Greifswalder ärgern sich über zu viel Müll in der Innenstadt

Greifswald

Zum Thema Müll in Greifswald haben die OZ gleich mehrere Leserbriefe erreicht.

Jessika Oestmann schreibt: „Ich wohne mit meinem Mann, meinen beiden Töchtern und unserem Hund in der südlichen Mühlenvorstadt. Vor etwa drei Jahren sind wir aus einem Hamburger Vorort her gezogen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass Greifswald keine Mülleimer auf dem Weg in die Stadt aufstellt. Die Leute schmeißen ihren Müll hinter die Stromkästen und auf die Grünflächen, weil außer an den Bushaltestellen keine öffentliche Möglichkeit gegeben ist seinen Müll bzw seinen Gassi-Beutel zu entsorgen. Ich finde auch problematisch, dass die Mülltonnen von den Möwen in der Stadt entleert werden können, vielleicht muss da mal eine modernere Variante her.“

Andreas Berger hat sich folgendermaßen geäußert: „Eigentlich sollte sowas kein Thema sein, aber jeden Tag liegt ein Haufen von Abfall gegenüber der Pommes Bude in der Langen Straße. Auch unten an der Ecke Fischstraße bei Junge liegt täglich alles auf dem Boden. Der örtliche Zusammenhang zwischen den Shops und dem Müllaufkommen ist ja offensichtlich. Leider fühlt sich niemand zuständig und es wird viel zu selten sauber gemacht. Ein echter Schandfleck finde ich.“

Einfach nur traurig

Kerstin Kruse meint: „Ich finde es einfach nur traurig, dass dieses Thema wieder einmal den Weg in die Ostsee-Zeitung gefunden hat. Wie oft wurde es schon bemängelt, dass die Innenstadt, speziell am Wochenende, total dreckig und vermüllt aussieht. Jedes Mal dasselbe, die Papierkörbe quellen über und das Ergebnis sehen dann nicht nur die Greifswalder, sondern auch unsere Gäste. Meines Erachtens kann es doch nicht so schwer sein, den Reinigungsturnus zu ändern oder größere und vor allem geschlossene (Vögel)-Behälter aufzustellen. Es wird doch schon Jahre darüber debattiert, es muss doch einfach möglich sein, dazu kurzfristig eine Entscheidung zu fällen.“

Ines Scheer schreibt diese Zeilen: „Ja, Greifswald ist dreckig! Volle Papierkörbe, Schmutz in vielen Ecken und auf den Straßen, ungepflegte Rasenflächen, ungepflegte Nebenstraßen, die auch zu Greifswald gehören – nicht nur der Marktplatz! Negatives Paradebeispiel: die Anklamer Straße. Altes Laub, sehr viel Dreck, insbesondere vor den Einkaufsmärkten. Wenn Müll neben den Behältern liegt und diese voll sind, dann sind offensichtlich zu wenig Abfallkörbe vorhanden oder die Reinigung ist zu wenig unterwegs! Dazu braucht es keine Rechenbeispiele. Der Sommer wird auch wieder ungepflegte und zugewachsene Bürgersteige hervorbringen, ungepflegte Rasenflächen, es wäre gut, wenn das bereits jetzt in die Planung mit einbezogen wird. Andere Städte machen es vor – sie sind wesentlich gepflegter und damit attraktiver. Es ist also zu schaffen! Übrigens, in vielen Städten und Gemeinden außerhalb unserer, stehen bequeme Bänke und laden zum Verweilen ein. In Greifswald ist die Suche danach vergebens. Aktionen für eine saubere Stadt können auch unter schwierigen Bedingungen angestrebt werden.“

Von OZ