Greifswald

In der Frithjof-Nansen-Straße im Greifswalder Ostsee-Viertel passiert gewöhnlich nicht so viel. Einige Autos parken vor den Blocks, einige Anwohner gehen spazieren oder mit ihren Hunden Gassi. Der Postbote hält und grüßt einen älteren Herren, der gerade vom Einkaufen kommt. Doch seit einigen Wochen bleiben immer wieder Menschen vor dem Häuserblock mit den Aufgängen 1 und 2 stehen. Einige kichern, andere schütteln mit dem Kopf. Wieder andere fragen besorgt ob das denn sein müsse. Ein Paar hat sogar schon eine Wette abgeschlossen. Alle Reaktionen beziehen sich auf einen riesigen Haufen Müll, der dort liegt.

Eine besorgte Anwohnerin hatte genug, als sie mit ihrem Hund Gassi ging und das Paar hörte, dass über den Müllhaufen sprach. „Sie sagten, dass sie schon wetten, ob der Haufen noch da ist und extra eine große Runde spazieren gehen, um nachzusehen.“ Die Anwohnerin möchte anonym bleiben, will keinen Ärger mit der Hausverwaltung, der Elgeti Brothers GmbH aus Rostock. Sie will aber auch nicht akzeptieren, dass der Haufen länger dort bleibt – denn sie ist besorgt.

„Ich habe einen Hund. Von dem Müll angezogen stellen Menschen ihre leeren Flaschen dazu.“ Die Scherben liegen überall um den Haufen aus alten Möbeln, Elektrogeräten und Spielzeug verteilt. „Silvester haben wir auch gedacht, dass der Haufen jeden Moment brennen könnte.“ Niemand wolle sich kümmern. Wieso nicht und was ist der Haufen?

Verwalter haben Haufen selbst gemacht

Vor dem alten Block in der Nansen-Straße stehen zwei Mülltonnen für die Anwohner. Hinter den Tonnen ist ein rund 25 Quadratmeter großer Bereich des Rasens eingezäunt. Bis zu drei Meter hoch türmt sich in dieser Fläche der Sperrmüll. Tische, Stühle, Sofas, ein Herd, Waschmaschinen – auf allem thront eine kleine Puppe. Das Holz und der Unrat quillt schon zwischen den Mülltonnen auf die Straße.

Seit September vergangenen Jahres, seit viereinhalb Monaten also, ist das nun schon so. Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG bestätig Anita Preußner, die Objektverwalterin, den Müllberg. Die aktuelle Menge stelle eine Ausnahme dar, da hier gleich mehrere Wohnungen beräumt wurden. Es sei nicht die Regel, stellt sie klar.

Sie erklärt auch, wie der abgezäunte Bereich entstanden ist. „Seit Jahren haben unsere Mieter, als auch die Bewohner der umliegenden Objekte, ihren Sperrmüll hofseitig auf der Grünfläche abgelegt. Dies hat oft dazu geführt, dass es zu weiterer Fremdablage animiert hat und es einen unansehnlichen Gesamteindruck ergab.“ Der gute Wille hat nun aber zu einem anderen unansehnlichen Problem geführt. Weil der Sperrmüllhaufen nicht gut erreichbar ist, wird nicht nur dazugestellt – er wird erst gar nicht abgeholt.

Ist der Müll illegaler Abfall?

Zuständig dafür ist die Entsorgung Vorpommern-Greifswald mbH, eine Tochter des Kreises. Dessen Sprecher, Achim Froitzheim, erklärt das so: „Sperrmüll ist laut Verordnung geordnet und rechtzeitig am Rand von befahrbaren Zuwegungen und tragbar, also nicht über Treppen oder Rampen zur Abholung bereitzustellen.“ Wichtig sei vor allem, so Froitzheim, dass der Müll ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust mit dem Entsorgungsfahrzeug angefahren und aufgeladen werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier scheiden sich nun die bürokratischen Geister. Wo es sich Preußners Kenntnis entziehe, „warum hier keine Lösung gefunden werden kann“, habe der Kreis bereits ein Verfahren eingeleitet. Denn Sperrmüll, der vor einer bestimmten Zeit abgelegt wird ist offiziell illegale Abfallentsorgung und kann laut Kreislaufwirtschaftsgesetz mit bis zu 100.000 Euro Strafe belegt werden.

Die Anwohner interessiert die Spitzfindigkeiten der Sperrmüllverordnung jedoch nicht. Sie will, dass der Berg endlich weg ist und sie sich nicht um ihren Hund oder mögliche Brände vor dem Fenster sorgen muss.

Ist eine Lösung ist Sicht?

Immerhin: Hausverwaltung und Entsorgungsunternehmen stehen in Kontakt. In eine Mail stellte Preußner zuletzt klar, dass der Sperrmüll aus ihrer Sicht ordentlich und rechtzeitig am Rand der Straße bereitstand. Das tut er nun schon seit mehreren Monaten. Sie bat zudem „inständig um die Abholung des mehrfach angemeldeten und bestätigten Sperrmülls.“

Direkt nach Neujahr habe sie sogar an die Stadt und erneut an den Kreis geschreiben. Eine Lösung gibt es jedoch noch nicht. Dafür einen neuen Termin. „Am Montag erfolgt höchstwahrscheinlich eine erneute Kontrolle vor Ort“, so Froitzheim.

Von Philipp Schulz