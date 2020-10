Neubrandenburg/Greifswald

„Ein Literaturpreis ist ein bisschen wie eine Lotterie“, sagt Tobias Reußwig, es gehöre schließlich auch ein bisschen Glück dazu, aufzufallen. Reußwig war sich da nicht so sicher. Schließlich hatte es im Vorfeld des Preises über 100 anonymisierte Texteinreichungen gegeben.

Am vergangenen Freitag hatte sich die Jury aber entschieden: für seinen Gedichtzyklus „Der Körper lügt“ von Tobias Reußwig erhielt den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern des Jahres 2020. Damit kürte die Jury den in Greifswald lebenden Schriftsteller zum diesjährigen Preisträger. Es war das vierte Mal, dass dieser Preis vergeben wurde.

„Beim mehrfachen Lesen immer wieder Neues entdecken“

Neben Reußwig waren in Neubrandenburg noch fünf weitere Autoren am Start: Anke Bastrop, Louise Gold, Nina Pohl, Theresa Steigleder und Peter Thiers. Die Jury entschied sich am Ende für Tobias Reußwig, auch wegen des unkonventionellen Ansatzes, den der Lyriker verfolgt. „Ein lyrisches Meisterwerk“, so lautete das Urteil der Jury. Reußwigs Texte seien „reichhaltig an philosophischen, naturwissenschaftlichen, kulturellen, religiösen Bezügen“, befand die Jury, „sie lassen beim mehrfachen Lesen immer wieder Neues, Erstaunliches entdecken.“

Tobias Reußwig wurde 1989 im nordrhein-westfälischen Hagen geboren und wuchs im niedersächsischen Nienburg auf. 2008 kam Reußwig zum Studium nach Greifswald, er studierte dort Germanistik, Skandinavistik und Literaturwissenschaft. Dort bekam das Schreiben eine größere Bedeutung, „auch wenn ich davor schon geschrieben hatte“, so der Lyriker. Noch heute lebt Tobias Reußwig in Greifswald. Er arbeitet dort als freischaffender Dichter und Übersetzer. Reußwig ist zudem Nachhilfelehrer für Kinder, die in sozialen Brennpunkten leben. In diesem Fall heißt das Förderzentrum „3D-Resonanz“ und befindet sich im Greifswalder Stadtteil Schönwalde.

Reußwig organisier Lesungen in Greifswald

Tobias Reußwig ist in der Literaturszene von Mecklenburg-Vorpommern längst kein Unbekannter mehr. In den Jahren 2015 und 2019 war er Stipendiat des Poetencamps MV sowie 2016 und 2017 auch Stipendiat des Hieronymusprogramms des deutschen Übersetzerfonds. In der Greifswalder Literaturszene ist Tobias Reußwig längst gut vernetzt. Seit 2010 organisiert er dort zahlreiche Lesungen, zum Beispiel die Lesebühne, die in Greifswald unter dem Titel „Das stille Wörtchen“, abgehalten wird.

Und dann also der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg. Unter den vorherrschenden Corona-Bedingungen musste natürlich vor Ort auf Abstand und Maskenpflicht geachtet werden. Jeder der Autoren hatte am vergangenen Freitag zehn Minuten Zeit, seine Texte vorzutragen. „Ich hatte auch das Glück, dass ich als Letzter dran war“, meint Tobias Reußwig. Hinterher hat er sich über „die wunderschöne Laudatio“ gefreut. Denn: „Ein lyrisches Meisterwerk“ – so lautete das Jury-Urteil. Generell war die Qualität im Teilnehmerfeld hoch. „Wir sind vom hohem Niveau vieler Einsendungen beeindruckt“, so die Jury.

Drei Publikumspreise wurden vergeben

Zwei der fünf Jurymitglieder konnten leider nicht kommen, sie hatten aber die Würdigungen der Texte schriftlich eingereicht. Neben den Vortragenden waren nur 30 Anwesende im Saal, aber die Veranstaltung wurde auch als Livestream für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht. „Über 400 Leute stimmten online ab“, so Ulrika Rinke von Literaturhaus Rostock, die die Veranstaltung vor Ort verfolgte. Es gab drei Publikumspreise: Peter Thiers bekam den ersten Preis für seinen Text „Oasen der Rechtwinkligkeit“, Theresa Steigleder erhielt den zweiten Publikumspreis für ihre Kurzprosatexte und Tobias Reußwig wurde vom Publikum der dritte Preis zugesprochen.

Die drei Publikumspreise sind mit jeweils 1000, 500 und 300 Euro dotiert. Alle drei Preisträger sind übrigens „Gewächse“ aus der Literaturszene Mecklenburg-Vorpommerns, sie haben mehrfach am Poetencamp Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen, das als Schreibseminar vom Literaturhaus Rostock organisiert und vom Schweriner Kultusministerium unterstützt wird.

Arbeit an einem neuen Lyrikband

Der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern ist mit 3000 Euro dotiert und mit einem einmonatigen Aufenthaltsstipendium 2021 im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop verbunden. Auch eine Lesereise durch Mecklenburg-Vorpommern wird im kommenden Jahr angestrebt. Der neue Literaturpreisträger des Landes freut sich über diese Ehrung.

„Er ist sehr angenehm, diese Form der Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagt Tobias Reußwig über den Preis. „Es ist auch ein Stück Wertschätzung, eine große Bestätigung für das, was ich mache.“ Der Preis ist jetzt eine erneute Motivation. Tobias Reußwig arbeitet derzeit an einem Lyrikband, der den Titel „Eine normale Kindheit“ tragen wird.

Von Thorsten Czarkowski