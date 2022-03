Greifswalder analysiert die Werke von Arndt und Bismarck

Groß Schoritz

Im 19. Jahrhundert waren Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) und der Historiker, Publizist und Politiker Ernst Moritz Arndt (1769-1860) für die Mehrheit der Deutschen Helden.

Nicht erst heute wird indes ihr Wirken kritisch hinterfragt, scheiden sich an ihnen die Geister, werden ihre Leistungen hinterfragt. So auch von Prof. Werner Westphal. Er spricht am 12. März um 15 Uhr im Geburtshaus von Ernst Moritz Arndt in Groß Schoritz zum Thema: „Zwei ungleiche Helden“. Der Bismarck-Kenner Westphal – in diesem Jahr ist ein Buch zu dem „Schmied des Reiches“ von ihm erschienen – will das Verhältnis zweier Persönlichkeiten betrachten, deren Wirken ganz eng mit dem Entstehen eines einigen Deutschlands verbunden ist.

Otto von Bismarck (1815-1898) Quelle: privat

„Begegnet sind sich die beiden Männer nicht“, sagt Werner Westphal im Gespräch mit der OZ. „Sie gehörten ja unterschiedlichen Generationen an. Als Bismarck 1862 von König Wilhelm I. zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt wurde, war Arndt schon tot.“ Wahrgenommen haben sich die beiden überzeugten Preußen und gläubigen evangelischen Christen schon.

„Ich bin als Textlinguist an die Analyse herangegangen“, erläutert der Wissenschaftler. Ein halbes Jahr habe er Schriften Arndts gelesen. Eine hohe Hürde, Arndt hat ein gewaltiges Werk hinterlassen und sich dabei gewandelt. „Er wollte immer dem Zeitgeist entsprechen“, vereinfacht Westphal.

Ernst Moritz Arndt gehörte der Delegation an, die vom Nationalparlament im März 1849 gewählt wurde, um dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone anzutragen. Dieser lehnte ab. Für Bismarck wäre die Annahme der Würde aus den Händen der Demokraten eine Entwertung gewesen, so Westphal. Dass er 1862 Ministerpräsident wurde, verdankte er allein der Ernennung durch den König.

Als das deutsche Parlament 1848 erstmals zusammentrat, gehörte Arndt zu den Männern, die von den anderen Abgeordneten begeistert empfangen wurden. Sie sangen „Was ist des Deutschen Vaterland“, gedichtet von Arndt 1813. Die von der Urburschenschaft geprägten Farben Schwarz-Rot-Gold bestimmte das Parlament zu den Farben der Kriegs- und Handelsflagge. Bismarck kommentierte, dass er noch nie einen preußischen Soldaten diese Farben habe besingen hören, so Westphal.

Die von Arndt propagierte Volkssouveränität sei nicht Sache des Kanzlers gewesen, dem schwebte eine konstitutionelle Monarchie mit absolutistischen Zügen vor.

Das heute so viel diskutierte Verhältnis zu den Juden sei vielfältig. Arndts antisemitischen Äußerungen sind bekannt, aber er habe auch ausdrücklich die Tapferkeit der Juden im Kampf gegen Napoleon gewürdigt. „Bismarck war zwar absolut staatstreu“, setzt Westphal hinzu. Einer der Gründe des Zerwürfnisses mit Wilhelm II. sei indes gewesen, dass dieser die antijüdische Kampagne des Kaisers nicht mittragen wollte.

Von eob