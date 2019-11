Greifswalder erinnern an 30 Jahre Mauerfall

Greifswald

Sascha Löschner war knapp 20 Jahre alt und lebte in Berlin, als die Mauer fiel. „Ein Freund rief spät abends an, wir verabredeten uns noch für dieselbe Nacht und ab ging’s in den Westen“, erinnert sich der heutige Chefdramaturg des Theaters Vorpommern noch ganz euphorisch an jenen 9. November 1989. Ein Tag, der nicht nur in der deutschen Geschichte eine Zäsur darstellt, sondern auch für sehr viele Menschen dies- und jenseits der Elbe ganz privat.

Daran wollen Vertreter der Greifswalder Kirchen, der Universitäts- und Hansestadt, des Koeppenhauses, der Kunstwerkstätten und des Theaters Vorpommern gemeinsam mit einem prall gefüllten Programm am 9. und 10. November erinnern. Mit dem Forum „Erinnerung, Gegenwart, Zukunft“, so Pastor Tilman Beyrich von der Stadtökumene, „wollen wir ein breites städtisches Bündnis in den Dom holen.“

Den Auftakt bilde ein Podiumsgespräch mit drei Akteuren: Einer von ihnen ist Thomas Meyer, der die Wendezeit in Greifswald als Mitglied der Bürgerbewegung Neues Forum aktiv mitgestaltete, 1990 erster Präsident der frei gewählten Bürgerschaft wurde und heute noch immer für die Bürgerliste im Stadtparlament agiert. Neben ihm wird Arndt Noack, damals Studentenpfarrer und Mitbegründer der ostdeutschen SPD, sowie Hulda Kalhorn von der Alternativen Liste Platz nehmen. Sie ist jüngstes Mitglied der Bürgerschaft. Heißt auch: Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an jene, die die friedliche Revolution in der DDR miterlebten, sondern auch an alle, die den Mauerfall nur aus den Geschichtsbüchern kennen.

Kartenaktion zur Zeitenwende

Kati Mattutat, Projektkoordinatorin im Koeppenhaus, hat an den Herbst 1989 kaum noch Erinnerungen: „Ich war frisch 13 geworden, wurde in einem unpolitischen Haushalt groß“, erzählt sie und findet es deshalb umso wichtiger, dieses Thema auch heute noch wach zu halten, darüber zu diskutieren. Die Kartenaktion „Wendezeit –Zeitenwende“, im September vom Koeppenhaus initiiert, stelle daher ein Gesprächsangebot zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall dar: „Was geht Ihnen als erstes durch den Kopf, wenn Sie daran denken? Was bedeutet Ihnen Freiheit heute? Wofür würden Sie heute auf die Straße gehen?“, sind Fragen, die bislang etwa 150 Menschen auf Karten beantworteten.

Sie liegen in verschiedenen Greifswalder Einrichtungen aus und können in extra gefertigte Briefkästen gesteckt werden. Am 9. November gebe es im Dom dann eine von Gertrud Fahr entwickelte, zwölf Meter hohe Installation, mit deren Hilfe Kirchenbesucher die Antworten lesen und natürlich darüber diskutieren können. „Aber auch dann ist es noch möglich, selbst eine Karte auszufüllen“, ermuntert Mattutat.

Friedensgebet und Musik

Zwischendurch bringe Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer Orgelmusik zu Gehör, beteilige sich die städtische Musikschule mit mehreren Beiträgen und stelle der Greifswalder Hinrich Kuessner – einst Minister und später Landtagspräsident von MV – ein neues, an die Wendezeit erinnerndes Projekt vor. „Zudem wollen wir mit einem kurzen Friedensgebet an die Tradition vor 30 Jahren anknüpfen“, berichtet Dompfarrer Beyrich. Er und weitere Pastoren der Altstadtgemeinden werden sich dabei an die Texte aus dem Oktober 1989 halten.

