zu, die ab dem vierten Quartal 2020 in der Stilower Wende entstehen. Dafür nutzt das städtische Unternehmen ebenfalls das Förderprogramm „Wohnungsbau sozial“ mit den vorgegebenen Höchstmieten. Das dritte Haus soll als frei finanzierter Wohnungsbau errichtet werden. Die Miethöhe bleibt abzuwarten.

Im Hansehof, der zu einem Großteil jetzt bewohnt ist, liegt sie um die zehn Euro je Quadratmeter. Insgesamt, so Adomeit, betrage die Durchschnittsmiete aller knapp 9000 WVG-Wohnungen 5,27 Euro/m2. Im Vergleich der 341 norddeutschen Verbandsunternehmen liege die Greifswalder Gesellschaft damit drei Cent günstiger als der Durchschnitt.

Mit SoPhi neue Wege beschritten

Für Oberbürgermeister Stefan Fassbinder zählt aber nicht nur, dass der kommunale Dienstleister „Häuser anstreicht und neu baut, sondern auch das Wohnumfeld gestaltet“. Dafür stehe der Aufbau des Sozial- und Pflegedienstes ( SoPhi). Mit ihm seien neue Wege beschritten worden, die Vorbildfunktion für andere Gesellschaften haben, wie etwa die Wiro in Rostock.

Adomeit ist trotz roter Zahlen mit der Entwicklung des jüngsten Tochterunternehmens zufrieden. „Wir konnten das Jahresergebnis seit der Gründung 2017 um 110 000 Euro verbessern und werden das Minus in den nächsten zwei, drei Jahren abtragen“, ist der Geschäftsführer sicher, auch wenn 2019 noch mit einem Defizit von 288 000 Euro endete. Es sei nie Plan gewesen, von Anfang an

schwarze Zahlen zu schreiben. Vielmehr gehe es darum, Ansprechpartner für die Probleme der Mieter zu sein. „Wir haben im Sozialmanagement über 500 Fälle“, verdeutlicht er. Mietschulden, Familien- und Suchtprobleme, Hilfe bei Anträgen und ähnliche Themen seien Inhalt der Beratung. Der Bereich Pflege zähle aktuell 89 Kunden, 70 Prozent der Klienten seien WVG-Mieter.

