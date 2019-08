Greifswald

Die Kleingärtner hinter der Makarenkostraße können künftig wieder auf direktem Wege zu ihren Parzellen gelangen. Seit Anfang Juni versperrt ein von der Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) gesetzter Zaun den Weg. Seither können die Kleingärtner ihre Parzellen nur über Umwege erreichen. Sie sind sauer und haben die Bürgerschaftsfraktionen um Hilfe gebeten. Jetzt gibt es eine Lösung.

WVG sagt Einbau eines Tors im Zaun zu

WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Abromeit habe zugesichert, dass ein Tor in den Zaun eingebaut wird, informierte Grünenfraktionschef Alexander Krüger nach einem Treffen mit den Kleingärtnern in Schönwalde II, bei dem auch die Fraktionsvorsitzenden der Linken/Tierschutzpartei, Jörn Kasbohm, und Andreas Kerath ( SPD) teilnahmen. Er habe danach in einem Telefonat mit Adomeit die Zusage für das Tor erreicht.

Am Montag trafen sich, wie im Juli von der CDU vorgeschlagen, die Fraktionsvorsitzenden und Klaus-Peter Adomeit bei Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow ( CDU). „Wir haben uns auf ein weiteres Tor geeinigt“, so danach der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Axel Hochschild. „Alle Beteiligten sind jetzt mit der Lösung sehr zufrieden. Schön dass, wenn man miteinander spricht, auch schnell Lösungen aufgezeigt werden.“

Fraktionen sind sich einig

Alexander Krüger reagiert leicht verschnupft, findet Hochschilds Mitteilung „scheinheilig“, weil doch schon vorher alles klar gewesen sei und Einigkeit in der Bürgerschaft bestand. Wie er weiter informiert, übernimmt die WVG auch die Pflege des Streifens zwischen dem Zaun und dem Zaun der Kleingartenanlage.

OZ hatte Montagvormittag WVG-Sprecherin Jana Pohl um Bestätigung der Aussagen gebeten. Auf Nachfrage sagte sie gestern, dass das wegen einer Dienstreise Adomeits erst Mittwoch möglich sei.

Ein Blick zurück: In den 1980er Jahren entstanden nördlich der Makarenkostraße 42 hinter einem bereits abgerissenen Block Mietergärten. Der im Juni zwischen dem neuen Zaun und dem Zaun der Anlage entstandene Weg ist etwa zwei Meter breit. Er befindet sich auf dem Gelände der kommunalen Wohnungsgesellschaft. Die Gärten liegen auf städtischem Land. Die WVG begründete die Aufstellung des Zauns mit der Ablagerung von Unrat auf ihren Flächen und dem Befahren des Rasens.

Lesen Sie weiter:

Stadt und WVG verärgern Laubenpieper in Greifswald

Von Eckhard Oberdörfer