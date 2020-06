Greifswalder entwickeln Arzneimittel aus vorpommerschen Heilpflanzen

Greifswald

Heilpflanzen, auch aus Vorpommern, könnten weltweit dabei helfen, den Einsatz von Antibiotika zu verringern und Infektionen durch Keime zu bekämpfen. Für die Entwicklung von Arzneimitteln forschen Arbeitsgemeinschaften um die Greifswalder Professoren Sebastian Günther und Katharina Schaufler an Pflanzen wie Sonnentau, Weidenröschen, Schlammknöterich oder Mädesüß.

Wirkstoffe aus Heilpflanzen isolieren

Es gebe einen dringenden Handlungsbedarf, weil antibiotikaresistente Keime jährlich zu rund 33 000 Todesfällen allein in Europa führen, so Katharina Schaufler, pharmazeutische Mikrobiologin. Diese Zahl werde bis zum Jahr 2050 weiter wachsen und die Zahl der durch Krebs verstorbenen Menschen in Europa übersteigen. „Deswegen suchen wir nach neuen Angriffsflächen innerhalb von Bakterienzellen und wollen Wirkstoffe aus den Pflanzen isolieren“, sagt Schaufler.

Anzeige

Der Sonnentau könnte Quelle für neue Arzneimittel sein. Quelle: Claudia Noatnick

Weitere OZ+ Artikel

„Der Sonnentau zeigt Potenzial, weil er sowohl antibiotisch wirkt als auch den Biofilm, also einen Zusammenschluss von Bakterien, angreift“, ergänzt der pharmazeutische Biologe Sebastian Günther. Weil pflanzliche Wirkstoffe durch eine Millionen Jahre andauernde Koevolution mit menschlichen Proteinen gut angepasst seien, würden sie ein großes Potenzial für die Medizin bieten.

Bakterien weniger gefährlich machen

Keime können bei Betroffenen zu verschiedenen Infektionen, wie einer Sepsis, einer Wundinfektion oder einer Harnwegsinfektion, führen – vor allem bei weniger akuten Erkrankungen wie der Harnwegsinfektion könnten Arzneimittel aus Heilpflanzen Abhilfe schaffen.

„Unser Ziel ist es nicht, die Bakterien abzutöten, sondern sie weniger gefährlich zu machen. Sie sind dann vielleicht im Körper, aber das Immunsystem kann Erreger besser selbst eliminieren“, so Katharina Schaufler. Für schwere Fälle, wie eine Sepsis, kämen die aus pflanzlichen Bestandteilen hergestellten Phytopharmaka derzeit nicht in Frage.

Katharina Schaufler ist Juniorprofessorin für Pharmazeutische Mikrobiologie an der Uni Greifswald. Quelle: Till Junker

MV als Anbauort für Heilpflanzen?

Ihre Forschung könne zudem eine Chance für Mecklenburg-Vorpommern sein, im Anbau von Heilpflanzen eine Rolle zu spielen, sagt Sebastian Günther. Derzeit benötige die Forschungsgruppe Sonnentau im Kilogrammbereich, der von Mitarbeitern der Greifswalder Firma Paludimed von einem wiedervernässten Moor per Hand gepflückt wird.

„Sollte irgendwann ein Arzneimittel auf den Markt kommen, werden Tonnen der Pflanze benötigt. Wir müssen also neue Anbaumethoden erproben“, erklärt Günther. Auch andere Heilpflanzen, die derzeit meist aus Wildbeständen im Ausland bezogen werden, könnten im Bundesland wachsen.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk