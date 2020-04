Greifswalder aufgepasst: Wer kann Lebensmittel spenden?

Am Südbahnhof wurden vorigen Donnerstag auf privater Initiative Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Hintergrund ist die Schließung der Tafel. Die gemeinnützige Einrichtung öffnet demnächst wieder, trotzdem sollen am Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr noch einmal Waren am Südbahnhof verteilt werden – hinter der Bushaltestelle in Richtung Spiegelsdorfer Wende. „Aber es mangelt uns gerade an Lebensmitteln“, schreibt Jennifer Adam, eine Mitinitiatorin dieser besonderen Hilfe, an die OSTSEE-ZEITUNG.

Deshalb bat sie uns um Unterstützung, hofft auf weitere Spenden. Die in der vorigen Woche verteilten Produkte seien knapp bemessen gewesen. Morgen rechne sie mit einem noch größeren Interesse. Es braucht übrigens keinen Nachweis einer Bedürftigkeit. Allerdings sollten die Nutzer einen Rucksack oder Beutel mitbringen. Wer helfen möchte, könne die Lebensmittel am heutigen Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr im „Pariser, Kapaunenstraße 20, abgeben. Am besten geeignet: Grundnahrungsmittel und haltbare Waren. Jede Spende hilft!

Von Petra Hase