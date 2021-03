Das Osterfest steht bevor und Anwohner in Schönwalde II verschönern dafür ihren Stadtteil. Die Ergebnisse sind seit Donnerstag in der Makarenkostraße in Greifswald zu sehen. Das Schmücken der Bäume ist Teil der Veranstaltungsreihe „Jahreszeiten im Viertel.“