Ein Herbst, den auch er persönlich nie vergessen wird: „Ich war an der Uni Greifswald Sprecher der unabhängigen Studierendenschaft. Wir haben beispielsweise einen Sitzstreik im Rektorat organisiert und forderten damit die Abschaffung der M/L*-Ausbildung“, erzählt der 52-Jährige. (*das gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium Marxismus-Leninismus war für alle Studenten in der DDR Pflichtfach), Anm. d. Red.). Nach fünf Stunden, so Beyrich, sei der Sitzstreik von Erfolg gekrönt gewesen: Das Rektorat lenkte ein, M/L gehörte der Vergangenheit an.

Wendebeutel und Telegramme

Auch Manja Graaf hat ganz persönliche Erinnerungen an die Wendezeit. Zwar sei sie erst 14 Jahre alt gewesen, „aber ich durfte damals in Rostock am Runden Tisch ,Jugend und Bildung’ mitarbeiten.“ Zudem sei sie im Sommer ’89 mit Gleichaltrigen und einer Lehrerin nach Leipzig aufgebrochen: „460 Kilometer zu Fuß“ in jene Stadt, die mit ihren Montagsdemos den Stein ins Rollen brachte. Heute will Graaf mit anderen an jene Zeit erinnern. Sie engagiert sich ehrenamtlich in den Kunstwerkstätten, die für den 9. November ein buntes Programm entwarfen.

Begonnen werde mit jungen Poetry Slamern, die „Verwendete Worte“ schreiben und lesen. Danach laden Workshops ein, sich dem Thema Wende ganz unterschiedlich zu nähern. In der Nähwerkstatt etwa können Interessenten Beutel zum Wenden kreieren. „Wenn die DDR ein Beutel wäre: Welche Farbe hätte er innen – grau oder bunt? Und womit wäre er gefüllt?“, regt Graaf zum Nachdenken und Diskutieren an. Und wer weiß eigentlich noch, was er sich von den 100 D-Mark Begrüßungsgeld in Westdeutschland kaufte? Andere Frage: Du bekommst 100 Euro als „Willkommensgeld“ – wofür würdest du es heute ausgeben? In der Telegramm-Werkstatt werden Antworten nicht nur gesucht, sondern wie einst per Hand und mittels Bleibuchstaben gesetzt. Viele Angebote, die sich an Menschen aller Generationen richten.

Filmkunst in der DDR

Wie auch die Ausstellung, zu der Kassandra Engel ganz besonders herzlich einlädt. Sie engagiert sich in der offenen Jugendarbeit der drei Altstadtgemeinden und kümmert sich aktuell um die, an Anne Frank erinnernde Schau „Lasst mich ich selbst sein“. Sie wird am 9. November um 13 Uhr im Dom eröffnet. Denn auch das gehört zu jenem Tag: Die Erinnerung an den Holocaust, das Gedenken an die Opfer der Pogromnacht. Die Ausstellung thematisiere daher nicht nur Anne Franks Lebensgeschichte, „sondern richtet sich gezielt auch an junge Menschen und stellt die Frage: Wie gehen wir heute mit dem Antisemitismus um“, so Engel.

Angesichts dieser Fülle von Angeboten entschied sich das Theater Vorpommern, seinen Beitrag zum Wendeherbst auf den 10. November zu legen: Ein Gespräch mit Jörg Schüttauf und Thomas Putensen über das Leben und die (Film)Kunst in der DDR sowie danach. Beide waren Hauptdarsteller in dem Defa-Streifen „Ete und Ali“, der im Anschluss gezeigt wird.

Gedenken an den Mauerfall 9. November:

16 Uhr im St. Nikolai Forum „Erinnerung - Gegenwart - Zukunft“ mit Podiumsgespräch, Friedensgebet, Installation „Wendezeichen“, Musik und Ausstellung sowie Gelegenheit, beim anschließenden Empfang ins Gespräch zu kommen. 17 Uhr Kunstwerkstätten: Beginn mit Poetry Slamer, anschließend Workshops Nähwerkstatt, Satz & Druck, Animationsfilm. In der Küche: Backen & Wenden von Eierkuchen - mit Fotografie, Gesprächen und Vorbereitung einer Ausstellung. Der Filmclub Casablanca zeigt den Film "Stilles Land" 10. November: 11 UhrTheater Vorpommern: Gespräch und Film zum Defa-Streifen „Ete und Ali“ mit Jörg Schüttauf und Thomas Putensen

Von Petra Hase