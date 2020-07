Greifswald

Zurecht hält der Begriff Nachhaltigkeit immer stärkeren Einzug in den Alltag. So soll der Einkauf möglichst nachhaltig erfolgen, die Wahl also auf saisonale und Bio- und Fairtrade-Produkte fallen. Wenn man den Kaffee unbedingt unterwegs trinken muss, kann man mittlerweile bei immer mehr Partnern auf Pfand-Mehrwegbecher zurückgreifen.

Und auch in der Freizeit steht Wiederverwendung statt Vernichtung und Neuanschaffung hoch im Kurs. So kann die Lektüre in öffentlichen Bücherschränken getauscht oder in Selbsthilfewerkstätten der alte Drahtesel wieder auf Vordermann gebracht werden. Und wird dann doch mal der Einsatz eines motorisierten Fahrzeug notwendig, greift der umweltbewusste Mitbürger auf Carsharing zurück. Die Schritte zu einem nachhaltigen Verhalten sind zahlreich.

Karte, um Alltag nachhaltiger gestalten

Greifswalder Studierende haben sich in diesem Sommersemester nun damit auseinandergesetzt, wie nachhaltig es sich in ihrer Stadt leben lässt. Entstanden ist eine digitale Karte, in der die vielfältigen Möglichkeiten verzeichnet sind, das Leben in der Hansestadt nachhaltig zu gestalten. Zu finden sind darin Angebote, die in irgendeiner Form den Kriterien des Nachhaltigkeitsverständnis – wie Wiederverwendbarkeit, Regionalität, FairTrade, Transparenz und Solidarität – entsprechen.

Die Studierenden wollen damit die Menschen in Greifswald anregen, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Insbesondere nichtkommerzielle, öffentliche, kostenlose oder solidarische Angebote sollen hervorgehoben werden, da man hier den Nachhaltigkeitsgedanken ganz besonders vertreten sieht. Einsehbar ist die Karte unter https://hgwegweiser.wordpress.com.

Idee in Seminar der Landschaftsökologie

„Vor allem für Neuankömmlinge kann die digitale Karte Unterstützung bieten, aber auch Alteingesessene entdecken vielleicht die ein oder andere bisher unbekannte nachhaltige Option“, so Ariane Kropp, Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der AG Umweltethik am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald.

Entstanden ist die Projektidee im Rahmen des interdisziplinären Seminars „Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Theorie und Projektarbeit“. Das Seminar stellt hier ein weiteres Angebot für die Masterstudiengänge der Landschaftsökologie dar, ist aber auch für Interessierte der Philosophie, General Studies und anderer Fachbereiche geöffnet.

Greifswald für Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert

Die kürzlich verkündete Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 spricht zumindest dafür, dass Greifswald in Sachen Nachhaltigkeit auf einem guten Weg ist. In der Begründung der Jury hieß es unter anderem: Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern versteht sich als innovatives Regional- und Kulturzentrum und strebt für seine Bürger/innen größtmögliche Lebensqualität und Gesundheit bei gleichzeitigem Umwelt- und Klimaschutz an. ....

Die Stadt Greifswald könnte 2021 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet werden. Quelle: OZ

Mit einem der höchsten Radverkehrsanteile Deutschlands legt die „heimliche Fahrradhauptstadt“ großen Wert auf eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung. Kommunale Gebäude werden seit 2012 nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen errichtet.

Von Wenke Büssow-Krämer