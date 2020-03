Greifswald

Dramatische Szenen an der Grenze zu Griechenland: Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Grenzen nach Europa geöffnet hat, versuchen Tausende Flüchtlinge, diese zu überqueren. Doch die EU-Grenzschutzagentur Frontex wehrt sich dagegen, die griechische Polizei setzt sogar Wasserwerfer gegen die Flüchtlinge ein. Dagegen demonstrierten am Dienstagabend rund 100 Greifswalder auf dem Marktplatz. „Denn Greifswald ist ein sicherer Hafen, wir empfangen die Geflüchteten mit offenen Armen“, sagte einer der Demonstranten.

Die Initiative Seebrücke hat deutschlandweit zu einer Mahnwache unter dem Motto „Grenzen auf, Leben retten“ aufgerufen. Während der Mahnwache in Greifswald wurde nicht nur die Situation für die Flüchtlinge kritisiert, sondern auch der zunehmende Rassismus gegen diese. Die Geflüchteten würden instrumentalisiert werden für die Machtspielchen in der EU, hieß es in einem Redebeitrag. Die Europäische Union würde eine Abschottungspolitik betreiben, die Sicherheitskräfte rassistisch handeln. „Das humanistische Gerüst der EU bekommt Risse.“

Die Demonstranten könnten nicht verstehen, weshalb die Grenze so vehement geschützt werden müsse. „Unsere Aufgabe kann nicht sein, einen schlechten Status-Quo zu verteidigen.“ – Durch eine Selbstorganisation ist es möglich, dort einzugreifen, wo die staatliche Politik versage. Neben den Redebeiträgen gab es Ausschnitte aus einem Radiointerview zu hören, in dem über die Situation an der Grenze berichtet wird.

Von Stefanie Ploch